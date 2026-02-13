Taki układ przeczy wzorcowi znanemu z naszego Układu Słonecznego, gdzie planety skaliste (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) znajdują się bliżej Słońca, a gazowe olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) są dalej.

Zgodnie z dominującą teorią planety powstają w dysku gazu i pyłu otaczającym młodą gwiazdę. W jego wewnętrznych, gorących rejonach mogą formować się głównie ciała skaliste. Dalej, poza tzw. „linią śniegu”, temperatura jest na tyle niska, że możliwa jest kondensacja lodu, co sprzyja szybkiemu wzrostowi jąder planet i powstawaniu gazowych olbrzymów.

Najbardziej zagadkowa planeta, oznaczona jako LHS 1903 e, ma promień około 1,7 razy większy niż Ziemia. Astronomowie określają ją mianem „superziemi” – większego odpowiednika naszej planety o zbliżonej gęstości i składzie.

– To pierwszy przypadek, gdy obserwujemy skalistą planetę tak daleko od gwiazdy macierzystej i położoną za planetami bogatymi w gaz – powiedział Thomas Wilson z Uniwersytetu w Warwick, główny autor badania opublikowanego w czasopiśmie „Science”.

Czy teoria powstawania planet wymaga korekty?

Naukowcy testowali różne hipotezy: czy planeta mogła powstać w wyniku kolizji innych ciał niebieskich, czy jest pozostałością po planecie gazowej, która utraciła atmosferę. Symulacje nie potwierdziły jednak tych scenariuszy.