Rakieta SLS (Space Launch System) z kapsułą Orion, przygotowywana do misji Artemis II, podczas transportu z platformy startowej z powrotem do hali montażowej w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie.
Pierwotnie Artemis III miała być historycznym powrotem ludzi na Księżyc po ponad pięćdziesięciu latach przerwy. Nowe plany zakładają, że astronauci nie polecą na Srebrny Glob, tylko pozostaną na orbicie wokółziemskiej i przetestują sprzęt bez podejmowania próby lądowania.
Agencja uzasadnia tę decyzję nadmierną koncentracją ryzyka w jednej misji. Artemis III miała jednocześnie przeprowadzić pierwszy załogowy lot lądownika Human Landing System (HLS), wykonać pierwszy w historii wielkoskalowy transfer paliwa na orbicie oraz wylądować w pobliżu południowego bieguna Księżyca, czyli w miejscu, gdzie żaden człowiek nie postawił jeszcze stopy.
Zrewidowany harmonogram programu przedstawił nowy administrator NASA, Jared Isaacman. Artemis IV, wyznaczona jako pierwsza misja z lądowaniem, ma odbyć się w 2028 roku. Agencja planuje przy tym skrócenie cyklu produkcji rakiety SLS z dotychczasowych trzech lat do dziesięciu miesięcy. Celem jest umożliwienie dwóch prób lądowania w ciągu 2028 roku, tak aby w przypadku problemów technicznych z pierwszą próbą druga była gotowa do startu w krótkim czasie.
Zmiany w programie poprzedza seria opóźnień misji Artemis II, która miała wynieść pierwszych od pół wieku astronautów w pobliże Księżyca – choć bez lądowania. Start pierwotnie planowano na luty 2026 roku. Próba generalna z testowym odliczaniem odbyła się 2 lutego, ale jej wyniki skłoniły NASA do przesunięcia terminu na marzec. Kolejne testy, w tym próby tankowania, wypadły pomyślnie, co podtrzymywało nadzieję na marcowy start.
22 lutego NASA poinformowała jednak, że rakieta SLS wraz z modułem załogowym Orion zostanie przetransportowana z wyrzutni z powrotem do hali montażowej. Technicy muszą bowiem rozwiązać problemy z przepływem helu do górnego stopnia rakiety, wymienić baterie w górnym stopniu, stopniu głównym oraz rakietach wspomagających na paliwo stałe, a także wykonać przegląd systemu awaryjnego zniszczenia rakiety. NASA nie podała nowej dokładnej daty startu – wcześniej rozważane okno startowe obejmowało 6–9 marca z rezerwą 11 marca. Jeśli prace potrwają dłużej, kolejne realistyczne okna startowe przypadają na pierwsze dni kwietnia lub końcówkę tego miesiąca.
Decyzja o zmianie profilu Artemis III nawiązuje do strategii stosowanej podczas programu Apollo w latach sześćdziesiątych. Misja Apollo 9 pozostała na orbicie ziemskiej i przetestowała moduł księżycowy przed tym, jak Apollo 11 podjął próbę lądowania. W podobny sposób Artemis III ma posłużyć jako próba generalna dla następnych etapów programu.
