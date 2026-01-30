W rozporządzeniu podpisanym przez Trumpa czytamy, że władze Kuby zapewniają wsparcie licznym wrogim USA państwom, a także międzynarodowym organizacjom terrorystycznym i innym podmiotom będącym przeciwnikami USA. W tym kontekście wymienione zostały władze Federacji Rosyjskiej, Chin, Iranu, a także Hamas i Hezbollah.

Jak czytamy w rozporządzeniu, na Kubie znajduje się m.in. największy zagraniczny rosyjski ośrodek wywiadu elektronicznego, którego celem jest zdobywanie niejawnych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego USA. Ponadto Kuba – jak przekonuje Biały Dom – rozwija współpracę wywiadowczą i wojskową z Chinami. Biały Dom zarzuca też Kubie, że ta tworzy „bezpieczne środowisko” do działania dla Hezbollahu i Hamasu. Tym samym Kuba „próbuje udaremnić wysiłki USA mające na celu reagowanie na zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych stwarzane przez obce państwa, międzynarodowe grupy przestępcze i innych aktorów, m.in. na półkuli zachodniej”.

Biały Dom zarzuca też Kubie destabilizowanie regionu przez „migrację i przemoc”. „Komunistyczny reżim prześladuje i torturuje przeciwników politycznych, odmawia Kubańczykom wolności słowa i mediów; (...) i dopuszcza się innych form łamania praw człowieka” – czytamy w rozporządzeniu. Kubańskiemu reżimowi Biały Dom zarzuca też „rozpowszechnianie komunistycznych idei (...) na zachodniej półkuli, co stanowi zagrożenie dla polityki zagranicznej USA”.

„Ta polityka (...) i działania rządu Kuby są również sprzeczne z moralnymi i politycznymi wartościami wolnych i demokratycznych społeczeństw demokratycznych oraz są w sprzeczności z polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, której celem jest wspieranie pokojowych zmian na Kubie oraz promowanie demokracji, zasady wolności słowa i prasy, praworządności oraz poszanowania praw człowieka na całym świecie” – czytamy w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem Departament Handlu USA ma określać, które państwa dostarczają Kubie ropę – bezpośrednio lub przez pośredników. Następnie Departament Stanu we współpracy z Departamentem Skarbu, Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Departamentem Handlu mają decydować, jakie cła zostaną nałożone na takie państwa.