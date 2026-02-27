Wielomiesięczna batalia Paramount Skydance i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery dobiegła końca. Medialny konglomerat kontrolowany przez rodzinę Ellisonów wygrał to starcie. Jak wynika z nagrania audio z ogólnoświatowego spotkania kierownictwa z pracownikami, do którego dotarła agencja Reutera, Warner Bros. Discovery podpisał w piątek, 27 lutego, rano umowę z Paramount.

Kierownictwo WBD zgodziło się tym samym na ostateczną ofertę złożoną przez Paramount. Transakcja opiewa na 110 mld dolarów (Paramount zapłaci 31 dol. za akcję WBD).

Chwilę wcześniej, w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, Netflix odmówił wyrównania najnowszej oferty Paramount, wycofując się tym samym z wyścigu o aktywa Warner Bros. Zarząd WBD uznał zatem propozycję Paramount za korzystniejszą od oferty giganta streamingu, który oferował 27,75 dol. za akcję studia i aktywów streamingowych (bez telewizji tradycyjnej, w tym TVN).

„Netflix miał prawo pierwokupu i mógł wyrównać ofertę PSKY (Paramount Skydance – red.). Jak wszyscy wiecie, ostatecznie zdecydowali się tego nie robić. Doprowadziło to do podpisania umowy z PSKY dziś rano. Tak obecnie wygląda sytuacja” – powiedział podczas spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii w Warner Bros.