„Fenicki układ” Wesa Andersona: Multimilioner walczy o przyszłość

Teoretycznie ten korowód najsłynniejszych aktorów plus panujące na ekranie całkowite zwariowanie powinny przyciągnąć uwagę widzów. Ale – umówmy się – po kilku dekadach styl Andersona nie jest już nowością. To, co kiedyś wydawało się oryginalnym, niepodrabialnym stylem, dzisiaj zaczyna nużyć. Nie jestem też pewna, czy ten totalny wygłup może przyciągnąć młodych kinomanów, zwłaszcza że po drodze z „Fenickiego układu” uciekło sporo dawnego wyrafinowania, a nowego spojrzenia na współczesne problemy świata się w tym filmie nie czuje.

Nie dziwię się więc, że „Układ fenicki” zbiera skrajne oceny. Od zwyczajowych zachwytów aż do totalnego odrzucenia. Świat się zmienia i chyba nadchodzi czas, by zbliżający się powoli do sześćdziesiątki Anderson trochę dorósł. Bo może okazać się, że twórcy i aktorzy na planie bawią się lepiej niż widzowie w kinie.