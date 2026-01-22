Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

„1670: Sezon 3” w drugiej połowie 2026 r. Jan Paweł na królewskim dworze

Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku pokaże Adamczychę i jej mieszkańców w 3. sezonie „1670”. W serialu „Bunt” po sukcesie w „Heweliuszu” Borys Szyc wcieli się w byłego więźnia, która stara się powstrzymać krwawy bunt w zakładzie karnym.

Publikacja: 22.01.2026 11:02

Trzeci sezon „1670”

Trzeci sezon „1670”

Foto: J.Sosiński/Netflix

Jacek Cieślak

Jaka przyszłość czeka rodzinę Adamczewskich w 3. sezonie „1670”? Odpowiedź Netfliksa brzmi: to skomplikowane.

„1670" i co dalej w trzecim sezonie?

Każdy dobrze wie, że najważniejszą stałą w życiu Jana Pawła jest jego szlachecki tytuł, z którym miał szczęście się urodzić. Ale czy na pewno? W trzecim sezonie 1670, w efekcie dożynkowych wydarzeń, głowa rodziny Adamczewskich mierzy się z prawdą o swojej tożsamości. Pragnie udowodnić przed sobą, ale przede wszystkim przed narodem, że jest prawdziwym homo sarmatus.

Walka o odzyskanie statusu prowadzi go na królewski dwór, gdzie przygląda się kulisom wielkiej polityki. Świat, jaki znał Jan Paweł, zaczyna chwiać się w posadach i nawet w Adamczysze nie jest mu dane cieszyć się sielanką pańszczyzny.

Czytaj więcej

„1670” – zdjęcie z planu drugiego sezonu
Platformy streamingowe
Netflix przygotowuje drugi sezon serialu „1670”. Byliśmy na planie. Co już wiemy?

Relacja z Zofią uległa znacznemu ochłodzeniu, konflikt z Jakubem eskaluje, a za wszystkim zdaje się stać najbliższy krewny diabła – Andrzej. Gdyby chociaż chłopi uszanowali trudną sytuację i nie przeszkadzali, ale i oni zdają się coraz wyraźniej dostrzegać pewne niewygody swojego położenia. Czy ratunkiem na ich udręki będzie szkoła dla chłopów, powstała z inicjatywy Anieli?

Reklama
Reklama

„Zemsta”, czyli Kuna i Żebrowski

Kolejną propozycją Netfliksa jest „Zemsta”– komedia z gwiazdorską obsadą pełna zaskakujących zwrotów akcji. W wyjątkowym duecie w rolach głównych występują Izabela Kuna i Vanessa Alexander. Na ekranie zobaczymy również Michała Żebrowskiego. Główna bohaterka Agata szybko dowiaduje się, że w pełnym absurdów świecie najwierniejszym sojusznikiem jest kobieca solidarność, a najlepszą bronią – humor. Premiera zaplanowana jest na drugą połowę 2026 r.

Z kolei „Podlasie” to ciepła kontynuacja przeboju „Nic na siłę” z Anną Seniuk i Arturem Barcisiem – duetem, który rozkochał w sobie widzów. Opowiada o sile lokalnej wspólnoty, która pokazuje, że w obliczu tarapatów nikt nie mierzy się z przeciwnościami losu w pojedynkę. Sielskie Podlasie wraz z głównymi bohaterami można podejrzeć w najnowszych zdjęciach. Premiera w kwietniu 2026 r. w Netfliksie.

Matuszewski ze „Świętym”

„Święty” to pierwszy film zrealizowany dla Netfliksa przez Jana P. Matuszyńskiego („Ostatnia rodzina”) – mroczny thriller zemsty, w którym obok Piotra Żurawskiego wcielającego się w główną postać wystąpią Lidia Sadowa, Helena Rząsa, Antoni Sztaba, Mirosław Baka, Dominika Kluźniak, Wiktoria Kruszczyńska i Andrzej Szeremeta.

Film opowiada o losach Mikołaja, który po odbyciu długiej kary więzienia wkracza na precyzyjnie zaplanowaną drogę zemsty wobec tych, których obwinia o zniszczenie mu życia, odkrywając przy tym, że odwet ma swoją śmiertelną cenę – zapowiedź już dostępna w pierwszych kadrach. Premiera w Netfliksie w drugiej połowie 2026 r.

Czytaj więcej

Jessie Buckley jako Agnes, żona Szekspira, oraz Paul Mescal jako sam Szekspir. Film w kinach od piąt
Film
„Hamnet”: film o małżeństwie Szekspira, który miesza w głowie jak AI

W serialu „Bunt” Borys Szyc i Filip Pławiak wcielają się w byłych współwięźniów, którzy w historii inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami z 1989 r., próbują powstrzymać rozlew krwi podczas największego buntu więziennego w Polsce. W obsadzie zobaczymy również Jacka Poniedziałka, Anitę Szepelską, Artura Kujawę, Ryszarda Kakieteka, Michała Pietrzaka, Michała Felczaka, Winiego. Premiera w Netfliksie w drugiej połowie 2026 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Platformy Streamingowe Netflix Seriale
Kamila Tarabura - reżyserka serialu "Noce i dnie"
Platformy streamingowe
Nowy serial „Noce i dnie” wg Marii Dąbrowskiej. Kto stanie za kamerą?
Tomasz Kot i Stanisław Linowski w serialu HBO
Platformy streamingowe
„Niebo. Rok w piekle” z Tomaszem Kotem. Teatr marionetek religijnego szaleńca
„Heweliusz” od dwóch tygodni nr 1 w Polsce, bardzo wysoko na świecie
Platformy streamingowe
„Heweliusz” od dwóch tygodni nr 1 w Polsce, bardzo wysoko na świecie
Bez tego serialu nie byłoby „1670”. Rusza „The Office PL 5” z Joanną Kulig
Platformy streamingowe
Bez tego serialu nie byłoby „1670”. Rusza „The Office PL 5” z Joanną Kulig
Magdalena Różczka w „Heweliuszu"
Platformy streamingowe
Widzieliśmy „Heweliusza”. Jak dochodzi do polskich katastrof?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama