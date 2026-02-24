35 min. 0 sek.
Mija 1462. dzień wojny w Ukrainie – 4. rocznica wybuchu. Bogusław Chrabota rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, politologiem, byłym szefem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i publicystą „Rzeczpospolitej”, o tym, jak konflikt zmienił Ukrainę i Europę.
Kuźniar ocenia, że świat „zmienił się na gorsze”, bo liberalny porządek międzynarodowy w skali globalnej się załamał. Jego zdaniem „Ameryka porzuciła liberalny porządek”, a to przesądziło o jego erozji poza Europą.
Politolog mówi też o „reakcji pogańskiej” wobec liberalnej demokracji: fali odrzucenia reguł, które po zimnej wojnie wydawały się trwałe. Zastrzega jednak, że demokracja liberalna „obroni się na dłuższą metę”, choć Europa będzie miała trudniej niż wcześniej.
W rozmowie pada teza, że wojna zmusiła Ukrainę do jednoznacznego wyboru, a lata „hamletyzowania” między Rosją a Europą skończyły się definitywnie. Kuźniar podkreśla proces „dorastania” Ukrainy do europejskiej tożsamości i państwowości, także poprzez walkę z oligarchizacją i korupcją.
W tym kontekście mówi o Wołodymyrze Zełenskim jako przywódcy, który „szybko stał się mężem stanu”, mimo że nie wchodził do polityki z takim przygotowaniem. Kuźniar krytykuje też naciski na organizowanie wyborów w trakcie wojny jako „nie fair”.
Najmocniejsza diagnoza Kuźniara dotyczy bezpieczeństwa kontynentu: „Europa uświadomiła sobie, że jej termopile to jest Dniepr”. W jego ocenie nie można „oddać Ukrainy”, bo od jej przyszłości zależy przyszłość europejskiego porządku.
Kuźniar postuluje budowę „twardego rdzenia” państw Europy środkowo-zachodnio-północnej – jako bloku zdolnego do strategicznej koncentracji potencjału, gdy Unia w formule 27 państw bywa „kulawa” i podatna na blokowanie decyzji.
