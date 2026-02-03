Aktualizacja: 03.02.2026 07:27 Publikacja: 03.02.2026 06:00
Donald Trump i Narendra Modi
Foto: AFP
Trump o przebiegu swojej rozmowy z premierem Indii poinformował we wpisie w należącym do niego serwisie Truth Social. Modiego nazwał w nim jednym ze swoich „najwspanialszych przyjaciół”. Jak dodał, rozmowa dotyczyła nie tylko relacji handlowych między USA a Indiami, ale też wojny Rosji z Ukrainą.
„Zgodził się powstrzymać od kupowania rosyjskiej ropy i kupować znacznie więcej (ropy) z USA i, potencjalnie, z Wenezueli” – napisał Trump. „To pomoże ZAKOŃCZYĆ WOJNĘ w Ukrainie” – dodał. Wcześniej USA nałożyły na Indie dodatkowe, 25-procentowe karne cła za zakup rosyjskiej ropy. Wpis Trumpa sugeruje, że obecnie te cła zostaną zniesione.
Źródło w Białym Domu, na które powołuje się agencja Reutera, potwierdza, że USA zniosą karne cło nałożone na Indie w związku z zakupem ropy z Rosji.
Czytaj więcej
Unia Europejska i Indie zakończyły negocjacje umowy handlowej liberalizującej warunki wymiany. To...
Trump stwierdził następnie, że w akcie przyjaźni i szacunku do indyjskiego premiera zgodził się na zawarcie porozumienia handlowego obowiązującego ze skutkiem natychmiastowym. Na mocy tego porozumienia USA obniżą cła nałożone na Indie z 25 do 18 proc., a Indie, w odpowiedzi, zniosą cła na towary importowane z USA. Tym samym cła nałożone przez USA na Indie zbliżą się do poziomu ceł, którymi w USA objęte są towary z Japonii czy UE (15 proc.)
Prezydent USA dodał, że Modi zobowiązał się też do dokonywania przez jego kraj znacznie większych zakupów na rynku amerykańskim. Zapowiedział indyjski import energii, technologii, produktów rolnych i węgla z USA na poziomie „ponad 500 mld dolarów” (w 2024 roku wartość łącznej wymiany handlowej między Indiami a USA wynosiła nieco ponad 200 mld dolarów).
Modi we wpisie w serwisie X potwierdził, że cła na towary z Indii w USA zostaną obniżone do 18 proc. i podziękował za to Trumpowi „w imieniu 1,4 mld mieszkańców Indii”. „Gdy dwie duże gospodarki i największe światowe demokracje współpracują, przynosi to korzyść ich narodom i otwiera ogromne możliwości wzajemnej, korzystnej współpracy” – dodał.
Modi we wpisie nie odniósł się w żaden sposób do zapowiedzianego przez Trumpa powstrzymania się Indii od zakupu rosyjskiej ropy.
Indie, po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą i wprowadzeniu sankcji obejmujących m.in. rosyjską ropę przez kraje Zachodu, korzystały na obniżeniu ceny surowca dostarczanego przez Moskwę. W ostatnich latach ok. 1/3 ropy importowanej przez Indie pochodziło z Rosji. Przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą Indie importowały z Rosji przede wszystkim uzbrojenie.
Indie importem pokrywają ok. 90 proc. swojego zapotrzebowania na ropę. W styczniu Indie sprowadzały z Rosji 1,2 mln baryłek ropy dziennie, w lutym liczba ta ma spaść do 1 miliona baryłek, a w marcu – do 800 tysięcy – wynika z ustaleń Reutera. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Indie miałyby całkowicie zrezygnować z importu ropy z Rosji.
Najwięksi producenci ropy na świecie
Foto: PAP
Trump ogłosił zawarcie porozumienia handlowego z Indiami wkrótce po tym, jak Indie podpisały porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską. Umowa znosi bariery celne na handel wieloma towarami między UE a Indiami oraz obniża cła nakładane dotychczas przez Indie na import europejskich win i samochodów.
Jak podaje AP, w pierwszych 11 miesiącach 2025 roku USA zanotowały 53,5 mld deficytu handlowego w relacjach z Indiami.
Z wpisu Trumpa nie wynika, kiedy cła nałożone na Indie zostaną obniżone. Biały Dom nie wydał na razie żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Szczegółów nie podaje też na razie strona indyjska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do skierowanego do niego apelu przewodniczących Izby Reprezent...
W poniedziałek Izrael otworzył przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafah. Teraz Palestyńczycy mog...
„Czy uważa Pani/Pan dzisiejsze USA za wiarygodnego sojusznika Polski?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom son...
Setki milionów dolarów przeznaczonych na wsparcie energetyczne dla Ukrainy (zakup skroplonego gazu i odbudowę in...
W piątek wejdzie w życie podpisane w czwartek przez Donalda Trumpa rozporządzenie wykonawcze wprowadzające stan...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas