Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Chodzi o korupcję

Agenci CBA zatrzymali prezydenta Częstochowy Krzysztofa M. – podał rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Aktualizacja: 25.02.2026 12:04 Publikacja: 25.02.2026 11:42

Prezydent Częstochowy Krzysztof M.

Prezydent Częstochowy Krzysztof M.

Foto: PAP/Waldemar Deska

Przemysław Malinowski, Artur Bartkiewicz

W ramach podjętych przez służby działań prowadzone są przeszukania i zabezpieczenia dokumentów w kilku miejscach na terenie Częstochowy.

Od rana funkcjonariusze CBA wykonują czynności procesowe – zatrzymanie tego pana, przeszukania, zabezpieczenia dokumentów. Wszystko na polecenie Prokuratury Krajowej – poinformował w Sejmie Dobrzyński.

Na chwilę obecną funkcjonariusze wykonują polecenia prokuratora. To prokurator decyduje o tym, kto, w jaki sposób zostaje zatrzymany. W tej chwili więcej informacji nie mam do przekazania – dodał.

Adwokat Bartosza Świderka przyznaje, że przez Wojciecha R. przez dziesięć lat nie wychodzili wraz z
Przestępczość
Śledztwo „Rzeczpospolitej”: Arcyoszust Wojciech R. Jak krakowski biznesmen niszczy życie milionerom

Akcja CBA. Zatrzymano Krzysztofa M., prezydenta Częstochowy

Dobrzyński podkreślił, że to prokurator zdecyduje o ewentualnych zarzutach. Do zatrzymania doszło przed 9 w Częstochowie – wynika z informacji podanych przez Dobrzyńskiego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych dodał, że sprawa dotyczy przestępstwa korupcyjnego.

Po zakończeniu czynności – jak mówił Dobrzyński – prezydent Częstochowy ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie spotka się z prokuratorem.

„Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać.” – poinformował na X Dobrzyński.

Krzysztof M. prezydentem Częstochowy od 2010 roku

Krzysztof M. w latach 2002–2007 zasiadał w radzie miasta Częstochowy (był już wówczas członkiem SLD), pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

W 2005 roku. bez powodzenia ubiegał się o miejsce w Sejmie, startując z listy SLD. W 2006 roku. zajął trzecie miejsce w wyborach na prezydenta Częstochowy, startując z poparciem koalicji Lewica i Demokraci.

W wyborach z 2007 roku. został posłem, kandydując z list Lewicy i Demokratów. 

W wyborach samorządowych 2010 wystartował jako kandydat SLD na prezydenta Częstochowy i w II turze zdecydowanie pokonał Izabelę Leszczynę z PO (70,89 proc. do 29,11 proc.).

W wyborach samorządowych w 2014 roku. oraz w 2018 roku. wygrywał w I turze. W 2024 roku.  w II turze wyborów prezydenckich w Częstochowie pokonał kandydatkę PiS Monikę Pohorecką (PiS).

Źródło: rp.pl

Organizacje Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)
