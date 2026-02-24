Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

PiS podjęło decyzję ws. Roberta Telusa. „Prezes Kaczyński bezwzględny”

Podjęto decyzję w sprawie Roberta Telusa, byłego ministra rolnictwa oraz posła Prawa i Sprawiedliwości, który w październiku – decyzją Jarosława Kaczyńskiego – został zawieszony w prawach członka partii.

Publikacja: 24.02.2026 17:07

Robert Telus

Robert Telus

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były powody zawieszenia Roberta Telusa w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości?
  • Jakie działania podjęto w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży państwowych gruntów?
  • Jakie były stanowiska różnych instytucji dotyczące sprzedaży gruntów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym?
  • Jakie kroki podjęto, aby zrozumieć i wyjaśnić całą sytuację związaną z zakupem działki przez spółkę Dawtona?

Po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego Robert Telus – były minister rolnictwa i poseł Prawa i Sprawiedliwości – został przywrócony w prawach członka partii. 

Robert Telus został odwieszony w prawach członka PiS. „Prezes Kaczyński musiał to sprawdzić” 

W rozmowie z „Faktem” Robert Telus – poseł PiS, który w październiku ubiegłego roku został zawieszony w prawach członka partii – przekazał, że władze ugrupowania cofnęły tę decyzję. – Zostałem odwieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Od początku wiedziałem, że jestem niewinny i w tej sprawie nie ma i nie było żadnych zarzutów – powiedział dziennikowi, zaznaczając, że „ciężar odpowiedzialności politycznej”. 

Polityk zdradził także, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zarówno przed odwieszeniem, jak i po nim. – Prezes nie miał wątpliwości – ufał, że wszystko jest w porządku, ale musiał to sprawdzić. Jest pod tym względem bezwzględny – jeśli zrobiłbym coś nie tak, już nie byłoby mnie w partii – podkreślił 

Czytaj więcej

Robert Telus i Rafał Romanowski
Polityka
Dwaj posłowie PIS zawieszeni „decyzją Jarosława Kaczyńskiego”. W tle sprawa gruntu
Reklama
Reklama

Dlaczego Robert Telus z PiS został zawieszony w prawach członka partii?

Pod koniec października ubiegłego roku informowaliśmy, że decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS. Sprawa – opisana po raz pierwszy przez portal Wirtualna Polska – dotyczyła sprzedaży państwowych gruntów w Zabłotni na Mazowszu wiceprezesowi firmy Dawtona. 

„Sprawa powinna być bezwzględnie wyjaśniona. Dziwi nas fakt, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – pod obecnym kierownictwem – pomimo upływu lat nie próbuje odzyskać na podstawie obowiązujących przepisów sprzedanej nieruchomości... Czyżby wynikało to z faktu, iż rodzina nabywcy działki jest istotnym sponsorem partyjnych inicjatyw i kampanii Platformy/Koalicji Obywatelskiej” – pisał wówczas rzecznik PiS, Rafał Bochenek.

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK
Transport
Dwa zawiadomienia do prokuratury w sprawie sprzedaży działki pod CPK

KOWR, CPK i zgoda na wykup ziemi. O co chodzi w sprawie?

Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę – przekazał w październiku na platformie X wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. „Niebywałe – usta pełne frazesów w duchu »Tak dla CPK« nie przeszkadzały PiS-owi w umożliwieniu sprzedaży ważnej dla CPK działki prywatnemu przedsiębiorcy” – podkreślał. 

Reklama
Reklama

„Od zeszłego roku próbowaliśmy odzyskać ten teren w ramach negocjacji, polubownego załatwienia sprawy. Zimą tego roku zebrane materiały zostały przekazane zewnętrznej kancelarii w celu oceny, czy stanowią podstawę złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i prokuratura podjęła postępowanie w sprawie” – wskazywał. 

Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR

Mapa przedstawiająca CPK i pokazująca, gdzie znajduje się działka sprzedana przez KOWR

Foto: PAP

Tego samego dnia Wirtualna Polska podała, że w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zarządzane wówczas przez Telusa – miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. Jak czytamy w artykule, w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Z informacji WP wynikało, że Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Według portalu, o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że Ośrodek już jej nie posiada. 

Czytaj więcej

Na zdjęciu z drona teren przez który ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK w m
Polityka
Dymisje w KOWR. „Przetrzymano pismo dotyczące działki pod CPK”

Robert Telus zapewniał, że nie miał żadnej wiedzy o transakcji

Robert Telus odniósł się wtedy do sprawy, publikując wpis w serwisie X. „Ze zrozumieniem przyjąłem decyzję Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o moim zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez KOWR firmie rodzinnej Dawtona” – zapewniał były minister. 

Reklama
Reklama

Napisał również, że nie miał „żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana”. „Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję Prezesa traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność” – stwierdził we wpisie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Osoby Jarosław Kaczyński Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Robert Telus
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Polityka
Sondaż: Niewielka przewaga KO nad PiS. Silna Konfederacja
Włodzimierz Czarzasty wygłosił wystąpienie na forum Rady Najwyższej Ukrainy
Polityka
Włodzimierz Czarzasty w Kijowie: Rosja to nasz wspólny wróg
Billboard prezentowany na ulicy Petersburga z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny
Polityka
Czy Rosja może zaatakować NATO w 2027 roku? Generał: Władimir Putin mówił, że już walczymy
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama