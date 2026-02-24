Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony

Dzieci i młodzież w Polsce czekają istotne zmiany w dostępie do mediów społecznościowych. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że rząd pracuje nad rozwiązaniami, które realnie ograniczą korzystanie z popularnych platform przez osoby poniżej 15. roku życia. Jak podkreśla, obecny system oparty na zapisach regulaminowych jest w dużej mierze iluzoryczny.

Publikacja: 24.02.2026 11:32

Nowacka: dostęp do mediów społecznościowych dla osób do 15. roku życia zostanie ograniczony

Warszawa, 15.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wręczenia nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z terenów objętych ubiegłoroczną powodzią

Foto: Piotr Nowak/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że formalne granice wiekowe obowiązujące dziś na platformach społecznościowych nie są w praktyce egzekwowane. W efekcie nawet kilkuletnie dzieci bez większych przeszkód uzyskują dostęp do treści, które nie są dostosowane do ich wieku, wrażliwości ani etapu rozwoju. – To, co funkcjonuje obecnie, jest fikcją – oceniła minister.

Czytaj więcej

Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?
Edukacja i wychowanie
Konta na „socialach” mają 10-latki. Czy podniesienie granicy wieku coś da?

Projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu

Przygotowywany projekt ustawy ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach. Jego celem jest wprowadzenie jasnych i egzekwowalnych zasad ograniczających dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia. Rząd chce oprzeć się na rozwiązaniach przyjętych już w innych państwach, gdzie odpowiedzialność za weryfikację wieku użytkowników została przeniesiona z rodziców i szkół na operatorów platform.

Nowacka zaznaczyła, że państwo nie może dłużej udawać, iż problemu nie ma. Skala zjawiska jest ogromna – setki tysięcy dzieci w wieku wczesnoszkolnym codziennie korzystają z aplikacji, które zostały zaprojektowane z myślą o dorosłych użytkownikach i działają w oparciu o algorytmy wzmacniające emocje oraz uzależniające wzorce zachowań.

Reklama
Reklama

Dlaczego granica 15 lat?

Granica wieku nie została wybrana przypadkowo. Zdaniem minister to kompromis między ochroną najmłodszych a realiami funkcjonowania współczesnego świata cyfrowego. Wskazała przy tym na rosnącą liczbę problemów psychicznych wśród dzieci i nastolatków, w tym zaburzeń koncentracji, depresji oraz presji porównywania się z nierealistycznymi wzorcami obecnymi w sieci.

Jak zauważyła, coraz częściej także rodzice oczekują wsparcia systemowego, ponieważ indywidualna kontrola nad tym, z jakich treści korzystają dzieci, staje się w praktyce niemożliwa. Wprowadzenie jasnych przepisów ma być odpowiedzią na te społeczne oczekiwania.

Czytaj więcej

MEN pyta o projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia
Rodzice i uczniowie
MEN pyta o projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia

Kluczowe wyzwanie: egzekwowanie prawa

Jednym z najtrudniejszych elementów planowanych zmian będzie skuteczna weryfikacja wieku użytkowników. Ministerstwo chce odejść od prostych deklaracji wieku, które można obejść jednym kliknięciem. Rozważane są rozwiązania techniczne, które pozwolą potwierdzić wiek użytkownika bez nadmiernej ingerencji w jego prywatność.

Nowacka podkreśliła, że celem regulacji nie jest całkowite odcięcie młodych ludzi od internetu, lecz stworzenie bezpieczniejszych warunków do korzystania z technologii. – To ma być ochrona, a nie zakaz dla samego zakazu – zaznaczyła.

Debata dopiero się zaczyna

Po przedstawieniu projektu ustawy rozpocznie się proces legislacyjny, któremu towarzyszyć będzie szeroka debata publiczna. Dyskusja obejmie zarówno zakres planowanych ograniczeń, jak i odpowiedzialność platform technologicznych oraz rolę państwa w ochronie dzieci w cyfrowym świecie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister edukacji Barbara Nowacka
Edukacja i wychowanie
Koniec opadających spodni w szkołach. MEN szykuje nowe przepisy

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Media Prasa Portale Internetowe social media młodzież dzieci
Czy sąsiad może żądać zwrotu pieniędzy za ogrodzenie? Oto, co mówią przepisy
Nieruchomości
Sąsiad chce zwrotu pieniędzy za płot? Ważne są dwie kwestie
Do zwiększenia obrotów silnika powinno dojść na skutek działania kierującego - podkreślił w uzasadni
Prawo drogowe
Sąd: odstawienie prawej nogi to błąd eliminujący kierowcę
Od 1 marca zwaloryzowana zostanie m.in. wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
Praca, Emerytury i renty
Tyle wyniosą świadczenia po waloryzacji. ZUS podał kwoty
Nie wszyscy seniorzy dostaną 13. emeryturę. Świadczenie nie przysługuje kilku grupom emerytów
Praca, Emerytury i renty
13. emerytura nie dla każdego. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama