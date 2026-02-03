Do zdarzenia doszło po godzinie pierwszej w nocy w okolicy Jaroszowej Woli w powiecie piaseczyńskim. Z doniesień medialnych wynika, że doszło tam do wykolejenia się kilku – prawdopodobnie ośmiu z 35 – wagonów pociągu towarowego. Dwa z nich spadły z nasypu. W składzie przewożony był olej napędowy.

Wykoleił się pociąg towarowy relacji Szczecin – Chełm. Trwa kontrola cystern z paliwem

Na miejscu zdarzenia pracują służby – 24 zastępy straży pożarnej, policja oraz Straż Ochrony Kolei. „Natychmiast skierowano tam kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W działaniach uczestniczyły również policja, Straż Ochrony Kolei oraz służby techniczne kolei. Teren zdarzenia został zabezpieczony, a ratownicy rozpoczęli szczegółową kontrolę stanu cystern” – pisze portal Wirtualny Nowy Dwór.

W rozmowie z RMF FM brygadier Łukasz Darmofalski – oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie – przekazał, że wagony zjechały z nasypu. – Znajdują się na boku, poza torowiskiem. Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone – powiedział.

Podczas akcji odłączono zasilanie na trakcji elektrycznej.