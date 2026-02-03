Z tego artykułu się dowiesz: Jaka jest istota porozumienia handlowego zawartego między USA a Indiami?

Dlaczego, zdaniem Donalda Trumpa, porozumienie handlowe USA z Indiami może pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie?

Czy wiadomo, od kiedy USA obniżą cła na Indie?

Trump o przebiegu swojej rozmowy z premierem Indii poinformował we wpisie w należącym do niego serwisie Truth Social. Modiego nazwał w nim jednym ze swoich „najwspanialszych przyjaciół”. Jak dodał, rozmowa dotyczyła nie tylko relacji handlowych między USA a Indiami, ale też wojny Rosji z Ukrainą.

Indie mają sprowadzić z USA towary warte 500 mld dolarów

„Zgodził się powstrzymać od kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej (ropy) z USA i, potencjalnie, z Wenezueli” – napisał Trump. „To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ w Ukrainie” – dodał. Wcześniej USA nałożyły na Indie dodatkowe, 25-procentowe karne cła za zakup rosyjskiej ropy. Wpis Trumpa sugeruje, że obecnie te cła zostaną zniesione.

Źródło w Białym Domu, na które powołuje się agencja Reutera, potwierdza, że USA zniosą karne cło nałożone na Indie w związku z zakupem ropy z Rosji.