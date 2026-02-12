Reklama
Rzeczpospolita
Netflix od dziś oferuje filmy Wesa Andersona. Wśród nich oscarowy hit

Fani filmów Wesa Andersona będą mieli co oglądać w zimowe wieczory. Netflix uzupełnił właśnie swoją bibliotekę o cztery produkcje w gwiazdorskiej obsadzie. Wśród nich wielki oskarowy hit i mniej znane w Polsce tytuły.

Publikacja: 12.02.2026 14:05

Od dziś na Netflixie można oglądać filmy Wesa Andersona

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Filmy Wesa Andersona bez wątpienia wyróżniają się na tle amerykańskich produkcji. Reżyser znany jest z niekonwencjonalnego i ekscentrycznego stylu. Teraz jego twórczość będzie miała okazję poznać większe grono widzów w Polsce.

Filmy Wesa Andersona. Czym przyciągają widzów?

Filmy Wesa Andersona łączą humor z melancholią. Wizytówką twórcy kina artystycznego są charakterystyczna estetyka, barwne kadry i oryginalna narracja. Reżyser swoją karierę zaczynał od filmów krótkometrażowych. Jego pierwszy długometrażowy film „Trzech facetów z Teksasu” powstał w 1996 r. Dzięki oryginalnemu stylowi reżyserowi szybko udało się osiągnąć rozpoznawalność.

Anderson jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Oscara za „Zdumiewającą historię Henry'ego Sugara”, Srebrnego Niedźwiedzia za film „Grand Budapest Hotel” i „Wyspę psów”. Do najbardziej znanych produkcji reżysera należą również „Kochankowie z Księżyca”, „Asteroid City” czy Fantastyczny pan Lis”.

Które filmy Wesa Andersona dodał Netflix

Od 12 lutego na Netfliksie będzie można obejrzeć cztery filmy Wesa Andersona. Są to:

  • „Grand Budapest Hotel” (2014) - zdobywca czterech Oscarów, nominowany w dziewięciu kategoriach. To intrygująca historia ekscentrycznego portiera, który zostaje uwikłany w aferę wokół kradzieży renesansowego obrazu. Akcja rozgrywa się w okresie międzywojennym w luksusowym hotelu. Występują Ralph Fiennes, Tony Revolori, Jude Law, Adrien Brody, Edward Norton;
  • „Genialny Klan” (2001) - to komediodramat, opowiadający o losach dysfunkcyjnej rodziny Tenenbaumów, której członkowie są obdarzeni wyjątkowymi talentami. Film ma gwiazdorską obsadę, główne role grają Gene Hackman, Anjelica Huston, Ben Stiller i Gwyneth Paltrow;
  • „Pociąg do Darjeeling” (2007) - to historia trzech braci, którzy ruszają w podróż po Indiach, by odbudować więź po śmierci ojca. W obsadzie są takie nazwiska, jak Owen Wilson, Adrien Brody i Jason Schwartzman;
  • „Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun” (2021) - to komediodramat składający się z kilku oddzielnych historii, które powstały na podstawie artykułów z amerykańskiego magazynu prasowego. W filmie występują Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Frances McDormand, Timothee Chalamet.

Źródło: rp.pl

