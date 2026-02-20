Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Co wiadomo o kosmitach i UFO? Donald Trump kazał ujawnić dane

Po tym, jak głośne stały się słowa Baracka Obamy na temat kosmitów, prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poleci odpowiednim agencjom opublikowanie rządowych dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego.

Publikacja: 20.02.2026 12:47

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Jakub Czermiński

Donald Trump poinformował o sprawie w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth Social. Wcześniej amerykański przywódca skrytykował byłego prezydenta USA Baracka Obamę, który w podcaście powiedział, że „kosmici są prawdziwi”.

– On ujawnił informacje niejawne, nie powinien był tego robić – powiedział, pytany o sprawę na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. – Zatem kosmici są prawdziwi? – dopytywał dziennikarz. – Nie wiem, czy są prawdziwi, czy nie. Wiem, że on (Obama – red.) udzielił informacji niejawnych. Nie powinien tego robić. Popełnił wielki błąd – odparł Trump. Następnie dodał, że być może „wyciągnie” Obamę z kłopotów, odtajniając odpowiednie informacje.

Czytaj więcej

Erich von Däniken w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, dokąd przyjechał z wykładem „Czy wszystko
Plus Minus
Dlaczego miliony uwierzyły w teorię von Dänikena, piewcy kosmicznej interwencji?

Barack Obama mówi, że kosmici są prawdziwi, ale nie ma ich w Strefie 51

Rozmowa dotyczyła uwag, jakie Barack Obama poczynił niedawno na temat kosmitów i życia pozaziemskiego. W opublikowanej w sobotę rozmowie z Brianem Tylerem Cohenem były prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że kosmici są prawdziwi. – Ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w Strefie 51 – zastrzegł. – Nie ma tam żadnej podziemnej bazy, chyba że istnieje jakiś ogromny spisek i ukryto to przed prezydentem Stanów Zjednoczonych – dodał.

Gdy o jego słowach zrobiło się głośno, Barack Obama opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym rozszerzył swoje stanowisko dotyczące życia pozaziemskiego. Polityk napisał, że biorąc pod uwagę to, jak ogromny jest Wszechświat, statystycznie rzecz biorąc szanse na to, że istnieje w nim życie, są duże. „Jednak odległości między układami słonecznymi są tak wielkie, że prawdopodobieństwo tego, że odwiedzili nas obcy, jest małe” – dodał. „Podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę!” – zapewnił.

Reklama
Reklama

Donald Trump nakazuje publikację dokumentów dotyczących UFO

Donald Trump zapowiedział odtajnienie dokumentów dotyczących kwestii życia pozaziemskiego. „W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i publikacji rządowych dokumentów dotyczących życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), jak również wszelkich innych informacji związanych z tymi niezwykle złożonymi, ale wyjątkowo interesującymi i ważnymi sprawami” – napisał w Truth Social.

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Temat UFO i istnienia życia pozaziemskiego od lat wzbudza zainteresowanie amerykańskiej opinii publicznej. Wedle szeroko rozpowszechnionej teorii, w bazie wojskowej w Nevadzie, zwanej Strefą 51 (Area 51) badane są pozaziemskie formy życia, mające pochodzić z obiektu, który w 1947 r. miał rozbić się w pobliżu Roswell w stanie Nowy Meksyk.

Dowody na istnienie życia pozaziemskiego? Raport Pentagonu

W 2017 r. media donosiły o tajnym programie Pentagonu, który miał badać zeznania pilotów i innych członków amerykańskich sił zbrojnych, zgłaszających, że widzieli na niebie dziwne obiekty. W 2022 r. amerykański Kongres przeprowadził pierwsze od pół wieku przesłuchania dotyczące UFO, a Departament Obrony otworzył biuro, którego zadaniem było zbieranie doniesień o wszystkich spotkaniach wojska z niezidentyfikowanymi obiektami.

Z kolei w raporcie z 2024 r. Pentagon poinformował, że nie ma żadnych dowodów na kontakt z życiem pozaziemskim. Według tego źródła, rzekome UFO to zwykłe obiekty. W 2025 r. dziennik „The Wall Street Journal” napisał, iż w przeszłości amerykańskie władze celowo fabrykowały lub nagłaśniały rzekome dowody na istnienie UFO, by ukryć prawdziwe programy rozwoju tajnej broni.

Nocne niebo w lutym

Nocne niebo w lutym

Foto: PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Kosmos Osoby Barack Obama Donald Trump
Prezydent Donald Trump i minister wojny Pete Hegseth
Polityka
Stany Zjednoczone chcą powrotu do „ustawień fabrycznych” NATO
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Donald Trump
Polityka
Trump zainaugurował Radę Pokoju. „Prawie wszyscy przyjęli zaproszenie, a pozostali zrobią to wkrótce”
Donald Trump powołał Radę Pokoju w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Polityka
Rada Pokoju Donalda Trumpa budzi opór Europy. Jeden kraj zaskakuje
Rosja tworzy swoją wersję internetu, idąc śladem Chin
Polityka
Jak Władimir Putin odcina Rosję od światowego internetu
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama