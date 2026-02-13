Naukowcy odkryli, że układ planetarny wokół gwiazdy LHS 1903 kwestionuje obecne teorie formowania planet
Naukowcy odkryli, że cztery planety krążą wokół gwiazdy LHS 1903, czerwonego karła – najpowszechniejszego typu gwiazd we Wszechświecie. Ich układ okazał się jednak zaskakujący.
System został początkowo wykryty przez satelitę należącego do NASA – Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), a następnie przeanalizowany przy użyciu europejskiego satelity CHEOPS. W badania zaangażowano także inne obserwatoria na świecie.
W badanym systemie planeta najbliższa gwieździe jest skalista. Dwie kolejne to planety gazowe. Największe zaskoczenie stanowi jednak czwarta, która również jest planetą skalistą.
Taki układ przeczy wzorcowi znanemu z naszego Układu Słonecznego, gdzie planety skaliste (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) znajdują się bliżej Słońca, a gazowe olbrzymy (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun) są dalej.
Zgodnie z dominującą teorią planety powstają w dysku gazu i pyłu otaczającym młodą gwiazdę. W jego wewnętrznych, gorących rejonach mogą formować się głównie ciała skaliste. Dalej, poza tzw. „linią śniegu”, temperatura jest na tyle niska, że możliwa jest kondensacja lodu, co sprzyja szybkiemu wzrostowi jąder planet i powstawaniu gazowych olbrzymów.
Najbardziej zagadkowa planeta, oznaczona jako LHS 1903 e, ma promień około 1,7 razy większy niż Ziemia. Astronomowie określają ją mianem „superziemi” – większego odpowiednika naszej planety o zbliżonej gęstości i składzie.
– To pierwszy przypadek, gdy obserwujemy skalistą planetę tak daleko od gwiazdy macierzystej i położoną za planetami bogatymi w gaz – powiedział Thomas Wilson z Uniwersytetu w Warwick, główny autor badania opublikowanego w czasopiśmie „Science”.
Naukowcy testowali różne hipotezy: czy planeta mogła powstać w wyniku kolizji innych ciał niebieskich, czy jest pozostałością po planecie gazowej, która utraciła atmosferę. Symulacje nie potwierdziły jednak tych scenariuszy.
Badacze zaproponowali inny mechanizm – tzw. „formowanie w warunkach zubożonych w gaz”. Zgodnie z nim planety powstawały kolejno, zaczynając od tych najbliższych gwieździe, a najbardziej zewnętrzna uformowała się dopiero po milionach lat.
W tym czasie w dysku protoplanetarnym pozostało już niewiele gazu i pyłu, co uniemożliwiło powstanie kolejnego gazowego olbrzyma. W efekcie utworzyła się planeta skalista.
Zdaniem Sary Seager z MIT odkrycie może stanowić jeden z pierwszych dowodów na to, że wokół najpowszechniejszych gwiazd w galaktyce planety mogą formować się inaczej, niż zakładają dotychczasowe modele. Jednocześnie podkreśla ona, że interpretacja danych jest trudna, a debata naukowa pozostaje otwarta.
Heather Knutson z Kalifornijskiego Instytutu Technicznego zwraca uwagę, że LHS 1903 e może posiadać różnorodne typy atmosfer i być wystarczająco chłodna, by umożliwić kondensację wody. Jej zdaniem byłby to interesujący cel obserwacji dla Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który mógłby dostarczyć danych o właściwościach atmosferycznych planety.
