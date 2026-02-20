Uniwersytet Warszawski posiada taką instytucję, jak Obserwatorium Astronomiczne, i jak cała polska astronomia od czasów Kopernika, miewa ono swoje międzynarodowe sukcesy. Choćby ostatnio…

To prawda, choć po Koperniku była pewna dłuższa przerwa (śmiech). Istotnie jednak obchodziliśmy właśnie w sierpniu minionego roku wspaniałe 200-lecie otwarcia naszego obserwatorium, ufundowanego przez cara z tytułem króla Polski, Aleksandra I, który astronomię lubił i hołubił, zatem współfinansował wyposażenie gmachu i instrumenty badawcze. Można powiedzieć, że jako instytucja jesteśmy starsi od samego Uniwersytetu Warszawskiego (śmiech).