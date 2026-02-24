35 min. 0 sek.

„Rzecz w tym”: Dniepr to europejskie Termopile

Prof. Roman Kuźniar mówi, że stawką wojny jest cały europejski porządek. Jego zdaniem Dniepr stał się linią obrony Europy, a USA „odwróciły się” od liberalnych reguł, które budowały Zachód.

Mija 1462. dzień wojny w Ukrainie – 4. rocznica wybuchu. Bogusław Chrabota rozmawia z prof. Romanem Kuźniarem, politologiem, byłym szefem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i publicystą „Rzeczpospolitej”, o tym, jak konflikt zmienił Ukrainę i Europę.

Liberalnego porządku już nie ma

Kuźniar ocenia, że świat „zmienił się na gorsze”, bo liberalny porządek międzynarodowy w skali globalnej się załamał. Jego zdaniem „Ameryka porzuciła liberalny porządek”, a to przesądziło o jego erozji poza Europą.

Politolog mówi też o „reakcji pogańskiej” wobec liberalnej demokracji: fali odrzucenia reguł, które po zimnej wojnie wydawały się trwałe. Zastrzega jednak, że demokracja liberalna „obroni się na dłuższą metę”, choć Europa będzie miała trudniej niż wcześniej.