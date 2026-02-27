Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wkra wylała. Kolejne ostrzeżenia IMGW

Wkra wystąpiła z koryta w Błędowie na Mazowszu i zalała okoliczne posesje w czwartek wieczorem. Przyczyną był zator lodowy. W nocy sytuacja została opanowana, ale służby pozostają w gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku regionów.

Publikacja: 27.02.2026 09:41

Akcja przeciwpowodziowa na Wkrze

Akcja przeciwpowodziowa na Wkrze

Foto: MSWiA

Anna Rogalska

W akcji przeciwpowodziowej na rzece Wkrze w Błędowie w gminie Pomiechówek (powiat nowodworski) brało udział 18 zastępów straży pożarnej. Na miejsce przybył również szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

Akcja przeciwpowodziowa na Wkrze. Sytuacja została ustabilizowana

Pierwsze sygnały dotyczące wystąpienia wody z koryta Wkry w Błędowie dotarły do służb około godz. 17. Przyczyną okazał się zator lodowy zlokalizowany poniżej miejscowości. Rzeka rozlała się na okoliczne nieużytki i tereny rekreacyjne. Jak przekazała straż pożarna, zalane zostały 24 okoliczne posesje, woda nie dostała się jednak do części mieszkalnych. Nikt nie odniósł obrażeń.

„W powiecie nowodworskim, w miejscowości Błędowo, na rzece Wkrze doszło do przekroczenia stanu alarmowego w wyniku zatoru lodowego. Powstało rozlewisko zagrażające 24 budynkom letniskowym. Na miejscu działa 18 samochodów i 65 strażaków” – przekazała w komunikacie Państwowa Straż Pożarna

Działania służb skupiały się na budowie wałów ochronnych z wykorzystaniem worków oraz specjalistycznych rękawów wypełnionych piaskiem. Strażacy zabezpieczali posesje przed wdarciem się wody, a także prowadzili operację polegającą na ukierunkowywaniu rozlewiska z powrotem do koryta rzeki. W nocy sytuację udało się ustabilizować, ale służby pozostają w gotowości.

„Zgodnie z wytycznymi ministra Marcina Kierwińskiego, strażacy pozostaną na miejscu tak długo, jak długo będzie istniało ryzyko ponownego zablokowania nurtu przez krę. System zarządzania kryzysowego pozostaje w pełnej gotowości, a mieszkańcy zagrożonych posesji mogą liczyć na całodobową pomoc i ochronę swojego mienia” – podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ostrzeżenia IMGW. Których regionów dotyczą?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla kilku województw.

Aktualne ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia o wezbraniu rzek z przekroczeniem stanów alarmowych dotyczą Wkry do ujścia Łydyni oraz poniżej ujścia Łydyni (mazowieckie) i obowiązują do niedzieli 1 marca do godz. 10.

Ostrzeżenia drugiego stopnia o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dotyczą:

  • łódzkie: Rawka (do soboty 28 lutego do godz. 10)
  • kujawsko-pomorskie: Drwęca od Welu do Rynienicy oraz od Rypienicy do ujścia (do 1 marca do godz. 12)
  • pomorskie: Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia (do 28 lutego do godz. 15),
  • mazowieckie: Omulew (do 2 marca do godz. 10)
  • podlaskie: Ruż (do 2 marca do godz. 10)
Ostrzeżenia pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wody obowiązują na przeważającym obszarze Podlasia, Warmii i Mazur oraz Pomorza, a także w części Mazowsza na południe od Warszawy.

