Stany Zjednoczone chcą powrotu do „ustawień fabrycznych” NATO

Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób administracja Donalda Trumpa wpływa na strategię NATO?

Jakie zmiany planują Stany Zjednoczone w operacjach poza strefą NATO?

Jakie są reakcje europejskich sojuszników na zmiany polityki USA w Iraku?

Jakie konsekwencje może mieć zakończenie misji KFOR dla bezpieczeństwa Bałkanów?

Dlaczego USA blokują niektóre zaproszenia na sesje szczytu NATO w Ankarze?

„Ta strategia odzwierciedla dążenie Białego Domu do uczynienia NATO euroatlantyckim paktem obronnym, cofając dekady ekspansji w zarządzanie kryzysami, partnerstwa globalne i inicjatywy oparte na wartościach, które od dawna irytują prezydenta Trumpa i jego zwolenników z ruchu MAGA” – pisze portal Politico.

Reklama Reklama

Ograniczenie operacji poza obszarem sojuszu

Waszyngton chce wyeliminować operacje „poza strefą”, niezwiązane z podstawową rolą NATO: obroną i odstraszaniem. Czterech dyplomatów anonimowo opisuje te plany jako strategiczny powrót do esencji sojuszu.

Efektem miałoby być m.in. szybkie wycofanie z byłych stref wojennych. Zastępca szefa Pentagonu Elbridge Colby niedawno wyjaśnił filozofię „NATO 3.0”.

– Nie każda misja może być priorytetem, nie każde uzbrojenie musi być najwyższej klasy – powiedział ostatnio ministrom obrony sojuszu, podkreślając zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Europy. – Prawdziwym testem jest zdolność europejskich sił do walki, utrzymania i zwycięstwa w kluczowych scenariuszach obrony NATO.