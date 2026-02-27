Rzeczpospolita

Terapeutka osób w spektrum autyzmu: Do zmiany zachowania trzeba zmiany otoczenia

Mój najstarszy pacjent ma 68 lat. Bo z każdym zachowaniem da się pracować. Nauka to potwierdza. Ale nie w każdych okolicznościach. Mówiąc wprost: nie da się zmienić zachowania bez zmiany otoczenia – mówi terapeutka osób w spektrum autyzmu.

Publikacja: 27.02.2026 06:00

Magda wspomina, że u jej dorosłego już dziś syna, najtrudniejsze były krzyki. Policzyła je. Około 12

Magda wspomina, że u jej dorosłego już dziś syna, najtrudniejsze były krzyki. Policzyła je. Około 120 w ciągu jednego dnia. Jeden napad trwał półtorej minuty. Krzyk był ciągły, bez słów, na jednym dźwięku. W czasie napadu syn był całkowicie niedostępny. Nie reagował na dotyk ani na głos

Foto: Pete/AdobeStock

Przemysław Krajewski

Matka wchodzi na teren szkoły szybkim krokiem. Już z ulicy widziała niebieskie światła. Mija kobietę z dziewczynką. Stoją nieruchomo, jakby ktoś zatrzymał kadr. Przystaje. Ściąga z ramienia torbę, jakby nagle ważyła za dużo. Zaczyna płakać. Najpierw cicho, potem głośno. Krzyczy, że już nie ma siły. Policja nie przyjechała do przestępcy, tylko do jej syna. To nie jest pierwszy raz.

Agresja i autoagresja w spektrum. Dlaczego szkoły się poddają?

