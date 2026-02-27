W akcji przeciwpowodziowej na rzece Wkrze w Błędowie w gminie Pomiechówek (powiat nowodworski) brało udział 18 zastępów straży pożarnej. Na miejsce przybył również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Akcja przeciwpowodziowa na Wkrze. Sytuacja została ustabilizowana

Pierwsze sygnały dotyczące wystąpienia wody z koryta Wkry w Błędowie dotarły do służb około godz. 17. Przyczyną okazał się zator lodowy zlokalizowany poniżej miejscowości. Rzeka rozlała się na okoliczne nieużytki i tereny rekreacyjne. Jak przekazała straż pożarna, zalane zostały 24 okoliczne posesje, woda nie dostała się jednak do części mieszkalnych. Nikt nie odniósł obrażeń.

„W powiecie nowodworskim, w miejscowości Błędowo, na rzece Wkrze doszło do przekroczenia stanu alarmowego w wyniku zatoru lodowego. Powstało rozlewisko zagrażające 24 budynkom letniskowym. Na miejscu działa 18 samochodów i 65 strażaków” – przekazała w komunikacie Państwowa Straż Pożarna

Działania służb skupiały się na budowie wałów ochronnych z wykorzystaniem worków oraz specjalistycznych rękawów wypełnionych piaskiem. Strażacy zabezpieczali posesje przed wdarciem się wody, a także prowadzili operację polegającą na ukierunkowywaniu rozlewiska z powrotem do koryta rzeki. W nocy sytuację udało się ustabilizować, ale służby pozostają w gotowości.