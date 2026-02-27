Wielomiesięczna batalia Paramount Skydance i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery dobiegła końca. Medialny konglomerat kontrolowany przez rodzinę Ellisonów wygrał to starcie. Jak wynika z nagrania audio z ogólnoświatowego spotkania kierownictwa z pracownikami, do którego dotarła agencja Reutera, Warner Bros. Discovery podpisał w piątek, 27 lutego, rano umowę z Paramount.
Kierownictwo WBD zgodziło się tym samym na ostateczną ofertę złożoną przez Paramount. Transakcja opiewa na 110 mld dolarów (Paramount zapłaci 31 dol. za akcję WBD).
Chwilę wcześniej, w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu, Netflix odmówił wyrównania najnowszej oferty Paramount, wycofując się tym samym z wyścigu o aktywa Warner Bros. Zarząd WBD uznał zatem propozycję Paramount za korzystniejszą od oferty giganta streamingu, który oferował 27,75 dol. za akcję studia i aktywów streamingowych (bez telewizji tradycyjnej, w tym TVN).
„Netflix miał prawo pierwokupu i mógł wyrównać ofertę PSKY (Paramount Skydance – red.). Jak wszyscy wiecie, ostatecznie zdecydowali się tego nie robić. Doprowadziło to do podpisania umowy z PSKY dziś rano. Tak obecnie wygląda sytuacja” – powiedział podczas spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii w Warner Bros.
Co ciekawe, inwestorzy ucieszyli się z takiego obrotu spraw w przypadku obu konkurencyjnych firm, które zyskują w piątek na giełdzie. Akcje Paramount skoczyły o 24 proc., podczas gdy notowania Netfliksa wzrosły o 13 proc., co pokazuje, że rynek z zadowoleniem przyjął decyzję platformy o wycofaniu się z walki o WBD.
Aby sfinalizować transakcję, Paramount Skydance musi jeszcze uzyskać wymagane zgody. Według źródeł Reutersa, oczekuje się, że Paramount z łatwością otrzyma zielone światło organów antymonopolowych Unii Europejskiej, a ewentualne wymagane zbycia aktywów będą prawdopodobnie niewielkie. W Stanach Zjednoczonych w uzyskaniu zgody organów regulacyjnych na szczeblu federalnym firma również może nie napotkać przeszkód dzięki powiązaniom politycznym rodziny Ellisonów z administracją Donalda Trumpa.
Największym utrudnieniem dla fuzji może jednak okazać się Kalifornia. Stan ten jest bardzo nieprzychylny transakcji, jako że przejęcie Warner Bros. przez Paramount prawdopodobnie wiąże się ze znaczącą redukcją miejsc pracy w Hollywood. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom i prokurator generalny stanu Rob Bonta należą również do Partii Demokratycznej i niejednokrotnie wchodzili w spory z gabinetem Donalda Trumpa.
Rob Bonta oświadczył w czwartek, że Kalifornia bada tę sprawę i będzie „bezkompromisowa” w swojej ocenie. Również senator Adam Schiff, demokrata z Kalifornii, stwierdził tego dnia, że „to, co było prawdą w przypadku Netfliksa, pozostaje aktualne dla Paramount” i wzywał do poddania transakcji „najwyższemu poziomowi kontroli”.
