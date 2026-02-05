W wielu regionach Polski obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. Drugi stopień oznacza ryzyko umiarkowanych lub silnych opadów marznącego deszczu lub mżawki, trwających w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin, ewentualnie słabe opady trwające powyżej 12 godzin. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest wydawane w przypadku, gdy prognozowane są słabe opady trwające do 12 godzin. Trudne warunki atmosferyczne mogą wpływać na bezpieczeństwo na drogach i chodnikach.

Reklama Reklama

IMGW ostrzega. W tych regionach ryzyko gołoledzi jest największe

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w dużej części kraju. Obejmują następujące województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

kujawsko-pomorskie,

łódzkie,

wielkopolskie,

lubuskie,

większą część woj. lubelskiego,

północną część woj. dolnośląskiego (powiat polkowicki, lubiński, wołowski, trzebnicki, oleśnicki).

Według aktualnych danych ostrzeżenia w większości regionów mogą obowiązywać do godziny 23:00, choć istnieje możliwość ich przedłużenia.