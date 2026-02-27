4 zł tygodniowo przez rok !
Magda wspomina, że u jej dorosłego już dziś syna, najtrudniejsze były krzyki. Policzyła je. Około 120 w ciągu jednego dnia. Jeden napad trwał półtorej minuty. Krzyk był ciągły, bez słów, na jednym dźwięku. W czasie napadu syn był całkowicie niedostępny. Nie reagował na dotyk ani na głos
Matka wchodzi na teren szkoły szybkim krokiem. Już z ulicy widziała niebieskie światła. Mija kobietę z dziewczynką. Stoją nieruchomo, jakby ktoś zatrzymał kadr. Przystaje. Ściąga z ramienia torbę, jakby nagle ważyła za dużo. Zaczyna płakać. Najpierw cicho, potem głośno. Krzyczy, że już nie ma siły. Policja nie przyjechała do przestępcy, tylko do jej syna. To nie jest pierwszy raz.
