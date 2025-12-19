Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 20:30 na drodze ekspresowej S19, na odcinku pomiędzy węzłami Modliborzyce i Janów Lubelski Północ. Miejscem wypadku były okolice miejscowości Stojeszyn w województwie lubelskim.

Karambol na S19. Zderzyło się 26 pojazdów

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, aspirant sztabowa Faustyna Lazur, przekazała w rozmowie z mediami, że w karambolu uczestniczyło 26 pojazdów. Wśród nich znajdowały się dwa samochody ciężarowe oraz bus.

Początkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała o mniejszej liczbie pojazdów, jednak późniejsze ustalenia potwierdziły znacznie większą skalę zdarzenia.