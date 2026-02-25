W ramach podjętych przez służby działań prowadzone są przeszukania i zabezpieczenia dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Od rana funkcjonariusze CBA wykonują czynności procesowe – zatrzymanie tego pana, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów. Wszystko na polecenie Prokuratury Krajowej – poinformował w Sejmie Dobrzyński.

Na chwilę obecną funkcjonariusze wykonują polecenia prokuratora. To prokurator decyduje o tym, kto, w jaki sposób zostaje zatrzymany. W tej chwili więcej informacji nie mam do przekazania – dodał.

Akcja CBA. Zatrzymano Krzysztofa M., prezydenta Częstochowy

Dobrzyński podkreślił, że to prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Do zatrzymania doszło przed 9 w Częstochowie – wynika z informacji podanych przez Dobrzyńskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.