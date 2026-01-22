Aktualizacja: 22.01.2026 11:19 Publikacja: 22.01.2026 11:02
Trzeci sezon „1670”
Foto: J.Sosiński/Netflix
Jaka przyszłość czeka rodzinę Adamczewskich w 3. sezonie „1670”? Odpowiedź Netfliksa brzmi: to skomplikowane.
Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus.
Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny.
Nie spojlerujemy, gdzie i jak drugi sezon „1670" jest kręcony, ale byliśmy na planie i to już pew...
Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?
Kolejną propozycją Netfliksa jest „Zemsta”– komedia z gwiazdorską obsadą pełna zaskakujących zwrotów akcji. W wyjątkowym duecie w rolach głównych występują Izabela Kuna i Vanessa Alexander. Na ekranie zobaczymy również Michała Żebrowskiego. Główna bohaterka Agata szybko dowiaduje się, że w pełnym absurdów świecie najwierniejszym sojusznikiem jest kobieca solidarność, a najlepszą bronią – humor. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2026 r.
Z kolei „Podlasie” to ciepła kontynuacja przeboju „Nic na siłę” z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem – duetem, który rozkochał w sobie widzów. Opowiada o sile lokalnej wspólnoty, która pokazuje, że w obliczu tarapatów nikt nie mierzy się z przeciwnościami losu w pojedynkę. Sielskie Podlasie wraz z głównymi bohaterami można podejrzeć w najnowszych zdjęciach. Premiera w kwietniu 2026 r. w Netfliksie.
„Święty” to pierwszy film zrealizowany dla Netfliksa przez Jana P. Matuszyńskiego („Ostatnia rodzina”) – mroczny thriller zemsty, w którym obok Piotra Żurawskiego wcielającego się w główną postać wystąpią Lidia Sadowa, Helena Rząsa, Antoni Sztaba, Mirosław Baka, Dominika Kluźniak, Wiktoria Kruszczyńska i Andrzej Szeremeta.
Film opowiada o losach Mikołaja, który po odbyciu długiej kary więzienia wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia, odkrywając przy tym, że odwet ma swoją śmiertelną cenę – zapowiedź już dostępna w pierwszych kadrach. Premiera w Netfliksie w drugiej połowie 2026 r.
Szekspir w „Hamnecie" ma tyle wspólnego z prawdziwą historią, co Salieri w „Amadeuszu". Niestety,...
W serialu „Bunt” Borys Szyc i Filip Pławiak wcielają się w byłych współwięźniów, którzy w historii inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami z 1989 r., próbują powstrzymać rozlew krwi podczas największego buntu więziennego w Polsce. W obsadzie zobaczymy również Jacka Poniedziałka, Anitę Szepelską, Artura Kujawę, Ryszarda Kakieteka, Michała Pietrzaka, Michała Felczaka, Winiego. Premiera w Netfliksie w drugiej połowie 2026 r.
