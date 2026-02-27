Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Netflix wycofał się z wyścigu o TVN. Paramount przebił ofertę 31 dol. za akcję

Medialny koncern Ellisonów, Paramount Skydance, wygrał batalię o przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Jak do tego doszło?

Aktualizacja: 27.02.2026 14:59 Publikacja: 27.02.2026 04:32

Netflix wycofał się z wyścigu o Warner Bros. Discovery

Netflix wycofał się z wyścigu o Warner Bros. Discovery

Foto: Caroline Brehman/Bloomberg

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były kluczowe decyzje Netflixa i Paramount Skydance w kwestii przejęcia Warner Bros. Discovery?
  • Dlaczego Netflix zdecydował się wycofać z wyścigu o aktywa Warner Bros.?
  • Jakie uzasadnienia przedstawili liderzy Netflixa w związku z ich decyzją?
  • Jak zarząd Warner Bros. Discovery ocenił oferty przedstawione przez Netflix i Paramount Skydance?
  • Jakie strategie finansowe przyjął Paramount Skydance, aby zabezpieczyć transakcję?
  • Jaki był wpływ decyzji Netflixa na sytuację rynkową firmy?

W ostatni czwartek lutego, około północy czasu polskiego, z Nowego Jorku popłynęła niespodziewana wiadomość. Netflix, największa na świecie pod względem liczby abonentów streamingowa platforma, ogłosiła, że nie zaoferuje za akcje Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. HBO Max i TVN, więcej niż rywalizujący z nim o te aktywa Paramount Skydance. Tym samym Netflix wycofał się z wyścigu trwającego od kilku miesięcy.

Czytaj więcej

Netflix przejmuje właściciela HBO Max. Stanie się absolutnym dominatorem w streamingu w Polsce
Globalne Interesy
Netflix przejmuje właściciela HBO Max i grupy TVN. To szok dla polskiego rynku

Netflix rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Discovery. Paramount z wyższą ofertą

„Netflix odmówił dziś podniesienia oferty na Warner Bros.” – poinformowała w czwartek firma z Los Gatos w komunikacie. Jak dodała, otrzymała tego dnia powiadomienie od WBD, że rada dyrektorów tej spółki uznała ofertę Paramount Skydance za lepszą, w rozumieniu warunków obowiązującej umowy o fuzji Warner Bros. Discovery z Netfliksem.

Współzarządzający Netfliksem Ted Sarandos i Greg Peters wydali oświadczenie, w którym wyjaśniają motywy decyzji. „Wynegocjowana przez nas transakcja miała przynieść wartość akcjonariuszom i zapewnić jasną ścieżkę do uzyskania zgody organów regulacyjnych. Zawsze jednak byliśmy zdyscyplinowani, a przy cenie wymaganej do dopasowania najnowszej oferty Paramount Skydance, transakcja nie jest już atrakcyjna finansowo, dlatego odrzucamy możliwość wyrównania oferty Paramount Skydance” – czytamy w ich oświadczeniu.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery
Media
Inwestor-aktywista wtrąca się do przejęcia Warner Bros. Discovery

„Warner Bros. to organizacja światowej klasy i chcielibyśmy podziękować Davidowi Zaslavowi, Gunnarowi Wiedenfelsowi, Bruce'owi Campbellowi, Bradowi Singerowi i zarządowi WBD za przeprowadzenie uczciwego i rygorystycznego procesu” – dodali menedżerowie Netfliksa.

„Wierzymy, że bylibyśmy solidnymi zarządcami kultowych marek Warner Bros. i że nasza umowa wzmocniłaby branżę rozrywkową oraz ochroniła i stworzyła więcej miejsc pracy w produkcji w Stanach Zjednoczonych. Jednak ta transakcja zawsze była »miłym dodatkiem« w odpowiedniej cenie, a nie »koniecznością« za wszelką cenę” – zapewnili.

Sarandos i Peters podkreślili też, że biznes Netfliksa jest zdrowy, silny i rozwija się organicznie dzięki ofercie i jakości platformy streamingowej. „W tym roku zainwestujemy około 20 miliardów dol. w wysokiej jakości filmy i seriale oraz rozszerzymy naszą ofertę rozrywkową. Zgodnie z naszą polityką alokacji kapitału, wznowimy również program skupu akcji” – poinformowali prezesi.

Po tym komunikacie notowania streamingowego giganta na giełdzie w Nowym Jorku poszły w górę. 

Warner Bros. Discovery wybiera ofertę Paramountu w wyścigu o przejęcie

Kilka godzin wcześniej zarząd Warner Bros. Discovery ogłosił, że po konsultacji z doradcami uznaje ostatnią ofertę Paramountu za wyższą i podtrzymał, że Netflix ma cztery dni, aby wykonać ruch. Podtrzymano też rekomendację, aby akcjonariusze głosowali za tą fuzją.

Reklama
Reklama

Szefowie Warnera zastrzegli w komunikacie, że jeśli po konsultacjach z doradcami okaże się, że propozycja Paramountu nadal jest lepsza, wówczas rozwiążą umowę z Netfliksem.

31 dol.

Tyle zaoferował Paramount za jedną akcję Warner Bros. Discovery

Zgodnie ze wspomnianą umową, Netflix miał przejąć część aktywów Warner Bros. Discovery, skupionych wokół HBO Max i studiów filmowych. Pozostała część – tradycyjna telewizja wraz z TVN w Polsce – miała zostać wydzielona do osobnej spółki i pozostać w rękach dotychczasowych akcjonariuszy. 

Na ofertę Paramountu, poza ceną 31 dol. za akcję całej grupy Warner Bros. Discovery (Netflix oferował 27,75 dol.), składała się m.in. także suma, którą musi zapłacić Netfliksowi grupa za wycofanie się z umowy. Przy wspomnianej cenie wszystkie akcje Warner Bros. Discovery zostały wycenione na prawie 77 mld dol. Grupa na koniec 2025 r. miała 33,5 mld dol. zadłużenia (brutto).

Paramount Skydance i David Ellison przyspieszają przejęcie Warner Bros. Discovery

Paramount wystosował do inwestorów krótką notatkę, w której David Ellison, prezes i dyrektor generalny koncernu nie krył zadowolenia. – Cieszymy się, że zarząd WBD jednogłośnie potwierdził wysoką wartość naszej oferty, która zapewnia akcjonariuszom WBD wyższą wartość, pewność i szybkie sfinalizowanie transakcji – brzmi jego wypowiedź w komunikacie.

Paramount przypomniał warunki oferty, którą złożył, w tym to, że płaci gotówką oraz że Trust Ellisonów zapewnia zaangażowanie kapitałowe w wysokości 45,7 mld dol., Larry Ellison je gwarantuje tak, aby banki nie miały wątpliwości co do wypłacalności grupy. 

Reklama
Reklama

Instytucjami finansującymi transakcję do 57,5 mld dol. mają być Bank of America Merrill Lynch, Citi i Apollo.

Czytaj więcej

Larry Ellison (na zdj.) dzieli swoją wizję świata sterowanego przez superinteligentną AI i mocno pra
Plus Minus
Sojusznik Donalda Trumpa buduje nowe imperium medialne

„Zawarcie proponowanej transakcji Paramount wymaga upływu czterodniowego okresu, rozwiązania umowy o fuzji z Netfliksem oraz zawarcia ostatecznej umowy o fuzji między Paramount a WBD” – podał Paramount.

Z komunikatu wynika, że koncern uważa, że przeszedł procedurę antymonopolową. Zgodnie z ustawą Hart-Scott-Rodino fuzje i przejęcia muszą zostać zgłoszone Federalnej Komisji ds. Handlu (FTC) i Ministerstwu Sprawiedliwości i nie mogą zostać sfinalizowane przez minimum 30 dni (organy te mogą wydłużyć ten okres o kolejne 30 dni). Paramount podał, że okres oczekiwania w wypadku przejęcia WD upłynął 19 lutego na minutę przed północą. 

Z kolei Netflix miał mieć problemy z uzyskaniem aprobaty dla transakcji z powodu zbyt dużego udziału w segmencie streamingu wideo – informuje „Wall Street Journal”.

Reklama
Reklama

Warner Bros. Discovery (właściciel TVN) poprawił wyniki finansowe

W minionym roku, przy przychodach w wysokości 37,3 mld dol. (spadek o 5 proc. rok do roku), Warner Bros. Discovery miał 727 mln dol. zysku netto (rok wcześniej 11,3 mld dol. straty). Skorygowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) zamknął się sumą 8,7 mld dol. (spadek o 3 proc. w porównaniu z 2024 r.).

Dwa główne segmenty koncernu: streaming i studia oraz telewizja linearna wykazały odpowiednio 20,4 mld dol. i 17,6 mld dol. przychodu. Ten pierwszy zanotował wzrost, a drugi spadek wpływów ze sprzedaży. Nadal to pierwotny biznes Warner Bros. Discovery odpowiada za gros zysków koncernu. Na koniec grudnia streamingowe platformy Warner Bros. Discovery miały na świecie 131,6 mln subskrybentów, o 3,5 mln więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos
Media
Szef Netfliksa w ogniu pytań senackiej komisji w sprawie umowy z Warner Bros.

Warner Bros. Discovery jest właścicielem platformy streamingowej HBO Max, serwisu Discovery+, stacji CNN, Eurosportu oraz szeregu innych kanałów telewizyjnych, a także studiów produkcyjnych.

Paramount jest właścicielem studia Paramount Pictures, telewizji CBS oraz platform Pluto TV, Showtime oraz Paramount+. Ojciec Davida Ellisona, założyciel Oracle'a, ma się przyjaźnić z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Reklama
Reklama

„WSJ” cytuje Craiga Aarona, współzarządzającego grupą Free Press wspierającą media, którego zdaniem pomysł, że Paramount będzie kontrolował zarówno CBS, jak i CNN jest nie do pomyślenia.

Aaron przypomniał także, że Ellison obiecał Trumpowi zmiany w CNN, jeśli będzie miał taką szansę. „I wszyscy wiemy, co to oznacza” – powiedział Aaron.

Dziennik przytacza także treść wiadomości szefa CNN, Marka Thompsona, do pracowników: „Nie wyciągajcie wniosków, dopóki nie dowiemy się więcej.”

Według doniesień amerykańskich mediów Trump miał zdecydować, że nie będzie angażować się w transakcję osobiście, pozostawiając sprawę do oceny tamtejszemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Paramount Skydance walczył o Warner Bros. Discovery nie tylko pieniędzmi, ale starał się też o przychylność regulatorów w Europie. 

Reklama
Reklama

Akcjonariusze Warner Bros. Discovery 20 marca mieli zagłosować w sprawie fuzji z Netfliksem. Jakie będą teraz formalne kroki zarządu grupy – to zapewne okaże się wkrótce. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Media
Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom i prokurator generalny stanu Rob Bonta mogą stać się największymi
Media
Kalifornia zablokuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount? Będzie „bezkompromisowa”
Jest nowa oferta Paramountu na właściciela TVN. Co zrobi Netflix?
Media
Jest nowa oferta Paramountu na właściciela TVN. Co zrobi Netflix?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance
Media
Paramount bliżej przejęcia Warner Bros. Brak ustawowych przeszkód w USA dla umowy
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama