Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

35 min. 0 sek.

„Rzecz w tym”: Dniepr to europejskie Termopile

Prof. Roman Kuźniar mówi, że stawką wojny jest cały europejski porządek. Jego zdaniem Dniepr stał się linią obrony Europy, a USA „odwróciły się” od liberalnych reguł, które budowały Zachód.

Publikacja: 24.02.2026 17:00

Bogusław Chrabota

Mija 1462. dzień wojny w Ukrainie – 4. rocznica wybuchu. Bogusław Chrabota rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, politologiem, byłym szefem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i publicystą „Rzeczpospolitej”, o tym, jak konflikt zmienił Ukrainę i Europę.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1462

Liberalnego porządku już nie ma

Kuźniar ocenia, że świat „zmienił się na gorsze”, bo liberalny porządek międzynarodowy w skali globalnej się załamał. Jego zdaniem „Ameryka porzuciła liberalny porządek”, a to przesądziło o jego erozji poza Europą.

Politolog mówi też o „reakcji pogańskiej” wobec liberalnej demokracji: fali odrzucenia reguł, które po zimnej wojnie wydawały się trwałe. Zastrzega jednak, że demokracja liberalna „obroni się na dłuższą metę”, choć Europa będzie miała trudniej niż wcześniej.

Czytaj więcej

Wałerij Załużny i Wołodymyr Zełenski
Polityka
Gen. Walerij Załużny zaatakował Wołodymyra Zełenskiego. Rozpoczął kampanię wyborczą?
Reklama
Reklama

Ukraina walczy europejską kartą

W rozmowie pada teza, że wojna zmusiła Ukrainę do jednoznacznego wyboru, a lata „hamletyzowania” między Rosją a Europą skończyły się definitywnie. Kuźniar podkreśla proces „dorastania” Ukrainy do europejskiej tożsamości i państwowości, także poprzez walkę z oligarchizacją i korupcją.

W tym kontekście mówi o Wołodymyrze Zełenskim jako przywódcy, który „szybko stał się mężem stanu”, mimo że nie wchodził do polityki z takim przygotowaniem. Kuźniar krytykuje też naciski na organizowanie wyborów w trakcie wojny jako „nie fair”.

Czytaj więcej

- W Ukrainie mamy klasyczny konflikt symetryczny - mówi gen. Nowak
Konflikty zbrojne
Jakie wnioski płyną dla Polski po czterech latach wojny? Generał wskazuje kilka obszarów

Twardy rdzeń Europy i linia Dniepru

Najmocniejsza diagnoza Kuźniara dotyczy bezpieczeństwa kontynentu: „Europa uświadomiła sobie, że jej termopile to jest Dniepr”. W jego ocenie nie można „oddać Ukrainy”, bo od jej przyszłości zależy przyszłość europejskiego porządku.

Kuźniar postuluje budowę „twardego rdzenia” państw Europy środkowo-zachodnio-północnej – jako bloku zdolnego do strategicznej koncentracji potencjału, gdy Unia w formule 27 państw bywa „kulawa” i podatna na blokowanie decyzji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Organizacje NATO

Powiązane

Zamachy w Moskwie, Lwowie i w Dnieprze
Konflikty zbrojne
Prof. Maciej Milczanowski: Wnioski z zamachów w Moskwie, Dnieprze i we Lwowie? Pierwszą linią obrony jest wywiad
Generał Dan Caine
Konflikty zbrojne
Donald Trump nie wyklucza wojny z Iranem. „Łatwo byśmy wygrali”
Władimir Putin rozpętał wojnę, której nie jest w stanie wygrać
Konflikty zbrojne
Dlaczego Rosja nie potrafi wygrać z Ukrainą? „Zdobywają kilkadziesiąt metrów dziennie”
- W Ukrainie mamy klasyczny konflikt symetryczny - mówi gen. Nowak
Konflikty zbrojne
Jakie wnioski płyną dla Polski po czterech latach wojny? Generał wskazuje kilka obszarów
Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Konflikty zbrojne
„Pozdrowienia od przyjaciół Putina”. Ambasador Ukrainy komentuje stanowisko Orbána i Ficy
Centrum Lemkina przypomina zbrodnie Rosjan na ukraińskich dzieciach
Konflikty zbrojne
Centrum Lemkina przypomina zbrodnie Rosjan na ukraińskich dzieciach
24 lutego 2022 – cztery lata, które zmieniły Europę. Kalendarium wojny na Ukrainie
Konflikty zbrojne
24 lutego 2022 – cztery lata, które zmieniły Europę. Kalendarium wojny na Ukrainie
Pogrążony w ciemnościach Biełgorod
Konflikty zbrojne
Ukraińcy znaleźli sposób, jak zemścić się na Rosjanach. 300-tysięczne miasto zamarza
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama