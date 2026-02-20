Rzeczpospolita

Plus Minus
Zbigniew Bujak: Jarosław Kaczyński skonstruował rząd Tadeuszowi Mazowieckiemu

Mazowiecki wziął od niego funkcję premiera na tacy. I to Kaczyński uzgodnił z pozostałymi partiami podział stanowisk. Nikomu z nas do głowy nie przyszło, żeby iść i mówić Mazowieckiemu, kto ma być ministrem. Dzisiaj żałuję, że w różnych momentach nie walnęliśmy pięścią w stół - mówi Zbigniew Bujak, działacz opozycji w czasach PRL, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu.

Publikacja: 20.02.2026 15:20

Historia Ursusa jest obrazem wręcz patologicznego myślenia, które zaczęło funkcjonować dzień po poro

Historia Ursusa jest obrazem wręcz patologicznego myślenia, które zaczęło funkcjonować dzień po porozumieniu Okrągłego Stołu: podpisaliśmy porozumienie, od tej chwili robole do maszyn, chłopy do pługa, studenci do nauki, profesorowie do bibliotek, a my już dalej wszystko poprowadzimy – uważa Zbigniew Bujak. Zdjęcie z ostatniego dnia obrad Okrągłego Stołu, siedzą od lewej: Bujak, Bronisław Geremek i Edward Radziewicz (ze Szczecina, z.podzespołu ds. związków zawodowych)

Foto: Maciej Billewicz/pap

Eliza Olczyk

Czy fakt, że komuniści gotowi byli usiąść do rozmów z opozycją w 1989 r. był dla pana zaskoczeniem?

Nie. Ale stuprocentowej pewności, że do tego dojdzie, nabrałem w momencie, gdy zwolnili mnie z aresztu na przełomie sierpnia i września 1986 r. Ścigali mnie cztery i pół roku. Sami mi powiedzieli, że spalili Bałtyk paliwa w tym czasie. A zwolnili mnie po kilku miesiącach, bez rozprawy. I wtedy pomyślałem, że chyba niedługo będzie koniec tego reżimu.

