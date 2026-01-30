Aktualizacja: 30.01.2026 06:49 Publikacja: 30.01.2026 05:36
Donald Trump wprowadził stan nadzwyczajny wobec Kuby
Foto: REUTERS
W rozporządzeniu wprowadzającym stan nadzwyczajny wobec Kuby czytamy, że reżim w Hawanie stanowi „nadzwyczajne zagrożenie” zewnętrzne dla Stanów Zjednoczonych i ich bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej.
W odpowiedzi na to zagrożenie Trump nakazał stworzenie mechanizmu celnego, który pozwoli nakładać USA dodatkowe cła na import z państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprzedają lub w inny sposób dostarczają ropę Kubie.
Biały Dom podkreśla, że decyzja prezydenta stanowi formę wzmocnienia presji wywieranej na kubański rząd w celu ochrony amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i interesów kraju w polityce zagranicznej.
W rozporządzeniu podpisanym przez Trumpa czytamy, że władze Kuby zapewniają wsparcie licznym wrogim USA państwom, a także międzynarodowym organizacjom terrorystycznym i innym podmiotom będącym przeciwnikami USA. W tym kontekście wymienione zostały władze Federacji Rosyjskiej, Chin, Iranu, a także Hamas i Hezbollah.
Jak czytamy w rozporządzeniu, na Kubie znajduje się m.in. największy zagraniczny rosyjski ośrodek wywiadu elektronicznego, którego celem jest zdobywanie niejawnych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA. Ponadto Kuba – jak przekonuje Biały Dom – rozwija współpracę wywiadowczą i wojskową z Chinami. Biały Dom zarzuca też Kubie, że ta tworzy „bezpieczne środowisko” do działania dla Hezbollahu i Hamasu. Tym samym Kuba „próbuje udaremnić wysiłki USA mające na celu reagowanie na zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych stwarzane przez obce państwa, międzynarodowe grupy przestępcze i innych aktorów, m.in. na półkuli zachodniej”.
Biały Dom zarzuca też Kubie destabilizowanie regionu przez „migrację i przemoc”. „Komunistyczny reżim prześladuje i torturuje przeciwników politycznych, odmawia Kubańczykom wolności słowa i mediów; (...) i dopuszcza się innych form łamania praw człowieka” – czytamy w rozporządzeniu. Kubańskiemu reżimowi Biały Dom zarzuca też „rozpowszechnianie komunistycznych idei (...) na zachodniej półkuli, co stanowi zagrożenie dla polityki zagranicznej USA”.
„Ta polityka (...) i działania rządu Kuby są również sprzeczne z moralnymi i politycznymi wartościami wolnych i demokratycznych społeczeństw demokratycznych oraz są w sprzeczności z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, której celem jest wspieranie pokojowych zmian na Kubie oraz promowanie demokracji, zasady wolności słowa i prasy, praworządności oraz poszanowania praw człowieka na całym świecie” – czytamy w rozporządzeniu.
Zgodnie z rozporządzeniem Departament Handlu USA ma określać, które państwa dostarczają Kubie ropę – bezpośrednio lub przez pośredników. Następnie Departament Stanu we współpracy z Departamentem Skarbu, Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Departamentem Handlu mają decydować, jakie cła zostaną nałożone na takie państwa.
Informacje na temat obowiązywania stanu nadzwyczajnego wobec Kuby ma przekazywać Kongresowi sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Biały Dom opisując rozporządzenie podkreśla, że Trump „konsekwentnie stawia czoła reżimom, które zagrażają bezpieczeństwu i interesom USA, osiągając rezultaty tam, gdzie inni zawiedli” oraz że obecny prezydent USA „kontynuuje wysiłki podjęte w czasie pierwszej kadencji”. Zarzuca przy tym administracji Baracka Obamy, że ta łagodziła politykę wobec Kuby „bez zabezpieczenia znaczących reform”, które poprawiłyby los Kubańczyków.
Biały Dom przypomina też, że w ostatnich miesiącach Trump podjął działania przeciwko innym wrogim USA reżimom – w tym kontekście wymienia ataki na obiekty związane z irańskim programem nuklearnym (w czasie wojny izraelsko-irańskiej z czerwca 2025 roku) oraz interwencję wojskową w Wenezueli, która odsunęła od władzy Nicolása Maduro.
Eksport wenezuelskiej ropy
Foto: PAP
Wenezuela Maduro była jednym z najbliższych sojuszników Kuby. Caracas zaspokajało ok. 1/3 zapotrzebowania wyspy, jeśli chodzi o ropę. Po interwencji w Wenezueli Trump mówił, że również „kubański reżim jest gotowy, by upaść”.
Oprócz Wenezueli ropę Kubie dostarcza przede wszystkim Meksyk, a także Rosja.
W czasie środowego wysłuchania przez senacką komisję spraw zagranicznych Rubio mówił, że Amerykanie „chcieliby zmiany reżimu na Kubie”. – To nie oznacza, że zamierzamy dokonać tam zmiany reżimu. Ale chcielibyśmy, aby zmiana zaszła. Nie ma wątpliwości, że byłoby to z wielką korzyścią dla USA, gdyby Kuba nie była już rządzona przez autokratyczny reżim – dodał.
