„Lalka”. Zaczęła się wojna na trailery. Jesienią film i serial

Netflix opublikował zapowiedź sześcioodcinkowej „Lalki”, współczesnej reinterpretacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony, na podstawie scenariusza Pawła Demirskiego, Jagody Dutkiewicz i Pawła Maślony.

Publikacja: 09.02.2026 14:21

„Lalka” reż. Paweł Maślona. Na zdjęciu Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka

Foto: Mat. Pras./Netflix

Jacek Cieślak

Jak informuje Netflix, serial „Lalka” to współczesna reinterpretacja klasyki Prusa, serial, w którym miłość, status i ambicje zderzają się w świecie gwałtownie pękających hierarchii społecznych.

„Lalka” jako serial

Na tle XIX‑wiecznej Warszawy obserwujemy, jak „klątwa awansu społecznego” kształtuje niemożliwą relację Wokulskiego i Łęckiej, a pochodzenie wciąż determinuje dostęp do władzy, prestiżu i szczęścia. To opowieść o cenie społecznego awansu, rozgrywana na tle pękającego porządku klasowego, gdzie miłość staje się polem walki o władzę, wolność i siebie.

W centrum tej historii jest Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, próbująca uniezależnić się od małżeństwa i walcząca o prawo do życia na własnych zasadach, oraz Stanisław Wokulski, przedsiębiorca rozdarty między ambicją a pragnieniem miłości. Ich relacja, opowiadana z perspektywy obojga, staje się osią konfliktu, w którym splatają się miłość, ambicje i presja świata, w którym żyją.

Mówi autor scenariusza, Paweł Demirski: – „Lalka” to opowieść o marzeniach, które prowadzą do katastrofy; o pragnieniu, które potrafi podpalić świat; i o tym, że marzenie o awansie może spełnić się w zupełnie nieoczekiwany sposób.

„Lalka” jako film

Reżyser Paweł Maślona podkreśla, że w swojej wersji „Lalki” nie interesowało go wierne sfilmowanie słynnej lektury, lecz stworzenie na jej motywach zupełnie nowej, współczesnej opowieści, żywo rezonującej z naszym „tu i teraz” i osobistej dla twórcy:

– Staram się, żeby każdy projekt, którego się podejmuję, był dla mnie osobisty. I taka też jest „Lalka”, bardzo osobista. I żywa. Śmieszna i straszna. Serial zaskakujący. Dziki. – powiedział.

Obsada to: Tomasz Schuchardt, Sandra Drzymalska, Dariusz Chojnacki, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Magdalena Cielecka.

Tymczasem kilka dni wcześniej opublikowano trailer do filmowej ekranizacji „Lalki”. Produkowana przez Gigant Films trafi do kin 30 września 2026 r.

W rolach głównych wystąpią Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski oraz Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. Reżyserem jest Maciej Kawalski, a produkcja ma być epickim, jakościowym kinem.

Teraz największą tajemnicą jest data premiery serialu.


Źródło: rp.pl

Lalka
