Aktualizacja: 29.01.2026 00:11 Publikacja: 28.01.2026 23:06
Donald Trump
Foto: PAP/EPA/Matthew Putney
Wyborcy Donalda Trumpa zostali poproszeni o wskazanie celu działań militarnych przeciwko co najmniej jednemu z kilku potencjalnych krajów. Na liście znalazł się m.in. Iran, Grenlandia, Kuba, Kolumbia, Chiny i Meksyk.
Jeden z nich wyróżnił się zdecydowanie – to Iran. Około 50 proc. wyborców Donalda Trumpa poparło interwencję militarną w tym kraju, najwięcej spośród wszystkich celów zagranicznych. Liczba ta wzrosła do 61 proc. wśród respondentów, określających się jako „republikańskich zwolenników Trumpa” – ruchu MAGA.
Czytaj więcej
„Irańscy patrioci, protestujcie dalej – przejmujcie swoje instytucje. Zapisujcie nazwiska morderc...
Jak zauważa Politico, dane z sondażu wyraźnie pokazują skłonność zwolenników ruchu politycznego MAGA („Make America Great Again”) do szerokiego wykorzystania amerykańskiej potęgi militarnej przez Trumpa. Poparli oni zarządzone przez Donalda Trumpa interwencje militarne – od zorganizowania pojmania przywódcy Wenezueli po bombardowanie irańskich obiektów nuklearnych.
Najnowsze groźby Trumpa wobec Teheranu – jak czytamy – podkreślają zmianę, która dokonała się w Partii Republikańskiej. Prezydent USA zapowiedział w środę w portalu Truth Social, że „ogromna Armada” zmierza w kierunku Iranu, aby „szybko i brutalnie wypełnić swoją misję”, jeśli Teheran nie zgodzi się na negocjacje nuklearne. Ostrzegł, że nowy atak byłby „znacznie gorszy” niż letnie ataki na obiekty jądrowe.
Jak zauważa Politico w opisie sondażu, choć Donald Trump prowadził kampanię wyborczą pod hasłami sprzeciwiającymi się „niekończącym się wojnom” i obiecał skupić się na Stanach Zjednoczonych, jego zwrot w stronę interwencjonizmu nie tylko nie zirytował jego zwolenników, ale wręcz zyskał solidne poparcie wśród elektoratu MAGA.
– Jeśli wierzysz w teorię Trumpa, że naszym celem jest zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby chronić Amerykanów, to obejmuje to również eliminowanie złych ludzi w określonych miejscach – to właśnie znaczy, że Ameryka jest na pierwszym miejscu” – wyjaśniła Amy Walter, redaktor naczelna bezpartyjnego Cook Political Report. Zauważyła jednak, że zwolennicy Trumpa najwyraźniej rozróżniają działania militarne przeciwko innym krajom i długoterminowe wysiłki na rzecz budowy państwa, podobne do wojen w Iraku i Afganistanie. – Gdyby jutro (Donald Trump) powiedział, że wyślemy wojska na Bliski Wschód lub że rozstawimy się w Wenezueli, to byłoby to coś, co doprowadziłoby do spadku poparcia – uważa Walter.
Czytaj więcej
Teheran ostrzegł sojuszników Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, że w przypadku podjęcia p...
Demokraci są bardziej pesymistycznie nastawieni do zagranicznych planów prezydenta. Według sondażu przeprowadzonego przez Public First, tylko 18 proc. wyborców, którzy poparli byłą wiceprezydentkę Kamalę Harris w ostatnich wyborach prezydenckich, poparło amerykańską akcję militarną przeciwko Iranowi.
Poparcie dla użycia siły przeciwko Grenlandii – celu, który, jak sugerował Trump, Stany Zjednoczone mogłyby zdobyć siłą militarną – jest znacznie niższe. Tylko 21 proc. wyborców Trumpa z 2024 r. i 26 proc. „republikanów MAGA” Trumpa poparło ten pomysł. Sondaż przeprowadzono w dniach 16-19 stycznia, po tym, jak Trump znacznie zaostrzył swoją retorykę dotyczącą Grenlandii, ale przed 21 stycznia, gdy podczas przemówienia w Davos Donald Trump zadeklarował wycofanie się z działań militarnych dotyczących Grenlandii.
Czytaj więcej
– W sprawie Grenlandii Europa powinna zachować wstrzemięźliwość. Bo po co wkładać palce między dr...
Oznacza to jednak, że ponad jeden na czterech najzagorzalszych zwolenników Trumpa namawiałby go do potencjalnego ataku na sojusznika z NATO, aby osiągnąć to, co uważa za strategiczne potrzeby Ameryki – zauważa Politico.
Prawie jedna trzecia Republikanów popiera działania militarne jeszcze bliżej USA. 32 proc. wyborców Trumpa wskazało Meksyk jako cel potencjalnej interwencji militarnej, 30 proc. – działania militarne w Kolumbii, a 28 proc. stwierdziło, że USA powinny interweniować militarnie na Kubie.
Czytaj więcej
Podczas pierwszej rozmowy sekretarza obrony USA z najwyższymi rangą urzędnikami wojskowymi Meksyk...
50 proc. wyborców Donalda Trumpa poparłoby interwencję militarną USA w Iranie, 32 proc. w Meksyku, 30 proc. w Kolumbii, 28 proc. na Kubie, 27 proc. w Nigerii, 25 proc. w Chinach, 24 proc. na Tajwanie, 22 proc. w Panamie, 21 proc. na Grenlandii, 16 proc. w Islandii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Stany Zjednoczone zapowiedziały przeprowadzenie kilkudniowych ćwiczeń wojskowych na Bliskim Wschodzie. Do region...
Amerykański think tank Center for Strategic and International Studies opublikował raport dotyczący przebiegu wal...
Setki tysięcy mieszkańców ukraińskich miast marzną w nieogrzewanych mieszkaniach. Rosjanie zniszczyli elektrocie...
Rosyjskie wojsko coraz częściej wykorzystuje system Starlink, by zwiększyć zasięg dronów uderzeniowych BM-35 – p...
NATO potrzebuje europejskiego filaru - mówiła w rozmowie z francuskim radiem minister obrony Francji Catherine V...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas