Film „Prometeusz” będzie dostępny na platformie Netflix od 16 lutego
Produkcja, która rozbudowała uniwersum „Obcego”, ponownie trafia do szerokiej publiczności.
„Prometeusz” był jednym z głośniejszych filmów z gatunku science fiction, zrealizowanym z dużym rozmachem. Jego budżet wyniósł blisko 125 milionów dol. Okazał się przy tym najbardziej dochodowym tytułem w uniwersum stworzonym przez Ridleya Scotta. Film zarobił na całym świecie ponad 400 milionów dol. Od 16 lutego widzowie mogą go obejrzeć w ramach abonamentu platformy streamingowej Netflix.
Akcja filmu toczy się w 2089 r. Młodzi archeolodzy – Elizabeth Shaw i Charlie Holloway odkrywają w jaskini w Szkocji tajemnicze piktogramy. Znalezisko sugeruje istnienie starożytnej cywilizacji, która mogła mieć wpływ na powstanie człowieka i nadal żyje na jednej z odległych planet. Naukowcy wyruszają statkiem kosmicznym Prometeusz na odległy księżyc LV-223, aby odnaleźć istoty określane jako Inżynierowie. Ekspedycja zamienia się jednak w walkę o przetrwanie, a kolejne odkrycia podważają dotychczasowe wyobrażenia bohaterów o wszechświecie.
Film początkowo miał być prequelem filmu „Obcy” z 1979 r. – kultowej i jednej z najbardziej znanych produkcji Ridleya Scotta. W trakcie prac nad scenariuszem twórcy zmienili jednak koncepcję. Ostatecznie „Prometeusz” rozwija mitologię uniwersum i pośrednio nawiązuje do hitu z 1979 r.
W głównych rolach wystąpili Noomi Rapace jako Elizabeth Shaw oraz Michael Fassbender jako android David. W produkcji pojawili się także Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce i Logan Marshall-Green.
