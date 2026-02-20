Rzeczpospolita

„Aces of Thunder": Lataj ostrożnie!

„Aces of Thunder” to okazja, by siąść za sterami klasycznych myśliwców.

Publikacja: 20.02.2026 16:20

„Aces of Thunder”: Lataj ostrożnie!

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Według niektórych znawców gier komputerowych sformowanie „zręcznościowy symulator” jest oksymoronem. Symulacja wymaga bowiem realizmu i związanego z nim wysokiego poziomu trudności, a przecież gry zręcznościowe są z reguły łatwe i przyjemne, bo mocno upraszczają rzeczywistość. Twórcy „Aces of Thunder” starali się połączyć oba te trendy w jedną całość. Wyszło im co najmniej przyzwoicie.

Program przenosi graczy w czasy drugiej wojny światowej i pozwala polatać samolotami z epoki (a także kilkoma wcześniejszymi konstrukcjami). Oczywiście, nie chodzi o samo latanie; na pilotów czekają bowiem misje bojowe inspirowane tymi historycznymi. I tu właśnie widać realistyczne podejście autorów gry. Maszyny zostały odtworzone z dbałością o szczegóły i zachowują się wiarygodnie. Zapanowanie nad nimi wymaga cierpliwości i precyzji, zbyt gwałtowne manewry grożą korkociągiem.

