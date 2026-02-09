Jak informuje Netflix, serial „Lalka” to współczesna reinterpretacja klasyki Prusa, serial, w którym miłość, status i ambicje zderzają się w świecie gwałtownie pękających hierarchii społecznych.

„Lalka” jako serial

Na tle XIX‑wiecznej Warszawy obserwujemy, jak „klątwa awansu społecznego” kształtuje niemożliwą relację Wokulskiego i Łęckiej, a pochodzenie wciąż determinuje dostęp do władzy, prestiżu i szczęścia. To opowieść o cenie społecznego awansu, rozgrywana na tle pękającego porządku klasowego, gdzie miłość staje się polem walki o władzę, wolność i siebie.

W centrum tej historii jest Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, próbująca uniezależnić się od małżeństwa i walcząca o prawo do życia na własnych zasadach, oraz Stanisław Wokulski, przedsiębiorca rozdarty między ambicją a pragnieniem miłości. Ich relacja, opowiadana z perspektywy obojga, staje się osią konfliktu, w którym splatają się miłość, ambicje i presja świata, w którym żyją.