Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Polski trener Dynama: Zawsze po powrocie z centrum Kijowa mam mieszane uczucia

Już w pierwszą sobotę, gdy zacząłem pracę w Dynamie, doszło do zmasowanego nocnego ataku dronów na Kijów. Ten widok nieba, który zdążyłem zobaczyć z balkonu, aż trudno opisać. Dopiero, gdy widzi się pewne sceny na własne oczy, rozumie się powagę wojny - mówi Maciej Kędziorek, asystent trenera pierwszego zespołu Dynama Kijów.

Publikacja: 20.02.2026 15:00

Maciej Kędziorek: Maksymalną liczbę kibiców na każdym stadionie wyznacza pojemność schronu przy dany

Maciej Kędziorek: Maksymalną liczbę kibiców na każdym stadionie wyznacza pojemność schronu przy danym obiekcie

Foto: dynamo

Bartosz Nosal

Trenerzy, którzy obejmują nową posadę, często opowiadają o całkowitym oddaniu się pracy. Czesław Michniewicz w ostatniej rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem w RMF mówił w tym kontekście o tzw. pełnym zanurzeniu. Czy było to możliwe pół roku temu w przypadku początków pana pracy w Dynamie Kijów, wobec wojny toczącej się w Ukrainie?

Takiego stanu, o którym mówił trener Michniewicz, doświadczyłem dwukrotnie. W Radomiu, gdy pierwszy raz objąłem samodzielnie zespół w Ekstraklasie, w początkowych tygodniach pracy miałem poczucie, jakbym ciągle był naładowany energią, kipiałem nią bez względu na to, czy była siódma rano, czy dziewiąta wieczorem. W Dynamie Kijów mam podobnie, przy czym ten stan „zanurzenia”, gdy nawet rozkładanie pachołków na boisku treningowym sprawia mi przyjemność, trwa tak naprawdę od pół roku.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Thorgal: Gra Planszowa”: Z komiksu na planszę
Plus Minus
„Thorgal: Gra Planszowa”: Z komiksu na planszę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Historia Ursusa jest obrazem wręcz patologicznego myślenia, które zaczęło funkcjonować dzień po poro
Plus Minus
Zbigniew Bujak: Jarosław Kaczyński skonstruował rząd Tadeuszowi Mazowieckiemu
Janina Lewandowska, polska pilotka szybowcowa, spadochroniarka, jedyna kobieta zamordowana przez Sow
Plus Minus
„Lotniczka. Opowieść o Janinie Lewandowskiej”: Bezpieczniejsza pani będzie
Czy wśród nas są również ludzie, którzy chcą patrzeć, jak świat płonie?
Plus Minus
Próby pozbawienia głosu frustratów wywołają radykalizację zwalczanych poglądów
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama