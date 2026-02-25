28 lutego na niebie będzie można podziwiać paradę planet (zdjęcie ilustracyjne)
Zjawisko to wynika z faktu, że wszystkie planety krążą wokół Słońca po zbliżonej płaszczyźnie zwanej płaszczyzną ekliptyki. Chociaż robią to z inną prędkością i pokonują inną odległość, to zdarzają się sytuacje, w których kilka z nich – z perspektywy obserwatora na Ziemi – wydaje się ustawiać w jednej linii. To właśnie wówczas dochodzi do zjawiska zwanego paradą planet. Jest ono oczywiście jedynie efektem czysto wizualnym. Planety w rzeczywistości nie są widoczne w jednej linii, ale pojawiają się na niebie w tym samym czasie, a odległości między nimi wahają się od milionów do miliardów kilometrów. Warto jeszcze dodać, że określenie „parada planet” nie jest terminem oficjalnie stosowanym w astronomii.
Parada planet z 28 lutego będzie wyjątkowa, ponieważ wówczas krótko po zachodzie Słońca gołym okiem będzie można zobaczyć aż cztery planety – Merkurego, Wenus, Marsa i Jowisza. Przy czym najtrudniej może być dostrzec Merkurego ze względu na jego niskie położenie blisko horyzontu. Do obserwacji dwóch pozostałych planet biorących udział w tej paradzie – a więc Urana i Neptuna, które położone są dalej od Ziemi – potrzebna będzie przynajmniej lornetka, a najlepiej także teleskop i dokładna mapa nieba.
Jak podaje NASA, aby móc dostrzec planetę gołym okiem, ta musi znajdować się co najmniej kilka stopni nad horyzontem – najlepiej 10 stopni lub wyżej. Atmosfera Ziemi w pobliżu jej powierzchni przyciemnia bowiem obiekty niebieskie podczas ich wschodu i zachodu. To dlatego nawet jasne planety bardzo trudno jest dostrzec, gdy znajdują się zbyt nisko nad horyzontem, ponieważ ich światło ulega rozproszeniu i pochłonięciu.
W związku z tym, że planety poruszają się powoli, ich parada trwa zazwyczaj kilka tygodni, ale najbardziej spektakularna jest w momencie kumulacji. Tę w przypadku najbliższej parady planet obserwować będzie można w sobotę 28 lutego krótko po zachodzie Słońca, nisko nad zachodnim horyzontem. Zjawisko widoczne będzie oczywiście pod warunkiem sprzyjającej pogody i bezchmurnego nieba. Do obserwacji najlepiej wybrać miejsce daleko od miejskich świateł, a najlepiej dodatkowo znajdujące się na wzniesieniu z szerokim widokiem na horyzont, a więc pozbawione przeszkód terenowych w postaci np. drzew czy budynków.
Dodatkowym utrudnieniem będzie krótkie okno obserwacyjne oraz fakt, że część planet widoczna będzie na niebie wówczas, gdy będzie ono jeszcze dosyć jasne z powodu zmierzchu.
Parada planet to zjawisko, które można obserwować na niebie zazwyczaj co kilkanaście miesięcy. Nie zawsze jednak bierze w nim udział aż sześć planet, jak będzie to miało miejsce już 28 lutego. Najczęściej zdarza się parada z udziałem trzech lub czterech planet. Zjawisko, w którym na niebie obserwować można więcej planet ustawionych - z perspektywy obserwatora - wzdłuż jednej linii, zdarza się już zdecydowanie rzadziej.
Ostatnia spektakularna parada planet miała miejsce rok temu – 28 lutego 2025 r. Wówczas na niebie zobaczyć można było jednocześnie aż siedem planet – Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna.
