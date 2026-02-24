We wtorek, 24 lutego, minął tydzień, który zarząd Warner Bros. Discovery dał Paramount Skydance na argumentację i złożenie ostatecznej oferty na zakup akcji WBD. Paramount, właściciel telewizji CBS, którego studia filmowe stoją m.in. za serią „Mission Impossible”, a któremu przewodzi David Ellison, syn założyciela Oracle'a, informuje, że taką ofertę złożył, ale w informacji nie ujawnił kwot.
„Paramount Skydance Corporation potwierdziła dziś, że złożyła Radzie Dyrektorów Warner Bros. Discovery zmienioną propozycję przejęcia WBD" – czytamy w komunikacie Paramountu. Jak dodano, złożenie tej propozycji nastąpiło po siedmiodniowym okresie rozmów z WBD, na co zgodzić musiał się Netflix.
Paramount podał także, że aby mógł przejąć WBD, jego oferta musi zostać najpierw uznana za przeważającą, a po czterech dniach rozliczeniowych doszłoby do rozwiązania umowy z Netfliksem i zawarcia ostatecznej umowy o fuzji Paramountu z WBD.
„Podczas gdy zarząd WBD rozważa zmienioną propozycję Paramountu, Paramount podtrzymuje wcześniej ogłoszoną ofertę przetargową i swoją ofertę sprzeciwiającą się niekorzystnej fuzji z Netflixem (30 dol. za akcję WBD – red.)”. Wcześniej koncern informował, że może zaoferować więcej, podnosząc ofertę dla udziałowców WBD o 0,25 dol. co kwartał, tak długo jak długo będzie trwała batalia o właściciela TVN, Eurosportu czy platformy Max.
Z kolei na łamach Bloomberga czytamy, że 4-dniowy okres to czas, w którym Netflix może złożyć kontroofertę.
Analitycy Bloomberg Intelligence (dział agencji informacyjnej Bloomberg) są zdania, że Netflix podniesie teraz swoją ofertę o 10 proc. (z 27,75 dol. do 30,5 dol. za akcję WBD). Przestrzegają, że dług netto streamingowej platformy wzrośnie do 3,7-krotności wyniku EBITDA, a zysk na akcję spadnie o 10 proc. Ich zdaniem Netflix zrobiłby lepiej, unikając cenowej wojny i wycofując się z transakcji.
Zarząd WBD potwierdził otrzymanie nowej oferty Paramountu i podał, że ją analizuje wraz z doradcami finansowymi i prawnymi. Obecnie w mocy jest nadal jego rekomendacja, aby akcjonariusze WBD odpowiedzieli na ofertę Netfliksa.
Akcje WBD zyskują dziś 0,66 proc. i jedna kosztuje około godz. 16. polskiego czasu 29,1 dol. Z kolei walory Netfliksa wykazują tendencję spadkową.
