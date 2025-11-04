Zbigniew Ziobro ma dwa wyjścia

W rozmowie z „Super Expressem” minister Żurek stwierdził, że Ziobro może próbować wyjechać z kraju. – Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry – ocenił Żurek. Podobnego zdania jest Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus. – Na komisji regulaminowej w czwartek może się pojawić, ale w piątek podczas głosowania w Sejmie nad wnioskiem o odebranie mu immunitetu, który zostanie skierowany do prokuratury, może już wrócić na Węgry i pójść w ślady Romanowskiego – mówi nam Zembaczyński.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Ziobro szykuje niespodziankę. Co nią jest? Tego jego najbliżsi współpracownicy zdradzić nie chcą. Kiedy w styczniu funkcjonariusze policji próbowali doprowadzić Ziobrę przed oblicze komisji, pojawili się w siedzibie Telewizji Republika, która odmawiała wpuszczenia policjantów do siedziby stacji. Co zrobi teraz?

Informator związany z byłym ministrem sugeruje, że Ziobro wróci do Polski. – Atak ludzi Tuska tylko wzmacnia Ziobrę. On się nie boi. Aresztowanie chorego człowieka, który przed chwilą pokonał nowotwór, a trzeba liczyć się z nawrotem choroby, nie spotka się z przychylną oceną opinii publicznej – ocenia nasz rozmówca.

Innego zdania jest Zembaczyński. – Politycznie dla nas byłoby lepiej, gdyby Ziobro pozostał na Węgrzech. Polacy będą mogli sobie wtedy zadać pytanie, czy PiS jest ekspozyturą partii zewnętrznej. Nie wiadomo, czy Orbán wygra najbliższe wybory i utrzyma się przy władzy – dywaguje polityk KO. Członek komisji ds. Pegasusa uważa, że z uwagi na liczne unikanie stawiennictwa przed komisją Ziobro powinien trafić do aresztu, żeby „nie mataczył i nie uciekł jak Romanowski”. Polityk zastanawia się, „czy Ziobro jest gotowy na rolę męczennika?” – On ma tylko dwa wyjścia: uciec na Węgry i żyć jak tchórz oraz współpracować z prokuraturą i ponieść konsekwencje, łącznie z ograniczeniem wolności – mówi nam Zembaczyński.

Ziobro zyskuje na zamieszaniu wokół niego, ale traci PiS

Jednak otoczenie Ziobry widzi też trzecie wyjście. – Zbyszek ma międzynarodowe wsparcie przyjaciół Trumpa. Orbán ma polityczną siłę. Zamieszanie i próba aresztowania chorego człowieka też go zbudują. Polacy mają na szali człowieka, który walczył z przestępczością i pomagał, oraz ekipę, która wydawała publiczne pieniądze na kluby dla swingersów i jachty – mówi nam osoba z kręgu Ziobry.