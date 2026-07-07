Odpowiadając na pytania dziennikarzy na początku spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem przed szczytem NATO, Trump przyznał, że kwestia Grenlandii zaszkodziła jego relacjom z Sojuszem. Powtórzył przy tym swoje roszczenia do wyspy.

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USA wycofają wojska z Europy? Trump: To zupełnie inne miejsce, niż 20 lat temu

– Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważna część (świata) dla Stanów Zjednoczonych. Jest otoczona przez chińskie statki i rosyjskie statki i nie pozwolimy, by to się stało. Grenlandia (...) powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie Danię – dodał. – Oni nie chcieli na to pójść, a przy wszystkich tych pieniądzach, które wydajemy, by ich bronić przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy, bo, jak pewnie zauważyliście, Europa to zupełnie inne miejsce, niż 20 lat temu – dodał.

Kilka minut wcześniej, pytany o to, czy redukcje wojsk w Europie są prawdopodobne, odparł „zobaczymy”, powtarzając po raz kolejny, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem.

Królestwo Danii Foto: PAP

– Szczerze, to gdyby to (szczyt NATO) nie odbywało się w Turcji, gdzie mój przyjaciel (Erdogan) jest bardzo silnym liderem, bardzo silną osobą, możliwe, że nie wziąłbym w nim udziału – powiedział prezydent USA. Zaznaczył, że jego prośby o pomoc były testem dla NATO.

Trump mówił o wojnie w Ukrainie. Prezydent USA rozmawiał z Putinem i Zełenskim

Mówiąc o wojnie w Ukrainie, Trump ocenił, że choć koniec wojny może nie wydawać się teraz prawdopodobny, to „czasami, gdy chodzi o wojnę, to zdarza się, gdy jest to najmniej prawdopodobne”.

Zaznaczył przy tym, że w ostatnich dniach odbył bardzo dobre rozmowy z przywódcami Rosji i Ukrainy, twierdząc, że obaj chcą zakończyć konflikt. Dodał, że choć wojna ma znacznie większe znaczenie dla Europy niż Ameryki, to on sam „nie może znieść” patrzenia na śmierć i zniszczenia, które za sobą niosą.

– Widziałem obrazy z tych pól bitwy (...) ludzie nie uwierzyliby, jak to jest brutalne. Widziałem te pola bitwy, przysyłają mi zdjęcia (...) Pete, nie przysyłaj mi tych zdjęć – powiedział Trump, zwracając się do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha.