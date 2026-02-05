Rzeczpospolita
Wydarzenia
Fatalne warunki na drogach w niemal całej Polsce. IMGW ostrzega przed gołoledzią

Ekstremalne mrozy w Polsce odpuściły, ale trudne warunki pogodowe w naszym kraju nadal się utrzymują, tym razem za sprawą marznących opadów, które powodują gołoledź. IMGW wydał już ostrzeżenia, które obowiązują na terenie niemal całego kraju.

Publikacja: 05.02.2026 09:52

W niemal całej Polsce występuje zagrożenie gołoledzią

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

W wielu regionach Polski obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. Drugi stopień oznacza ryzyko umiarkowanych lub silnych opadów marznącego deszczu lub mżawki, trwających w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin, ewentualnie słabe opady trwające powyżej 12 godzin. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest wydawane w przypadku, gdy prognozowane są  słabe opady trwające do 12 godzin. Trudne warunki atmosferyczne mogą wpływać na bezpieczeństwo na drogach i chodnikach.

IMGW ostrzega. W tych regionach ryzyko gołoledzi jest największe

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w dużej części kraju. Obejmują następujące województwa:

  • zachodniopomorskie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • mazowieckie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • łódzkie,
  • wielkopolskie,
  • lubuskie,
  • większą część woj. lubelskiego,
  • północną część woj. dolnośląskiego (powiat polkowicki, lubiński, wołowski, trzebnicki, oleśnicki).

Według aktualnych danych ostrzeżenia w większości regionów mogą obowiązywać do godziny 23:00, choć istnieje możliwość ich przedłużenia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują obecnie w pozostałych częściach woj. dolnośląskiego i w większej części woj. opolskiego do godziny 11:30.

PKP Intercity informuje, że w związku z marznącymi opadami i oblodzeniami na terenie całego kraju możliwe są opóźnienia pociągów oraz zmiany w kursowaniu pojazdów. 

Jaka będzie pogoda 5 lutego?

Czwartek zapowiada się pochmurnie w całym kraju. Według informacji, którymi dzieli się TVN Meteo, w południowej i centralnej Polsce możliwe są miejscami słaby deszcz marznący i mgły. Na północy może wystąpić umiarkowany deszcz marznący lub deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie przewidywane są opady śniegu sięgające do 5 centymetrów. W całej Polsce istnieje ryzyko oblodzenia dróg, chodników i linii napowietrznych. Warunki mogą być nieco lepsze jedynie na południu kraju. 

Temperatura maksymalna wyniesie od około -4 do -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 2 stopni w centrum kraju, do około 4–5 stopni na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a na północy kraju silniejszy, co dodatkowo pogorszy odczuwalne warunki atmosferyczne.

Źródło: rp.pl

