Sondaż partyjny CBOS. Prawo i Sprawiedliwość z poparciem najniższym od lat

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się pod koniec lutego, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało niewiele ponad 18 proc. ankietowanych.

Publikacja: 27.02.2026 17:00

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka partia według najnowszego sondażu ma największe poparcie?
  • Które partie nie przekroczyły progu wyborczego według badania CBOS?
  • Jakie są wyniki symulacji podziału głosów dla osób niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi?

W lutowym badaniu chęć uczestniczenia w wyborach zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych – 76,6 proc., więcej o 2,1 pkt. proc. niż w badaniu z lutego.

Odpowiadając na pytanie o to, na którą partię oddaliby wówczas głos, największy odsetek ankietowanych odpowiedział: na Koalicję Obywatelską. Tak zamierza zrobić 29,6 proc. respondentów, co oznacza nieznaczny wzrost poparcia dla KO – o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Drugie na podium Prawo i Sprawiedliwość wskazało 18,3 proc. respondentów – ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straciło 2,1 pkt. proc. 

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 13,4 proc.,  która zyskała 2,2 pkt. proc. od ostatniego badania.

Depcze jej po piętach Konfederacja Korony Polskiej, którą poparłoby 9,9 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost poparcia o 0,1 pkt. proc. 

Pozostałe partie pod progiem wyborczym

Tylko wymienione wyżej partie wprowadziłyby swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu.

W parlamencie nie znaleźliby się reprezentanci Nowej Lewicy, która z poparciem 4,6 proc. ankietowanych zajęła 5. lokatę. Od ostatniego badania straciła 1,2 pkt. proc.

Partia Razem także straciła 1,2 pkt. proc., zyskując głosy 3,7 proc. respondentów. Polskę 2050 Szymona Hołowni wskazało 2 proc. badanych (+0,7 pkt. proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,7 proc. (+0,3 pkt. proc.).

Na inną partię chce głosować 0,1 proc. pytanych, niezdecydowanie zgłasza 15,1 proc. – 2,3 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem. Odmówiło ujawnienia swoich preferencji 1,7 proc. ankietowanych (-0,8 pkt. proc.). 

Symulacja podziału głosów bez niezdecydowanych i odmawiających odpowiedzi

CBOS, biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne respondentów, przeprowadziło symulację rozkładu głosów osób wahających się i odmawiających odpowiedzi. W takim przypadku do Sejmu dostałaby się także Lewica, a rozkład głosów przedstawiałby się następująco:

  • Koalicja Obywatelska – 32,9 proc.;
  • Prawo i Sprawiedliwość - 25,6 proc.;
  • Konfederacja Wolność i Niepodległość - 16,0 proc.;
  • Konfederacja Korony Polskiej - 11,9 proc.;
  • Nowa Lewica - 5,4 proc. ;
  • Razem - 4,0 proc.;
  • Polska 2050 Szymona Hołowni - 1,3 proc.;
  • Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,7 proc.;
  • Inna partia - 0,3 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc. ) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 23–26 lutego 2026 r. na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000). Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

