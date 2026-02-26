Reklama

Przełom, na który czekali pacjenci z ADHD? Nowy lek już czeka na zatwierdzenie. Psychiatra komentuje

FDA nadaje priorytet nowemu lekowi, który ma szansę zmienić farmakoterapię ADHD. Dr hab. Jarosław Jóźwiak wyjaśnia, czym preparat opracowany przez japońskiego giganta różni się od tych, które znaliśmy do tej pory.

Publikacja: 26.02.2026 11:04

Przełom, na który czekali pacjenci z ADHD? Nowy lek już czeka na zatwierdzenie. Psychiatra komentuje

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego nowy lek zyskał priorytetowy tryb rozpatrywania przez FDA?
  • Czym różni się od obecnie stosowanych leków na ADHD?
  • Jakie są potencjalne korzyści jego stosowania w terapii ADHD?
  • Dlaczego japońska firma najpierw zgłosiła swój lek w USA, a nie w Japonii lub Europie?
  • Jakie są perspektywy wprowadzenia nowego leku na rynek europejski, w tym do Polski?
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała wniosek o dopuszczenie do obrotu centanafadyny i przyznała mu priorytetowy tryb rozpatrywania. Decyzję ma wydać do 24 lipca. Może ona zmienić farmakoterapię przy ADHD.

Pomijając nawet fakt, że priorytetowy tryb nie gwarantuje zatwierdzenia, i tak droga tego leku do aptek jest jeszcze daleka. Ale mówi się o nim sporo. Centanafadyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny, dopaminy i serotoniny. – Przyjmuje się najczęściej, że ADHD to niedobór głównie dopaminy i noradrenaliny. Leki, które dotychczas mamy, działają na te dwa neuroprzekaźniki, a przynajmniej jeden z nich. Centanafadyna to lek, który dodatkowo działa na serotoninę – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak, psychiatra, specjalista od ADHD.

