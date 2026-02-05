Aktualizacja: 05.02.2026 10:41 Publikacja: 05.02.2026 09:52
W niemal całej Polsce występuje zagrożenie gołoledzią
Foto: Adobe Stock
W wielu regionach Polski obowiązują alarmy drugiego i pierwszego stopnia. Drugi stopień oznacza ryzyko umiarkowanych lub silnych opadów marznącego deszczu lub mżawki, trwających w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin, ewentualnie słabe opady trwające powyżej 12 godzin. Ostrzeżenie pierwszego stopnia jest wydawane w przypadku, gdy prognozowane są słabe opady trwające do 12 godzin. Trudne warunki atmosferyczne mogą wpływać na bezpieczeństwo na drogach i chodnikach.
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w dużej części kraju. Obejmują następujące województwa:
Według aktualnych danych ostrzeżenia w większości regionów mogą obowiązywać do godziny 23:00, choć istnieje możliwość ich przedłużenia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują obecnie w pozostałych częściach woj. dolnośląskiego i w większej części woj. opolskiego do godziny 11:30.
PKP Intercity informuje, że w związku z marznącymi opadami i oblodzeniami na terenie całego kraju możliwe są opóźnienia pociągów oraz zmiany w kursowaniu pojazdów.
Czwartek zapowiada się pochmurnie w całym kraju. Według informacji, którymi dzieli się TVN Meteo, w południowej i centralnej Polsce możliwe są miejscami słaby deszcz marznący i mgły. Na północy może wystąpić umiarkowany deszcz marznący lub deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie przewidywane są opady śniegu sięgające do 5 centymetrów. W całej Polsce istnieje ryzyko oblodzenia dróg, chodników i linii napowietrznych. Warunki mogą być nieco lepsze jedynie na południu kraju.
Temperatura maksymalna wyniesie od około -4 do -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, około 2 stopni w centrum kraju, do około 4–5 stopni na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a na północy kraju silniejszy, co dodatkowo pogorszy odczuwalne warunki atmosferyczne.
Źródło: rp.pl
