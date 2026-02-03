Rzeczpospolita
Donald Trump ogłosił, że Indie przestaną kupować rosyjską ropę

Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że zawarł porozumienie handlowe z premierem Indii Narendrą Modim na mocy którego USA obniżą cła nałożone na Indie z 25 do 18 proc. a Indie zniosą cła nałożone na towary importowane z USA. Trump ogłosił też, że Indie zaprzestaną zakupu rosyjskiej ropy.

Publikacja: 03.02.2026 06:00

Donald Trump i Narendra Modi

Donald Trump i Narendra Modi

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaka jest istota porozumienia handlowego zawartego między USA a Indiami?
  • Dlaczego, zdaniem Donalda Trumpa, porozumienie handlowe USA z Indiami może pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie?
  • Czy wiadomo, od kiedy USA obniżą cła na Indie?

Trump o przebiegu swojej rozmowy z premierem Indii poinformował we wpisie w należącym do niego serwisie Truth Social. Modiego nazwał w nim jednym ze swoich „najwspanialszych przyjaciół”. Jak dodał, rozmowa dotyczyła nie tylko relacji handlowych między USA a Indiami, ale też wojny Rosji z Ukrainą.

Indie mają sprowadzić z USA towary warte 500 mld dolarów

„Zgodził się powstrzymać od kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej (ropy) z USA i, potencjalnie, z Wenezueli” – napisał Trump. „To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ w Ukrainie” – dodał. Wcześniej USA nałożyły na Indie dodatkowe, 25-procentowe karne cła za zakup rosyjskiej ropy. Wpis Trumpa sugeruje, że obecnie te cła zostaną zniesione. 

Źródło w Białym Domu, na które powołuje się agencja Reutera, potwierdza, że USA zniosą karne cło nałożone na Indie w związku z zakupem ropy z Rosji.

Czytaj więcej

Indie, New Delhi
Eksport
Umowa z Indiami wynegocjowana. Co powinien wiedzieć o niej polski przedsiębiorca?
Trump stwierdził następnie, że w akcie przyjaźni i szacunku do indyjskiego premiera zgodził się na zawarcie porozumienia handlowego obowiązującego ze skutkiem natychmiastowym. Na mocy tego porozumienia USA obniżą cła nałożone na Indie z 25 do 18 proc., a Indie, w odpowiedzi, zniosą cła na towary importowane z USA. Tym samym cła nałożone przez USA na Indie zbliżą się do poziomu ceł, którymi w USA objęte są towary z Japonii czy UE (15 proc.)

Prezydent USA dodał, że Modi zobowiązał się też do dokonywania przez jego kraj znacznie większych zakupów na rynku amerykańskim. Zapowiedział indyjski import energii, technologii, produktów rolnych i węgla z USA na poziomie „ponad 500 mld dolarów” (w 2024 roku wartość łącznej wymiany handlowej między Indiami a USA wynosiła nieco ponad 200 mld dolarów).

Indie osiągnęły porozumienie handlowe z USA wkrótce po podpisaniu umowy o wolnym handlu z UE

Modi we wpisie w serwisie X potwierdził, że cła na towary z Indii w USA zostaną obniżone do 18 proc. i podziękował za to Trumpowi „w imieniu 1,4 mld mieszkańców Indii”. „Gdy dwie duże gospodarki i największe światowe demokracje współpracują, przynosi to korzyść ich narodom i otwiera ogromne możliwości wzajemnej, korzystnej współpracy” – dodał. 

Modi we wpisie nie odniósł się w żaden sposób do zapowiedzianego przez Trumpa powstrzymania się Indii od zakupu rosyjskiej ropy. 

Indie, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą i wprowadzeniu sankcji obejmujących m.in. rosyjską ropę przez kraje Zachodu, korzystały na obniżeniu ceny surowca dostarczanego przez Moskwę. W ostatnich latach ok. 1/3 ropy importowanej przez Indie pochodziło z Rosji. Przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą Indie importowały z Rosji przede wszystkim uzbrojenie. 

Indie importem pokrywają ok. 90 proc. swojego zapotrzebowania na ropę. W styczniu Indie sprowadzały z Rosji 1,2 mln baryłek ropy dziennie, w lutym liczba ta ma spaść do 1 miliona baryłek, a w marcu – do 800 tysięcy – wynika z ustaleń Reutera. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Indie miałyby całkowicie zrezygnować z importu ropy z Rosji. 

Najwięksi producenci ropy na świecie

Najwięksi producenci ropy na świecie

Foto: PAP

Trump ogłosił zawarcie porozumienia handlowego z Indiami wkrótce po tym, jak Indie podpisały porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską. Umowa znosi bariery celne na handel wieloma towarami między UE a Indiami oraz obniża cła nakładane dotychczas przez Indie na import europejskich win i samochodów. 

Jak podaje AP, w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku USA zanotowały 53,5 mld deficytu handlowego w relacjach z Indiami. 

Z wpisu Trumpa nie wynika, kiedy cła nałożone na Indie zostaną obniżone. Biały Dom nie wydał na razie żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Szczegółów nie podaje też na razie strona indyjska. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
