Zbigniew Bujak: Jarosław Kaczyński skonstruował rząd Tadeuszowi Mazowieckiemu

Historia Ursusa jest obrazem wręcz patologicznego myślenia, które zaczęło funkcjonować dzień po porozumieniu Okrągłego Stołu: podpisaliśmy porozumienie, od tej chwili robole do maszyn, chłopy do pługa, studenci do nauki, profesorowie do bibliotek, a my już dalej wszystko poprowadzimy – uważa Zbigniew Bujak. Zdjęcie z ostatniego dnia obrad Okrągłego Stołu, siedzą od lewej: Bujak, Bronisław Geremek i Edward Radziewicz (ze Szczecina, z.podzespołu ds. związków zawodowych)
Nie. Ale stuprocentowej pewności, że do tego dojdzie, nabrałem w momencie, gdy zwolnili mnie z aresztu na przełomie sierpnia i września 1986 r. Ścigali mnie cztery i pół roku. Sami mi powiedzieli, że spalili Bałtyk paliwa w tym czasie. A zwolnili mnie po kilku miesiącach, bez rozprawy. I wtedy pomyślałem, że chyba niedługo będzie koniec tego reżimu.
