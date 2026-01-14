Aktualizacja: 14.01.2026 07:15 Publikacja: 14.01.2026 06:12
Donald Trump i Jens-Frederik Nielsen
Foto: REUTERS
Trump wyraża zainteresowanie pozyskaniem Grenlandii przez USA od czasu pierwszej kadencji w Białym Domu. Już w 2019 roku miał wyrażać zainteresowanie zakupem wyspy od Danii – Kopenhaga odrzuciła jednak taką możliwość. Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku, jeszcze jako prezydent elekt nie wykluczał użycia siły do przejęcia kontroli nad Grenlandią. Temat powrócił w ostatnich tygodniach – po interwencji wojskowej USA w Wenezueli Trump powtórzył swoje wcześniejsze słowa o tym, że USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Sekretarz stanu USA Marco Rubio przekonywał amerykańskich parlamentarzystów, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii. Jednak rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że rozważane są różne opcje przejęcia przez USA kontroli nad wyspą i zaznaczyła, że prezydent USA zawsze ma możliwość użycia amerykańskiej armii.
Reuters podawał niedawno, że jedną z rozważanych przez USA opcji jest wypłacenie nawet po 100 tysięcy dolarów każdemu mieszkańcowi Grenlandii w przypadku oderwania się wyspy od Danii.
Foto: PAP/ Reuters
We wtorek, na wspólnej konferencji prasowej z Mette Frederiksen, premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen stwierdził jednak, że gdyby Grenlandczycy mieli wybierać „tu i teraz”, wówczas podjęliby decyzję, by pozostać częścią Danii.
– To ich problem. Nie zgadzam się z nim. Nie wiem kim jest, nic o nim nie wiem, ale to będzie dla niego duży problem – tak skomentował te słowa Donald Trump, pytany o wypowiedź Nielsena przez dziennikarzy.
Czytaj więcej
Zasady użycia siły przez duńską armię (ang. rules of engagement) przewidują, że w przypadku inwaz...
Dania jest sojusznikiem USA z NATO, a premier Danii ostrzegała już wcześniej, że ewentualne użycie siły przez Stany Zjednoczone w celu zajęcia Grenlandii mogłoby oznaczać kres istnienia tego sojuszu. Resort obrony Danii przypominał niedawno, że w przypadku agresji na terytorium Danii żołnierze tego kraju mają obowiązek podjęcia działań zbrojnych przeciwko agresorowi, nie czekając na rozkazy.
Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa – Pituffik Space Base (d. Thule Air Base), która służy do wczesnego ostrzegania o rakietach balistycznych, monitorowania przestrzeni kosmicznej i prowadzenia nadzoru satelitarnego. W bazie stacjonuje obecnie na stałe ok. 150 żołnierzy. Stany Zjednoczone i Dania są stronami traktatu z 1951 roku, który daje USA prawo do obecności wojskowej na Grenlandii. Trump twierdzi jednak, że taka obecność USA na wyspie jest dziś niewystarczająca i nie gwarantuje Amerykanom takich możliwości, jakie dałoby im posiadanie wyspy.
Grenlandia - największa wyspa świata
Foto: PAP
Premier Frederiksen na wtorkowej konferencji prasowej w Kopenhadze mówiła o „całkowicie nieakceptowalnej presji ze strony najbliższego sojusznika”. Dodała, że „wiele wskazuje”, iż presja ta będzie w najbliższym czasie jeszcze rosła.
Premier Grenlandii mówił z kolei, że Dania i Grenlandia mierzą się z „geopolitycznym kryzysem”. – Jedno musi być jasne dla wszystkich. Grenlandia nie chce być posiadana przez USA. Grenlandia nie chce być zarządzana przez USA. Grenlandia nie chce być częścią USA – stwierdził.
W środę do USA, na rozmowy z wiceprezydentem USA J.D. Vancem oraz sekretarzem stanu Rubio udają się szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen i szefowa dyplomacji Grenlandii Vivian Motzfeldt.
Źródło: rp.pl
