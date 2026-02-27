Matka wchodzi na teren szkoły szybkim krokiem. Już z ulicy widziała niebieskie światła. Mija kobietę z dziewczynką. Stoją nieruchomo, jakby ktoś zatrzymał kadr. Przystaje. Ściąga z ramienia torbę, jakby nagle ważyła za dużo. Zaczyna płakać. Najpierw cicho, potem głośno. Krzyczy, że już nie ma siły. Policja nie przyjechała do przestępcy, tylko do jej syna. To nie jest pierwszy raz.

Agresja i autoagresja w spektrum. Dlaczego szkoły się poddają?