Do zdarzenia doszło po godzinie pierwszej w nocy w okolicy Jaroszowej Woli w powiecie piaseczyńskim. Z doniesień medialnych wynika, że doszło tam do wykolejenia się kilku – prawdopodobnie ośmiu z 35 – wagonów pociągu towarowego. Dwa z nich spadły z nasypu. W składzie przewożony był olej napędowy.
Na miejscu zdarzenia pracują służby – 24 zastępy straży pożarnej, policja oraz Straż Ochrony Kolei. „Natychmiast skierowano tam kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W działaniach uczestniczyły również policja, Straż Ochrony Kolei oraz służby techniczne kolei. Teren zdarzenia został zabezpieczony, a ratownicy rozpoczęli szczegółową kontrolę stanu cystern” – pisze portal Wirtualny Nowy Dwór.
W rozmowie z RMF FM brygadier Łukasz Darmofalski – oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie – przekazał, że wagony zjechały z nasypu. – Znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone – powiedział.
Podczas akcji odłączono zasilanie na trakcji elektrycznej.
Trwają przygotowania do odholowania części pociągu, która nie uległa wykolejeniu oraz drugiego pociągu, który zatrzymał się na przeciwległym torze. Podstawione mają zostać także nowe cysterny.
Dotychczas nie pojawiły się informacje o poszkodowanych oraz o ofiarach. Nie potwierdzono też wycieku paliwa. Każda z cystern jest sprawdzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Przyczyny wykolejenia zbadane mają zostać przez specjalną komisję. Oceni ona między innymi stan techniczny składu oraz infrastruktury kolejowej. Już teraz głos w sprawie zabrał jednak wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
– Awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą to najbardziej prawdopodobna przyczyna nocnego wypadku kolejowego na Mazowszu – powiedział w rozmowie z RMF24, podkreślając, że mrozy zbierają śmiertelne żniwo. – Mam smutną wiadomość, dlatego że tej nocy doszło do kolejnego zgonu w woj. łódzkim. Liczba osób, które zmarły z wychłodzenia od 1 listopada, to 42 osoby – przekazał. – W tym samym czasie w ubiegłym roku mieliśmy 16 osób. Więcej o jedną osobę jest również ofiar tlenku węgla – od 1 października to 55 osób – dodał Szczepański.
Cała akcja może potrwać co najmniej kilkanaście godzin – pasażerowie i przewoźnicy muszą więc liczyć się z utrudnieniami. W wyniku wykolejenia doszło do poważnych uszkodzeń infrastruktury kolejowej, w tym torowiska i elementów sieci trakcyjnej. Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany.
