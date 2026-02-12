Od dziś na Netflixie można oglądać filmy Wesa Andersona
Filmy Wesa Andersona bez wątpienia wyróżniają się na tle amerykańskich produkcji. Reżyser znany jest z niekonwencjonalnego i ekscentrycznego stylu. Teraz jego twórczość będzie miała okazję poznać większe grono widzów w Polsce.
Filmy Wesa Andersona łączą humor z melancholią. Wizytówką twórcy kina artystycznego są charakterystyczna estetyka, barwne kadry i oryginalna narracja. Reżyser swoją karierę zaczynał od filmów krótkometrażowych. Jego pierwszy długometrażowy film „Trzech facetów z Teksasu” powstał w 1996 r. Dzięki oryginalnemu stylowi reżyserowi szybko udało się osiągnąć rozpoznawalność.
Anderson jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym Oscara za „Zdumiewającą historię Henry'ego Sugara”, Srebrnego Niedźwiedzia za film „Grand Budapest Hotel” i „Wyspę psów”. Do najbardziej znanych produkcji reżysera należą również „Kochankowie z Księżyca”, „Asteroid City” czy „Fantastyczny pan Lis”.
Od 12 lutego na Netfliksie będzie można obejrzeć cztery filmy Wesa Andersona. Są to:
