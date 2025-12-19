Aktualizacja: 19.12.2025 23:49 Publikacja: 19.12.2025 23:22
Foto: Patryk Kosmider/Adobe Stock
Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 20:30 na drodze ekspresowej S19, na odcinku pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ. Miejscem wypadku były okolice miejscowości Stojeszyn w województwie lubelskim.
Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, aspirant sztabowa Faustyna Lazur, przekazała w rozmowie z mediami, że w karambolu uczestniczyło 26 pojazdów. Wśród nich znajdowały się dwa samochody ciężarowe oraz bus.
Początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o mniejszej liczbie pojazdów, jednak późniejsze ustalenia potwierdziły znacznie większą skalę zdarzenia.
Z informacji przekazanych przez TVN24 wynika, że dziesięć osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych karetkami do szpitali. Jak podkreśliła aspirant sztabowa Faustyna Lazur, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, a stan poszkodowanych jest stabilny.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci oraz strażacy, którzy prowadzą działania ratownicze i zabezpieczają teren wypadku. RMF FM podaje, że w akcji uczestniczyło 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by dostać się do części rozbitych pojazdów i uwolnić osoby poszkodowane. Działania ratowników były utrudnione ze względu na liczbę uszkodzonych samochodów oraz trudne warunki panujące na drodze.
Funkcjonariusze ustalają obecnie dokładne okoliczności wypadku.
Zarówno policja, jak i służby ratunkowe wskazują, że jedną z prawdopodobnych przyczyn karambolu były niesprzyjające warunki atmosferyczne. Jak asp. szt. Faustyna Lazur przekazała TVN24, w rejonie zdarzenia panowała gęsta mgła, a jezdnia była śliska, co utrudniało bezpieczną jazdę.
Droga ekspresowa S19 w kierunku Rzeszowa została całkowicie zablokowana, służby wprowadziły objazdy. Ruch kierowany jest od węzła Modliborzyce przez drogę wojewódzką nr 857 oraz drogę wojewódzką nr 848 do węzła Janów Lubelski Północ.
Służby ostrzegają, że utrudnienia mogą potrwać wiele godzin, a kierowcy powinni liczyć się z dużymi opóźnieniami.
Źródło: rp.pl
