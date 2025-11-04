Reklama
Zbigniew Ziobro nie będzie ubiegał się o azyl na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości raczej nie zostanie zbiegiem na Węgrzech i wróci do Polski. Polityk PiS nie obawia się aresztowania w Polsce i liczy na dalsze wsparcie Viktora Orbána oraz administracji prezydenta Donalda Trumpa – wynika z informacji „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 04.11.2025 10:01

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jacek Nizinkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są możliwe opcje działań Zbigniewa Ziobry w związku z jego problemami prawnymi?
  • Dlaczego Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech i jaką rolę może odegrać Viktor Orbán w jego sprawie?
  • Jak wydarzenia związane z Zbigniewem Ziobrą mogą wpłynąć na poparcie społeczne dla PiS?
  • Jakie zarzuty Zbigniew Ziobro stawia obecnemu ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi?

– Jedząc żurek, Donald Tusk wydał wyrok na Zbigniewa Ziobrę – powiedział w Sejmie Mariusz Błaszczak. Nawiązał do zarzutów, które prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych premier, na którym je zupę, zapewniając że to żurek.

Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Do Sejmu trafił już wniosek o uchylenie jego immunitetu. Polityk PiS zapowiedział wcześniej w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że nie zrzeknie się immunitetu, a Donalda Tuska nazwał przestępcą i twierdzi, że będzie walczył z „nadużyciami władzy”.

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Sprawa immunitetu posła Ziobry. Jest decyzja Kancelarii Sejmu

Zbigniew Ziobro nie obawia się aresztowania

W czwartek Sejm zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu w rządzie PiS Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek prokuratury liczy 158 stron i dotyczy głównie defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury członkowie grupy, którą miał kierować Ziobro, przyznawali dotacje tym podmiotom, które nie miały do nich prawa. Politykowi grozi 25 lat więzienia.

– To nie ja zakupiłem Pegasusa, bo nie miałem pojęcia, jak on się nazywa i jak on dokładnie działa. Jedynie zainicjowałem ten zakup – bronił się w rozmowie z „Rz” były prokurator generalny, twierdząc że środki z FS wydawane mogły być również na przeciwdziałanie przestępczości. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyznaczył Zbigniewowi Ziobrze trzy dni na zrzeczenie się immunitetu – termin ten upłynął w poniedziałek, 3 listopada. Tego dnia w rozmowie z Polsat News Ziobro potwierdził, że  immunitetu się nie zrzeknie. 

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro: To nie ja kupowałem Pegasusa, wtedy nie wiedziałem nawet, jak się nazywa

Czy były minister sprawiedliwości pozostanie na Węgrzech?

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie m.in. spotkał się w Budapeszcie z premierem Viktorem  Orbánem. Wziął udział w pokazie filmu „Przejęcie” na temat zmian w TVP po wyborach w 2023 r. oraz w dyskusji z szefem kancelarii Orbána Gergelym Gulyasem. Wcześniej rząd Węgier uwzględnił wniosek posła PiS Marcina Romanowskiego, byłego zastępcy Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości i udzielił mu azylu po tym, jak został podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Czy Ziobro, obawiając się aresztowania w Polsce, również pozostanie na Węgrzech i będzie ubiegał się o azyl?

– Bez problemu dostałby azyl, tym bardziej, że może liczyć na wsparcie władz węgierskich, które nie zgadzają się z praktykami rządu Tuska. Ziobro zna Orbána od lat, zanim został premierem i obaj darzą się zaufaniem i sympatią – mówi „Rzeczpospolitej” osoba z najbliższego otoczenia Ziobry, która przekonuje, że „Ziobro na Węgrzech nie zostanie, aresztu się nie obawia i jest niewinny”.

Innego zdania jest obecny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Czytaj więcej

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro
Prawo karne
Czy w sprawie Zbigniewa Ziobry Temida okaże się „miękiszonem”?
Zbigniew Ziobro ma dwa wyjścia

W rozmowie z „Super Expressem” minister Żurek stwierdził, że Ziobro może próbować wyjechać z kraju. – Sąd weźmie też pod uwagę obawę ucieczki. Patrząc na to, jak zachował się Marcin Romanowski, jakoś nie mam zaufania do Zbigniewa Ziobry – ocenił Żurek. Podobnego zdania jest Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus. – Na komisji regulaminowej w czwartek może się pojawić, ale w piątek podczas głosowania w Sejmie nad wnioskiem o odebranie mu immunitetu, który zostanie skierowany do prokuratury, może już wrócić na Węgry i pójść w ślady Romanowskiego – mówi nam Zembaczyński.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Ziobro szykuje niespodziankę. Co nią jest? Tego jego najbliżsi współpracownicy zdradzić nie chcą. Kiedy w styczniu funkcjonariusze policji próbowali doprowadzić Ziobrę przed oblicze komisji, pojawili się w siedzibie Telewizji Republika, która odmawiała wpuszczenia policjantów do siedziby stacji. Co zrobi teraz? 

Informator związany z byłym ministrem sugeruje, że Ziobro wróci do Polski. – Atak ludzi Tuska tylko wzmacnia Ziobrę. On się nie boi. Aresztowanie chorego człowieka, który przed chwilą pokonał nowotwór, a trzeba liczyć się z nawrotem choroby, nie spotka się z przychylną oceną opinii publicznej – ocenia nasz rozmówca.

Innego zdania jest Zembaczyński. – Politycznie dla nas byłoby lepiej, gdyby Ziobro pozostał na Węgrzech. Polacy będą mogli sobie wtedy zadać pytanie, czy PiS jest ekspozyturą partii zewnętrznej. Nie wiadomo, czy Orbán wygra najbliższe wybory i utrzyma się przy władzy – dywaguje polityk KO. Członek komisji ds. Pegasusa uważa, że z uwagi na liczne unikanie stawiennictwa przed komisją Ziobro powinien trafić do aresztu, żeby „nie mataczył i nie uciekł jak Romanowski”. Polityk zastanawia się, „czy Ziobro jest gotowy na rolę męczennika?” – On ma tylko dwa wyjścia: uciec na Węgry i żyć jak tchórz oraz współpracować z prokuraturą i ponieść konsekwencje, łącznie z ograniczeniem wolności – mówi nam Zembaczyński. 

Czytaj więcej

Marzena Tabor-Olszewska i Michał Szułdrzyński, zastępczyni redaktora naczelnego i redaktor naczelny
Polityka
Immunitet pod znakiem zapytania. Czy Zbigniew Ziobro stanie przed sądem?

Ziobro zyskuje na zamieszaniu wokół niego, ale traci PiS

Jednak otoczenie Ziobry widzi też trzecie wyjście. – Zbyszek ma międzynarodowe wsparcie przyjaciół Trumpa. Orbán ma polityczną siłę. Zamieszanie i próba aresztowania chorego człowieka też go zbudują. Polacy mają na szali człowieka, który walczył z przestępczością i pomagał, oraz ekipę, która wydawała publiczne pieniądze na kluby dla swingersów i jachty – mówi nam osoba z kręgu Ziobry.

Były minister liczy na przychylność i współczucie Polaków, a jego partia jest przygotowana na mocniejsze uderzenie w otoczenie Jarosława Kaczyńskiego. – PiS wie z prokuratury, że uderzenie ekipy Tuska pójdzie teraz na Mateusza Morawieckiego, Adama Bielana, Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Annę Zalewską. Fala uderzeniowa ma wystraszyć PiS i zrobić wrażenie na wyborcach, ale jesteśmy przygotowani – mówi nam osoba z otoczenia Ziobry.

Sondaże pokazują, że PiS traci poparcie społeczne, a sprawy sprzedaży działki pod CPK i Ziobry to jedne z głównych tematów politycznych. Pytanie, czy formacja Jarosława Kaczyńskiego ma pomysł na to, jak zatrzymać spadek poparcia.  – Przekonamy Polaków, że Tusk szuka pretekstu, żeby nie budować CPK, a PiS ma dużo propozycji programowych, które przedstawiliśmy podczas naszego kongresu – mówi nam osoba związana z PiS.

Co w sytuacji, gdyby doszło do zatrzymania i aresztu Ziobry? – Jeśli Zbyszek trafi do aresztu, to znaczy, że będą go chcieli zabić w więzieniu. Oni są mistrzami przegrzewania tematów. Człowieka chorego zamknąć? Grają w naszej orkiestrze. Teraz te ataki wyglądają groźnie, ale oni zrażają do siebie Polaków. Ziobrze mogą zdrowotnie tylko zaszkodzić. Współczucie i krzywda ludzka więcej ważą niż polityczna zemsta. Ludzie staną po naszej stronie – konkluduje osoba z najbliższego otoczenia Zbigniewa Ziobry.

Tymczasem były minister sprawiedliwości złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka i podległych mu prokuratorów ws. ujawnienia tajemnicy śledztwa. „Ujawnienie tajemnicy śledztwa ze szkodą dla interesu publicznego i wbrew procedurom parlamentarnym jest – zgodnie z kodeksem karnym – przestępstwem ściganym z urzędu” – napisał Ziobro w poniedziałek na platformie X.

Ziobro dołączył do wpisu treść zawiadomienia, z którego wynika, że – według niego – przestępstwo miało polegać na publicznym rozpowszechnieniu przez Żurka i podległych mu prokuratorów wiadomości z postępowania przygotowawczego PK, „w tym ujawnieniu osobom nieuprawnionym, a to dziennikarzom stacji TVN24 informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych w ramach śledztwa”. 

W czwartek o 16.00 sejmowa komisja regulaminowa zajmie się wnioskiem prokuratury, która domaga się w nim wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. W piątek wieczorem Sejm ma procedować wniosek o uchylenie immunitetu posła PiS. 

Czytaj więcej

Robert Telus i Jarosław Kaczyński
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego afera z CPK jest śmiertelnie niebezpieczna dla PiS? Cztery powody

Źródło: rp.pl

– Jedząc żurek, Donald Tusk wydał wyrok na Zbigniewa Ziobrę – powiedział w Sejmie Mariusz Błaszczak. Nawiązał do zarzutów, które prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych premier, na którym je zupę, zapewniając że to żurek.

Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Do Sejmu trafił już wniosek o uchylenie jego immunitetu. Polityk PiS zapowiedział wcześniej w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że nie zrzeknie się immunitetu, a Donalda Tuska nazwał przestępcą i twierdzi, że będzie walczył z „nadużyciami władzy”.

