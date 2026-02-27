Z tego artykułu dowiesz się: Jaka partia według najnowszego sondażu ma największe poparcie?

Które partie nie przekroczyły progu wyborczego według badania CBOS?

Jakie są wyniki symulacji podziału głosów dla osób niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi?

W lutowym badaniu chęć uczestniczenia w wyborach zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych – 76,6 proc., więcej o 2,1 pkt. proc. niż w badaniu z lutego.

Odpowiadając na pytanie o to, na którą partię oddaliby wówczas głos, największy odsetek ankietowanych odpowiedział: na Koalicję Obywatelską. Tak zamierza zrobić 29,6 proc. respondentów, co oznacza nieznaczny wzrost poparcia dla KO – o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość wskazało 18,3 proc. respondentów – ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straciło 2,1 pkt. proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,4 proc., która zyskała 2,2 pkt. proc. od ostatniego badania.