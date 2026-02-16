Produkcja, która rozbudowała uniwersum „Obcego”, ponownie trafia do szerokiej publiczności.

„Prometeusz” Ridleya Scotta zarobił na całym świecie ponad 400 mln dolarów

„Prometeusz” był jednym z głośniejszych filmów z gatunku science fiction, zrealizowanym z dużym rozmachem. Jego budżet wyniósł blisko 125 milionów dol. Okazał się przy tym najbardziej dochodowym tytułem w uniwersum stworzonym przez Ridleya Scotta. Film zarobił na całym świecie ponad 400 milionów dol. Od 16 lutego widzowie mogą go obejrzeć w ramach abonamentu platformy streamingowej Netflix.

O czym opowiada film „Prometeusz”?

Akcja filmu toczy się w 2089 r. Młodzi archeolodzy – Elizabeth Shaw i Charlie Holloway odkrywają w jaskini w Szkocji tajemnicze piktogramy. Znalezisko sugeruje istnienie starożytnej cywilizacji, która mogła mieć wpływ na powstanie człowieka i nadal żyje na jednej z odległych planet. Naukowcy wyruszają statkiem kosmicznym Prometeusz na odległy księżyc LV-223, aby odnaleźć istoty określane jako Inżynierowie. Ekspedycja zamienia się jednak w walkę o przetrwanie, a kolejne odkrycia podważają dotychczasowe wyobrażenia bohaterów o wszechświecie.