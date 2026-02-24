Rzeczpospolita
Ekonomia
Jest nowa oferta Paramountu na właściciela TVN. Co zrobi Netflix?

Koncern Ellisonów złożył nową ofertę na zakup Warner Bros. Discovery. Netflix będzie miał cztery dni na kontrofertę. Analitycy radzą mu wycofać się z transakcji.

Publikacja: 24.02.2026 17:29

Foto: Adobe Stock

Urszula Zielińska

We wtorek, 24 lutego, minął tydzień, który zarząd Warner Bros. Discovery dał Paramount Skydance na argumentację i złożenie ostatecznej oferty na zakup akcji WBD. Paramount, właściciel telewizji CBS, którego studia filmowe stoją m.in. za serią „Mission Impossible”, a któremu przewodzi David Ellison, syn założyciela Oracle'a, informuje, że taką ofertę złożył, ale w informacji nie ujawnił kwot.

Warner Bros. Discovery analizuje nową ofertę Paramountu

„Paramount Skydance Corporation potwierdziła dziś, że złożyła Radzie Dyrektorów Warner Bros. Discovery zmienioną propozycję przejęcia WBD" – czytamy w komunikacie Paramountu. Jak dodano, złożenie tej propozycji nastąpiło po siedmiodniowym okresie rozmów z WBD, na co zgodzić musiał się Netflix.

Paramount podał także, że aby mógł przejąć WBD, jego oferta musi zostać najpierw uznana za przeważającą, a po czterech dniach rozliczeniowych doszłoby do rozwiązania umowy z Netfliksem i zawarcia ostatecznej umowy o fuzji Paramountu z  WBD.

„Podczas gdy zarząd WBD rozważa zmienioną propozycję Paramountu, Paramount podtrzymuje wcześniej ogłoszoną ofertę przetargową i swoją ofertę sprzeciwiającą się niekorzystnej fuzji z Netflixem (30 dol. za akcję WBD – red.)”. Wcześniej koncern informował, że może zaoferować więcej, podnosząc ofertę dla udziałowców WBD o 0,25 dol. co kwartał, tak długo jak długo będzie trwała batalia o właściciela TVN, Eurosportu czy platformy Max. 

Z kolei na łamach Bloomberga czytamy, że 4-dniowy okres to czas, w którym Netflix może złożyć kontroofertę.

Analitycy: Netflix zrobi lepiej, wycofując się. Wojna cenowa to zły pomysł

Analitycy Bloomberg Intelligence (dział agencji informacyjnej Bloomberg) są zdania, że Netflix podniesie teraz swoją ofertę o 10 proc. (z 27,75 dol. do 30,5 dol. za akcję WBD). Przestrzegają, że dług netto streamingowej platformy wzrośnie do 3,7-krotności wyniku EBITDA, a zysk na akcję spadnie o 10 proc. Ich zdaniem Netflix zrobiłby lepiej, unikając cenowej wojny i wycofując się z transakcji.

Zarząd WBD potwierdził otrzymanie nowej oferty Paramountu i podał, że ją analizuje wraz z doradcami finansowymi i prawnymi. Obecnie w mocy jest nadal jego rekomendacja, aby akcjonariusze WBD odpowiedzieli na ofertę Netfliksa.

Akcje WBD zyskują dziś 0,66 proc. i jedna kosztuje około godz. 16. polskiego czasu 29,1 dol. Z kolei walory Netfliksa wykazują tendencję spadkową.

Platformy Streamingowe Netflix Warner Bros Discovery Paramount Skydance
