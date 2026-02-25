Prezydent Częstochowy Krzysztof M.
W ramach podjętych przez służby działań prowadzone są przeszukania i zabezpieczenia dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.
Od rana funkcjonariusze CBA wykonują czynności procesowe – zatrzymanie tego pana, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów. Wszystko na polecenie Prokuratury Krajowej – poinformował w Sejmie Dobrzyński.
Na chwilę obecną funkcjonariusze wykonują polecenia prokuratora. To prokurator decyduje o tym, kto, w jaki sposób zostaje zatrzymany. W tej chwili więcej informacji nie mam do przekazania – dodał.
Dobrzyński podkreślił, że to prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Do zatrzymania doszło przed 9 w Częstochowie – wynika z informacji podanych przez Dobrzyńskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.
Po zakończeniu czynności – jak mówił Dobrzyński – prezydent Częstochowy ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie spotka się z prokuratorem.
„Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać.” – poinformował na X Dobrzyński.
Krzysztof M. w latach 2002–2007 zasiadał w radzie miasta Częstochowy (był już wówczas członkiem SLD), pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.
W 2005 roku. bez powodzenia ubiegał się o miejsce w Sejmie, startując z listy SLD. W 2006 roku. zajął trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Częstochowy, startując z poparciem koalicji Lewica i Demokraci.
W wyborach z 2007 roku. został posłem, kandydując z list Lewicy i Demokratów.
W wyborach samorządowych 2010 wystartował jako kandydat SLD na prezydenta Częstochowy i w II turze zdecydowanie pokonał Izabelę Leszczynę z PO (70,89 proc. do 29,11 proc.).
W wyborach samorządowych w 2014 roku. oraz w 2018 roku. wygrywał w I turze. W 2024 roku. w II turze wyborów prezydenckich w Częstochowie pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką (PiS).
