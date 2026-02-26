Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zaakceptowała wniosek o dopuszczenie do obrotu centanafadyny i przyznała mu priorytetowy tryb rozpatrywania. Decyzję ma wydać do 24 lipca. Może ona zmienić farmakoterapię przy ADHD.

Pomijając nawet fakt, że priorytetowy tryb nie gwarantuje zatwierdzenia, i tak droga tego leku do aptek jest jeszcze daleka. Ale mówi się o nim sporo. Centanafadyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny, dopaminy i serotoniny. – Przyjmuje się najczęściej, że ADHD to niedobór głównie dopaminy i noradrenaliny. Leki, które dotychczas mamy, działają na te dwa neuroprzekaźniki, a przynajmniej jeden z nich. Centanafadyna to lek, który dodatkowo działa na serotoninę – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr hab. n. med. Jarosław Jóźwiak, psychiatra, specjalista od ADHD.