Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich w rozmowie z Portalem Samorządowym informuje, że obecna sytuacja na największych polskich rzekach nie wskazuje na to, by w momencie odwilży pojawiło się takie zagrożenie.

Dane IMGW: Odwilż rozpocznie się w Polsce za tydzień

Według prognoz IMGW, którymi dysponują Wody Polskie, za tydzień ma się rozpocząć odwilż. Instytucja odpowiedzialna m.in. za gospodarowanie zbiornikami wodnymi przygotowuje się do niej, m.in. przeprowadzając akcję lodołamania na Odrze i na Wiśle. – (…) Akcję lodołamania prowadzimy po to, żeby nie doszło do piętrzenia wody ze względu na zatrzymanie przez lód – informuje Mateusz Balcerowicz.

Dodaje, że wezbrania, które obecnie są diagnozowane, jedynie lokalnie mogą mieć charakter przekroczenia stanów ostrzegawczych czy alarmowych. – Przynajmniej na tę chwilę, zgodnie z tymi danymi, zagrożenia dużą powodzią nie ma – mówi Balcerowicz. Tłumaczy, że oceniając poziom zagrożenia powodzią Wody Polskie zwracają też uwagę na wielkość pokrywy śnieżnej w poszczególnych regionach. – Paradoksalnie w górnych partiach rzek, a więc tam, gdzie tego śniegu powinno być najwięcej, jest go mniej. W dorzeczu Wisły występuje raczej na nizinach i dotyczy głównie północy Polski. Nie przewidujemy więc dużych zjawisk związanych z zagrożeniem. Mogą oczywiście zdarzyć się one lokalnie – mówi prezes Wód Polskich.

