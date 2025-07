Wbrew tytułowi film nie jest adaptacją powieści Fiodora Dostojewskiego „Idiota”. Scenariusz „Idiotów”, napisany przez Szumowską, Englerta i Kaspra Bajona, powstał na kanwie dzienników żony Dostojewskiego – Anny. Scenarzyści powołują się również na książkę „The Gambler Life: A True Story of Love, Risk and the Woman who Saves Dostoyevsky” Andrew D. Kaufmana.

To historia Fiodora Dostojewskiego i Anny, ich miesiąca miodowego, a także czasu, gdy Fiodor pisał „Idiotę”. Będzie tu więc podróż poślubna do Szwajcarii, walka Anny, by mąż zapanował nad swoim uzależnieniem od hazardu, oczekiwanie na narodziny ich pierwszego dziecka.

Aimee Lou Wood, opowieść o Fiodorze Dostojewskim i jego żonie

Szumowska podkreśla, że nie jest to tradycyjna biografia. Film ma być utrzymany w formie „czarnej komedii”. Ma współczesną perspektywę i wymowę antyimperialistyczną. Jest – jak zapewniają twórcy – krytyczny wobec nacjonalizmu i patriarchalnych wzorów rosyjskiej kultury.

Szumowska i Englert myśleli o tym filmie od dawna. Już na początku 2022 roku reżyserka w rozmowie z „Variety” powiedziała: – Jako młoda, zbuntowana dziewczyna miałam obsesję na punkcie Dostojewskiego, jego świata, książek i tego, jaki wpływ wywarł na społeczeństwo.