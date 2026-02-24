Węgry odmówiły wydania zgody na unijną pożyczkę dla Ukrainy, wynoszącą 90 mld euro. Węgierskie władze uzależniają zmianę decyzji w tej sprawie od wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń.

Czy Ukraina poradzi sobie bez tych 90 miliardów? – Oczywiście – powiedział we wtorek pytany o tę kwestię w RMF FM Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.

Wasyl Bodnar: Będziemy negocjowali ze Słowacją i Węgrami

Na uwagę, że na Ukrainie trzeba wypłacać emerytury czy zasiłki, dyplomata odparł: „Ale zaczynaliśmy tę wojnę w ogóle bez żadnych zasiłków. Daliśmy sobie radę w pierwszych miesiącach wojny i damy sobie radę teraz, tylko oczywiście będzie trudniej”. Dodał, że Ukraina będzie szukała innych środków, by pomóc swym potrzebującym obywatelom.

– Oczywiście będziemy negocjowali także ze Słowacją i z Węgrami. Nie zaniechamy tych negocjacji, ale uważamy, że to naciski polityczne, to takie pozdrowienia w dzień (rocznicę wybuchu – red.) wojny od przyjaciół Putina – powiedział Bodnar.