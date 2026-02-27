Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ograniczenia mediów społecznościowych dla dzieci coraz bliżej. KO odsłania karty

Koalicja Obywatelska zaprezentowała główne założenia regulacji, które mają realnie ograniczyć dostęp dzieci i młodszych nastolatków do mediów społecznościowych. Projekt, nad którym prace trwają od miesięcy, ma – jak zapowiadają politycy – wypełnić lukę, z jaką państwo mierzy się od lat: brak skutecznych narzędzi chroniących najmłodszych użytkowników internetu.

Publikacja: 27.02.2026 14:43

Minister edukacji Barbara Nowacka rozmawia z mediami po zakończeniu konferencji prasowej dot. prezen

Minister edukacji Barbara Nowacka

Minister edukacji Barbara Nowacka rozmawia z mediami po zakończeniu konferencji prasowej dot. prezentacji głównych założeń ograniczenia dostępności mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

– Skala szkód jest dziś oczywista: problemy psychiczne, alienacja, cyberprzemoc. Państwo nie może dłużej udawać, że tego nie widzi – mówiła minister edukacji Barbara Nowacka, zapowiadając zdecydowane działania „w obronie dzieci i ich bezpieczeństwa”.

Granica wieku i nadzór nad platformami

Zgodnie z ujawnionymi założeniami, dostęp do mediów społecznościowych ma być ograniczony dla osób poniżej 15. roku życia. Kluczowe jest jednak to, że projekt nie koncentruje się na karaniu dzieci czy rodziców. Odpowiedzialność ma zostać przeniesiona na platformy cyfrowe, które – jak podkreślają autorzy propozycji – od lat czerpią zyski z obecności nieletnich użytkowników.

Nadzór nad nowymi regulacjami sprawować ma koordynator ds. usług cyfrowych, działający w oparciu o europejski Akt o usługach cyfrowych (DSA). W praktyce oznacza to możliwość nakładania dotkliwych kar finansowych na firmy, które nie będą respektować nowych zasad.

Jak sprawdzić wiek bez naruszania prywatności?

Jednym z najtrudniejszych punktów projektu jest weryfikacja wieku użytkowników. Politycy KO wskazują na Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej jako podstawowe narzędzie. Ma on umożliwiać potwierdzenie wieku bez ujawniania tożsamości, co – według zapowiedzi – pozwoli pogodzić ochronę dzieci z prawem do prywatności.

Reklama
Reklama

– Chcemy rozmawiać z platformami także o ich własnych rozwiązaniach, ale w granicach jasno wyznaczonych przez państwo – zapowiadał Grzegorz Napieralski z sejmowej komisji cyfryzacji.

Zdaniem pomysłodawców media społecznościowe stały się środowiskiem, które w żaden sposób nie jest neutralne dla rozwoju młodych ludzi.

Czytaj więcej

Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony
Edukacja i wychowanie
Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony

Konsultacje zamiast ekspresowej ustawy

Choć wcześniej zapowiadano gotowy projekt ustawy jeszcze zimą, teraz politycy mówią wprost: najpierw szerokie konsultacje. W planach są rozmowy z nauczycielami, organizacjami społecznymi, rodzicami, a także z samymi dziećmi i młodzieżą. Dopiero po nich ma powstać finalny projekt, który – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – wszedłby w życie w 2027 roku.

Istotnym elementem debaty ma być także analiza doświadczeń innych państw, w tym Australii, która jako pierwsza zdecydowała się na twarde regulacje wobec Big Techów.

Surowe przepisy i możliwy konflikt z Big Techami

Były minister edukacji Roman Giertych nie ukrywa, że projekt może doprowadzić do otwartego sporu z globalnymi platformami.

Reklama
Reklama

– To moment, w którym trzeba powiedzieć „dość”. Przepisy będą bardzo surowe, ale realne. Bez poparcia rodziców jednak ich nie wprowadzimy – zapowiedział.

Branża cyfrowa już dziś sygnalizuje, że wyłączenie dzieci i młodszej młodzieży z mediów społecznościowych oznaczałoby ogromne straty reklamowe. Dla autorów projektu nie jest to jednak argument rozstrzygający.

Telefony w szkołach i pytanie o AI

W tle dyskusji o mediach społecznościowych pojawił się również temat smartfonów w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa możliwość wprowadzenia w szkołach podstawowych zakazu używania telefonów na lekcjach, z wyjątkami uzasadnionymi dydaktycznie lub zdrowotnie.

Nie przesądzono natomiast kwestii dostępu dzieci do narzędzi sztucznej inteligencji. Część polityków KO uważa, że chatboty – coraz częściej traktowane przez nastolatków jak „wirtualni przyjaciele” – również powinny podlegać ograniczeniom wiekowym.

Czytaj więcej

Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?
Edukacja i wychowanie
Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?

Skala problemu jest ogromna

Dane nie pozostawiają złudzeń. Wynika z nich, że ponad połowa dzieci w wieku 7–12 lat korzysta z mediów społecznościowych lub komunikatorów, mimo że formalnie nie spełnia wymogów regulaminowych. To około 1,4 mln najmłodszych użytkowników, których obecność na platformach odbywa się dziś praktycznie bez kontroli.

Reklama
Reklama

Projekt KO ma ten stan rzeczy zmienić. Czy uda się to zrobić bez społecznego oporu i wbrew interesom gigantów technologicznych – pokażą najbliższe miesiące konsultacji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Podatki
Przelewu od żony lub męża nie musisz zgłaszać. Ale są wyjątki
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Kierowca, który na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza terenem zabudowanym, przekroczy dozwo
Prawo drogowe
Duże zmiany dla kierowców. Pojawi się nowa przesłanka zatrzymania prawa jazdy
Obowiązek czipowania obejmie wszystkie psy.
Prawo w Polsce
Będzie nowy obowiązek dla właścicieli psów. Rząd przyjął projekt ustawy
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama