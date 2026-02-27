Rzeczpospolita

„Pojedynek”: Hollywoodzki polski honor

„Pojedynek” Łukasza Palkowskiego sprawdza się zarówno jako kino przygodowe, jak i hołd oddany polskim oficerom zamordowanym w Katyniu.

Publikacja: 27.02.2026 15:50

Jakub Gierszał tworzy bardzo „hollywoodzką” rolę. Jest przystojnym i zawadiackim żołnierzem, który w

Jakub Gierszał tworzy bardzo „hollywoodzką” rolę. Jest przystojnym i zawadiackim żołnierzem, który wodzi za nos kuszącego go diabła

Foto: JAROSłAW SOSIńSKI/BOW AND AXE ENTERTAINMENT

Łukasz Adamski

Ten projekt przez lata chciał zrealizować Robert Gliński. Jego film miał mieć tytuł „Sanatorium Gorkiego”, co jest kryptonimem obozu jenieckiego NKWD w Kozielsku, gdzie przetrzymywano polskich oficerów zamordowanych później w Katyniu. Jego scenariusz napisany wspólnie z Dżamilą Ankiewicz-Nowowiejską przechodził różne fazy. W „Pojedynku” współautorką scenariusza jest jeszcze Agatha Dominik. Film ostatecznie został wyreżyserowany przez Łukasza Palkowskiego.

Dobrze się stało, że to reżyser potrafiący kręcić kino popularne („Bogowie”, „Najlepszy”) dostał do ręki materiał nadający się doskonale zarówno na kino łotrzykowskie w stylu „Wielkiej ucieczki” Johna Sturgesa czy „Parszywej dwunastki” Roberta Aldricha, jak i poważny film historyczny z patriotycznym zacięciem. Film Palkowskiego plasuje się gdzieś pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Będzie to pewnie wzbudzać kontrowersje wśród krytyków i widzów, oczekujących od kina historycznego wyłącznie patosu i dogmatycznego traktowania faktów.

