Amerykanie o „Ołowianych dzieciach”: niezłomna Kulig od Pawlikowskiego

Trzy na cztery gwiazdki dał serialowi Netfliksa o skażeniu terenów wokół huty w Szopienicach w latach 70-tych ceniony recenzent Clint Worthington.

Publikacja: 12.02.2026 17:48

Joanna Kulig i Agata Kulesza w serialu „Ołowiane dzieci”

Jacek Cieślak

„Ołowiane dzieci” to serial inspirowany życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król. Lekarka zdecydowała się nagłośnić masowe przypadki ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice.

„Ołowiane dzieci” i Ameryka

„Istnieje pewien podgatunek opowieści, który lubię nazywać »dramatem skażenia« – opowieści o korporacyjnych lub biurokratycznych nadużyciach, często oparte na prawdziwych wydarzeniach, przepuszczone przez filtr nieustępliwych wysiłków jednej lub kilku uczciwych osób, by ujawnić tajne informacje i pociągnąć do odpowiedzialności osoby wpływowe” – pisze recenzent i zestawia polską produkcję z „Czarnobylem”.

Pada też porównanie z „Toxic Town”, a także ambiwalentna uwaga: „serial ledwo wybija się ponad czołówkę, jeśli chodzi o tempo. Ale jako cierpliwy wgląd w mroczny rozdział polskiej historii, o którym mało kto poza granicami kraju wie, warto się nim zainteresować”.

"Ołowiane dzieci" miały premierę na Netfliskie w środę, 11 lutego br.
Film
„Ołowiane dzieci” od dziś na Netfliksie. To serial inspirowany prawdziwą śląską historią

Akcja filmu w reżyserii Macieja Pieprzycy rozgrywa się w latach 70. XX wieku w komunistycznej Polsce, w małej dzielnicy Szopienice w Katowicach; to skromna, robotnicza społeczność, której głównym źródłem przemysłu jest pobliska huta (górująca nad błotnistymi ulicami, z kominami buchającymi czarnym dymem w przerażających, generowanych komputerowo strużkach). Dzieci bawią się w błocie, piją wodę, pływają w pobliskich basenach – a wokół postaci, które widzimy, unosi się niepokojący pył zawieszony. Dzieci zaczynają chorować, cierpiąc na coś, co wydaje się anemią; niemowlęta rodzą się martwe.

Wtedy – pisze amerykański recenzent – „Pojawia się Jolanta Wadowska-Król (Joanna Kulig, niezłomna postać z filmów Pawła Pawlikowskiego), uparta młoda lekarka, której mąż (Sebastian Pawlak) pracuje w pobliskim szpitalu. Zaniepokojona rozprzestrzenianiem się choroby wśród swoich dzieci, Jola rozpoczyna śledztwo i szybko wskazuje na hutę jako źródło ich cierpienia”.

Jak pokazuje sześć odcinków, Jola będzie musiała zmierzyć się z nieustępliwością wynikającą z biurokratycznego impasu, niechęci państwa policyjnego, a nawet osobistej apatii. 

„Niewygodne pytania Joli zaczynają drażnić zarówno lokalne biuro polityczne (…), jak i jej sąsiadów, których utrzymanie i kariera zależą od zatrudnienia w hucie. (…) Nie ma wątpliwości, jak daleko sprawa zajdzie od samego początku: serial rozpoczyna się, gdy Jola zostaje zaciągnięta na złomowisko, gdzie funkcjonariusz SB grozi jej bronią. Ale to dowód determinacji Joli i niezliczonych sił, z którymi musi się zmierzyć, próbując chronić przyjaciół i sąsiadów (…), nie wspominając o ciągłym strachu, że jej własne nienarodzone dziecko może odczuć jego skutki”.

Krytyk pisze, że reżyseria Pieprzycy jest jasna, przekonująca i dyskretna, co pasuje do dość utylitarnego scenariusza. Echa „Czarnobyla” obfitują w ponurej, ponurej kinematografii, skromnych kostiumach z epoki i „przygnębiającym profesjonalizmie aktorów”.

Joanna Kulig i Michał Żurawski

„Kulig, podobnie jak Jola, wyróżnia się odważniejszą i bardziej osobliwą osobowością niż jej koledzy z obsady, co czyni ją niezwykle przekonującą główną bohaterką (…) Jest mile widzianą iskierką osobowości wśród ponurych twarzy wokół niej, z wyjątkiem Huberta Niedzieli (Michał Żurawski), oficera SB”.

Quebonafide
Muzyka popularna
Quebonafide wylansował „Północ/Południe” na płytowy nr 1 w Polsce

Recenzent dodaje: „W ciągu sześciu godzin cała ta ponurość i nędza mogą zacząć nieco przytłaczać duszę (…) prawdopodobnie serial lepiej oglądać przez kilka seansów, niż od razu. Ale ten ton jest niezbędny, aby oddać desperację i kruchość ludzkiej kondycji, którą miniserial zgłębia”.

Tasnim Jahan w K-waves and Beyond dodaje:

„Niesamowita rzeczywistość obecna w całej historii zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Od samego początku Jola nie jest postrzegana jako pełna pasji buntowniczka, lecz raczej jako matka, żona i lekarka, która stara się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafi. Dopiero gdy Jola rozpoczyna swoją podróż po dzielnicach w pobliżu kopalń węgla (…), zdaje sobie sprawę z warunków życia dzieci w tych okolicach”.

