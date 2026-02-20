Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Wybitny polski astronom: Wszechświat jest znowu inny, niż nam się wydawało

Naszym odkryciem planety swobodnej potwierdzamy przypuszczenia, że planety niezwiązane grawitacyjnie z żadną gwiazdą mogą istnieć i rozsypujemy worek z pytaniami. Bo nasz obiekt nie mieści się w żadnej dotychczasowej rubryce tabelki z ciałami niebieskimi - mówi prof. dr. hab. Łukasz Wyrzykowski, astronom.

Publikacja: 20.02.2026 10:00

Polski teleskop w chilijskim Las Campanas uruchomiono 30 lat temu. – Projekt OGLE to jest chyba najd

Polski teleskop w chilijskim Las Campanas uruchomiono 30 lat temu. – Projekt OGLE to jest chyba najdłużej trwający w tej chwili projekt astronomiczny na świecie – mówi prof. Łukasz Wyrzykowski

Foto: Krzysztof Ulaczyk/wikipedia

Magdalena Kawalec-Segond

Uniwersytet Warszawski posiada taką instytucję, jak Obserwatorium Astronomiczne, i jak cała polska astronomia od czasów Kopernika, miewa ono swoje międzynarodowe sukcesy. Choćby ostatnio…

To prawda, choć po Koperniku była pewna dłuższa przerwa (śmiech). Istotnie jednak obchodziliśmy właśnie w sierpniu minionego roku wspaniałe 200-lecie otwarcia naszego obserwatorium, ufundowanego przez cara z tytułem króla Polski, Aleksandra I, który astronomię lubił i hołubił, zatem współfinansował wyposażenie gmachu i instrumenty badawcze. Można powiedzieć, że jako instytucja jesteśmy starsi od samego Uniwersytetu Warszawskiego (śmiech).

Pozostało jeszcze 98% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Tomasz P. Terlikowski: Najlepszy pomysł na Wielki Post
Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Najlepszy pomysł na Wielki Post
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Pierwsza dama Marta Nawrocka
Plus Minus
Kataryna: Sieroty po Jolancie Kwaśniewskiej widzą szklany sufit Marty Nawrockiej
Wycofanie z Polski żołnierzy spod znaku czerwonej gwiazdy stało się dla Warszawy jednym z symboli od
Plus Minus
Polska w roli arcywroga Rosji ma do spełnienia praktyczne cele
Niemiecki politolog: Rosja nie wierzy, że zareagujemy zdecydowanie na jej działania
Plus Minus
Niemiecki politolog: Rosja nie wierzy, że zareagujemy zdecydowanie na jej działania
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama