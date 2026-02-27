Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były kluczowe decyzje Netflixa i Paramount Skydance w kwestii przejęcia Warner Bros. Discovery?

Dlaczego Netflix zdecydował się wycofać z wyścigu o aktywa Warner Bros.?

Jakie uzasadnienia przedstawili liderzy Netflixa w związku z ich decyzją?

Jak zarząd Warner Bros. Discovery ocenił oferty przedstawione przez Netflix i Paramount Skydance?

Jakie strategie finansowe przyjął Paramount Skydance, aby zabezpieczyć transakcję?

Jaki był wpływ decyzji Netflixa na sytuację rynkową firmy?

W ostatni czwartek lutego, około północy czasu polskiego, z Nowego Jorku popłynęła niespodziewana wiadomość. Netflix, największa na świecie pod względem liczby abonentów streamingowa platforma, ogłosiła, że nie zaoferuje za akcje Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. HBO Max i TVN, więcej niż rywalizujący z nim o te aktywa Paramount Skydance. Tym samym Netflix wycofał się z wyścigu trwającego od kilku miesięcy.

Netflix rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Discovery. Paramount z wyższą ofertą

„Netflix odmówił dziś podniesienia oferty na Warner Bros.” – poinformowała w czwartek firma z Los Gatos w komunikacie. Jak dodała, otrzymała tego dnia powiadomienie od WBD, że rada dyrektorów tej spółki uznała ofertę Paramount Skydance za lepszą, w rozumieniu warunków obowiązującej umowy o fuzji Warner Bros. Discovery z Netfliksem.

Współzarządzający Netfliksem Ted Sarandos i Greg Peters wydali oświadczenie, w którym wyjaśniają motywy decyzji. „Wynegocjowana przez nas transakcja miała przynieść wartość akcjonariuszom i zapewnić jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych. Zawsze jednak byliśmy zdyscyplinowani, a przy cenie wymaganej do dopasowania najnowszej oferty Paramount Skydance, transakcja nie jest już atrakcyjna finansowo, dlatego odrzucamy możliwość wyrównania oferty Paramount Skydance” – czytamy w ich oświadczeniu.