Warszawa, 15.09.2025. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podczas wręczenia nagród dyrektorom szkół i przedszkoli z terenów objętych ubiegłoroczną powodzią
Szefowa resortu edukacji zwróciła uwagę, że formalne granice wiekowe obowiązujące dziś na platformach społecznościowych nie są w praktyce egzekwowane. W efekcie nawet kilkuletnie dzieci bez większych przeszkód uzyskują dostęp do treści, które nie są dostosowane do ich wieku, wrażliwości ani etapu rozwoju. – To, co funkcjonuje obecnie, jest fikcją – oceniła minister.
Przygotowywany projekt ustawy ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach. Jego celem jest wprowadzenie jasnych i egzekwowalnych zasad ograniczających dostęp do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia. Rząd chce oprzeć się na rozwiązaniach przyjętych już w innych państwach, gdzie odpowiedzialność za weryfikację wieku użytkowników została przeniesiona z rodziców i szkół na operatorów platform.
Nowacka zaznaczyła, że państwo nie może dłużej udawać, iż problemu nie ma. Skala zjawiska jest ogromna – setki tysięcy dzieci w wieku wczesnoszkolnym codziennie korzystają z aplikacji, które zostały zaprojektowane z myślą o dorosłych użytkownikach i działają w oparciu o algorytmy wzmacniające emocje oraz uzależniające wzorce zachowań.
Granica wieku nie została wybrana przypadkowo. Zdaniem minister to kompromis między ochroną najmłodszych a realiami funkcjonowania współczesnego świata cyfrowego. Wskazała przy tym na rosnącą liczbę problemów psychicznych wśród dzieci i nastolatków, w tym zaburzeń koncentracji, depresji oraz presji porównywania się z nierealistycznymi wzorcami obecnymi w sieci.
Jak zauważyła, coraz częściej także rodzice oczekują wsparcia systemowego, ponieważ indywidualna kontrola nad tym, z jakich treści korzystają dzieci, staje się w praktyce niemożliwa. Wprowadzenie jasnych przepisów ma być odpowiedzią na te społeczne oczekiwania.
Jednym z najtrudniejszych elementów planowanych zmian będzie skuteczna weryfikacja wieku użytkowników. Ministerstwo chce odejść od prostych deklaracji wieku, które można obejść jednym kliknięciem. Rozważane są rozwiązania techniczne, które pozwolą potwierdzić wiek użytkownika bez nadmiernej ingerencji w jego prywatność.
Nowacka podkreśliła, że celem regulacji nie jest całkowite odcięcie młodych ludzi od internetu, lecz stworzenie bezpieczniejszych warunków do korzystania z technologii. – To ma być ochrona, a nie zakaz dla samego zakazu – zaznaczyła.
Po przedstawieniu projektu ustawy rozpocznie się proces legislacyjny, któremu towarzyszyć będzie szeroka debata publiczna. Dyskusja obejmie zarówno zakres planowanych ograniczeń, jak i odpowiedzialność platform technologicznych oraz rolę państwa w ochronie dzieci w cyfrowym świecie.
