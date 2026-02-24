We wtorek, 24 lutego, minął tydzień, który zarząd Warner Bros. Discovery dał Paramount Skydance na argumentację i złożenie ostatecznej oferty na zakup akcji WBD. Paramount, właściciel telewizji CBS, którego studia filmowe stoją m.in. za serią „Mission Impossible”, a któremu przewodzi David Ellison, syn założyciela Oracle'a, informuje, że taką ofertę złożył, ale w informacji nie ujawnił kwot.

Warner Bros. Discovery analizuje nową ofertę Paramountu

„Paramount Skydance Corporation potwierdziła dziś, że złożyła Radzie Dyrektorów Warner Bros. Discovery zmienioną propozycję przejęcia WBD" – czytamy w komunikacie Paramountu. Jak dodano, złożenie tej propozycji nastąpiło po siedmiodniowym okresie rozmów z WBD, na co zgodzić musiał się Netflix.

Paramount podał także, że aby mógł przejąć WBD, jego oferta musi zostać najpierw uznana za przeważającą, a po czterech dniach rozliczeniowych doszłoby do rozwiązania umowy z Netfliksem i zawarcia ostatecznej umowy o fuzji Paramountu z WBD.

„Podczas gdy zarząd WBD rozważa zmienioną propozycję Paramountu, Paramount podtrzymuje wcześniej ogłoszoną ofertę przetargową i swoją ofertę sprzeciwiającą się niekorzystnej fuzji z Netflixem (30 dol. za akcję WBD – red.)”. Wcześniej koncern informował, że może zaoferować więcej, podnosząc ofertę dla udziałowców WBD o 0,25 dol. co kwartał, tak długo jak długo będzie trwała batalia o właściciela TVN, Eurosportu czy platformy Max.