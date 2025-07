Izrael zgodził się na zagraniczne dostawy żywności do Strefy Gazy

Fundacja Humanitarna dla Gazy (GHF) – organizacja wspierana przez Izrael i USA – rozprowadza paczki z żywnością w Strefie Gazy od końca maja, po tym jak Izrael złagodził trwającą 11 tygodni blokadę pomocy humanitarnej na tym terytorium. W punktach dystrybucji żywności wielokrotnie dochodziło jednak do masakr ludzi gromadzących się po odbiór paczek.

Według danych ONZ od tego czasu zginęło ponad 1000 osób, które próbowały otrzymać pomoc żywnościową, a całe terytorium Strefy Gazy zmaga się z kryzysem. Ministerstwo zdrowia Gazy, którym kieruje Hamas, poinformowało w piątek, że w ciągu ostatnich 24 godzin dziewięć osób zmarło z powodu niedożywienia.

- Jedna czwarta dzieci ze Strefy Gazy w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat, które przebadaliśmy w ubiegłym tygodniu, była niedożywiona – podała w piątek, 25 lipca organizacja Lekarze bez Granic, wciąż działająca w palestyńskiej enklawie. Jak wynika z danych organizacji, niedożywienie cierpią też kobiety w ciąży i karmiące. Caroline Willemen, koordynatorka zespołu Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy, oceniła, że "celowe wykorzystywanie głodu jako broni wojennej przez władzę Izraela w Strefie Gazy osiągnęło bezprecedensowy poziom".

Również ONZ ostrzegła, że w enklawie zaczyna brakować specjalistycznej żywności terapeutycznej do leczenia niedożywionych dzieci.

W ubiegłym roku pomoc humanitarna była zrzucana do Strefy Gazy z samolotów wojskowych przez takie kraje jak Jordania, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania za pośrednictwem Królewskich Sił Powietrznych, jednak organizacje humanitarne ostrzegają, że to nie wystarczy. Jest to również niebezpieczny sposób dostarczania zaopatrzenia – w marcu 2024 r. pięć osób zginęło, gdy zawiódł spadochron z pomocą humanitarną i paczka spadła na oczekujących na żywność ludzi.