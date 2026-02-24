Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar
Węgry odmówiły wydania zgody na unijną pożyczkę dla Ukrainy, wynoszącą 90 mld euro. Węgierskie władze uzależniają zmianę decyzji w tej sprawie od wznowienia tranzytu rosyjskiej ropy przez Ukrainę rurociągiem Przyjaźń.
Czy Ukraina poradzi sobie bez tych 90 miliardów? – Oczywiście – powiedział we wtorek pytany o tę kwestię w RMF FM Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce.
Czytaj więcej
III wojna światowa została już rozpoczęta przez Władimira Putina - powiedział prezydent Ukrainy W...
Na uwagę, że na Ukrainie trzeba wypłacać emerytury czy zasiłki, dyplomata odparł: „Ale zaczynaliśmy tę wojnę w ogóle bez żadnych zasiłków. Daliśmy sobie radę w pierwszych miesiącach wojny i damy sobie radę teraz, tylko oczywiście będzie trudniej”. Dodał, że Ukraina będzie szukała innych środków, by pomóc swym potrzebującym obywatelom.
– Oczywiście będziemy negocjowali także ze Słowacją i z Węgrami. Nie zaniechamy tych negocjacji, ale uważamy, że to naciski polityczne, to takie pozdrowienia w dzień (rocznicę wybuchu – red.) wojny od przyjaciół Putina – powiedział Bodnar.
W poniedziałek premier Słowacji Robert Fico ogłosił, że w odwecie za przerwanie tranzytu ropy jego kraj wstrzymuje dostawy energii elektrycznej na Ukrainę. Według niego, wstrzymanie tranzytu ropy to polityczna decyzja. – Nie ma w tym prawdy, bo to Rosja atakuje infrastrukturę przesyłu ropy i to Rosja jest odpowiedzialna za tę wojnę – komentował w RMF FM ukraiński dyplomata.
Czytaj więcej
24 lutego, w czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, do Kijo...
Wasyl Bodnar wyraził w wywiadzie opinię, że do zakończenia wojny na Ukrainie jest bliżej niż przed rokiem. – Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wybić Rosjan z terytorium Ukrainy – powiedział, przyznając jednocześnie, że z dzisiejszego punktu widzenia to niemożliwe. – Ale co będzie jutro? Zobaczymy, bo także zmieniamy wojsko, staramy się wprowadzić nowoczesne technologie i zamienić żołnierza na robota na polu walki – kontynuował.
Na antenie RMF FM ambasador nie zgodził się z uwagą, że ponieważ w 2025 r. Rosjanie zajęli więcej ukraińskiej ziemi niż w 2024 r., to Ukraina przeżywa kryzys, jeśli chodzi o sytuację wojskową.
– To jest bzdura oczywiście, bo jeżeli byśmy przeżywali kryzys, to by front się zawalił – przekonywał. – Oczywiście są zmiany na froncie. Wojsko i społeczeństwo są zmęczone wojną i nikt nie chce, żeby ta wojna była kontynuowana, ale my nie mamy wyboru, bo albo nas zabiją w łagrach koncentracyjnych, albo nas zabiją na froncie. To wybór między dwoma złami – mówił Bodnar, twierdząc, że Ukraińcy bronią siebie, ale także Europy.
Szkolenie ukraińskich rekrutów w obwodzie zaporoskim
Ukraiński ambasador był też pytany o rozdźwięk między stanowiskiem Węgier i Słowacji a innymi państwami UE wobec Ukrainy. – Bo Węgry i Słowacja dostają pomoc czy wsparcie od Rosji. Na Węgrzech teraz są sytuacje wyborcze przed wyborami, Orbán robi Ukrainę głównym złem dla węgierskiego społeczeństwa i gra na tym – powiedział. Wyraził przypuszczenie, że sytuacja z ropą „rozwiąże się w najbliższych dniach”. – To nie od nas zależy, to zależy od Rosji, ale to pokazuje słabe ogniwa w Unii Europejskiej, które Putin skutecznie wykorzystuje – mówił w RMF FM.
W przeprowadzonej w czwartą rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji rozmowie ukraiński dyplomata mówił także, że część krajów korzysta na tym, że trwa wojna Rosji z Ukrainą. Pytany, kto zarabia, odparł, że „Chiny na przykład”.
Cztery lata wojny Rosji z Ukrainą
Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social zdementował podawane przez media informacje, zgodnie z którymi ge...
W czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie Instytut Pileckiego przypomina o zbrodniach popełnion...
Czwarty rok wojny nie rzucił Ukrainy na kolana, choć jej sytuacja jest ciężka. Ale Rosja – mając formalnie miażd...
24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukraina, otwierając najpoważniejszy konflikt zbrojny...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas