Gratka dla miłośników Ridleya Scotta. Netflix udostępnia jeden z jego hitów

Miłośnicy science-fiction mają powód do zadowolenia. Netflix dodał do swojej biblioteki film „Prometeusz” Ridleya Scotta, który okazał się prawdziwym hitem w momencie premiery i był nominowany do Oscara w kategorii najlepsze efekty specjalne.

Publikacja: 16.02.2026 13:04

Film „Prometeusz" będzie dostępny na platformie Netflix od 16 lutego

Film „Prometeusz” będzie dostępny na platformie Netflix od 16 lutego

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Produkcja, która rozbudowała uniwersum „Obcego”, ponownie trafia do szerokiej publiczności.

„Prometeusz” Ridleya Scotta zarobił na całym świecie ponad 400 mln dolarów

„Prometeusz” był jednym z głośniejszych filmów z gatunku science fiction, zrealizowanym z dużym rozmachem. Jego budżet wyniósł blisko 125 milionów dol. Okazał się przy tym najbardziej dochodowym tytułem w uniwersum stworzonym przez Ridleya Scotta. Film zarobił na całym świecie ponad 400 milionów dol. Od 16 lutego widzowie mogą go obejrzeć w ramach abonamentu platformy streamingowej Netflix.

O czym opowiada film „Prometeusz”?

Akcja filmu toczy się w 2089 r. Młodzi archeolodzy – Elizabeth Shaw i Charlie Holloway odkrywają w jaskini w Szkocji tajemnicze piktogramy. Znalezisko sugeruje istnienie starożytnej cywilizacji, która mogła mieć wpływ na powstanie człowieka i nadal żyje na jednej z odległych planet. Naukowcy wyruszają statkiem kosmicznym Prometeusz na odległy księżyc LV-223, aby odnaleźć istoty określane jako Inżynierowie. Ekspedycja zamienia się jednak w walkę o przetrwanie, a kolejne odkrycia podważają dotychczasowe wyobrażenia bohaterów o wszechświecie. 

Horrory sprzedają się najlepiej w Hollywood
Film
Horrory sprzedają się najlepiej w Hollywood
Film początkowo miał być prequelem filmu „Obcy” z 1979 r. – kultowej i jednej z najbardziej znanych produkcji Ridleya Scotta. W trakcie prac nad scenariuszem twórcy zmienili jednak koncepcję. Ostatecznie „Prometeusz” rozwija mitologię uniwersum i pośrednio nawiązuje do hitu z 1979 r.

W głównych rolach wystąpili Noomi Rapace jako Elizabeth Shaw oraz Michael Fassbender jako android David. W produkcji pojawili się także Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce i Logan Marshall-Green.

Źródło: rp.pl

Film Platformy Streamingowe Netflix Kultura
