Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były powody zawieszenia Roberta Telusa w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości?

Jakie działania podjęto w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży państwowych gruntów?

Jakie były stanowiska różnych instytucji dotyczące sprzedaży gruntów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym?

Jakie kroki podjęto, aby zrozumieć i wyjaśnić całą sytuację związaną z zakupem działki przez spółkę Dawtona?

Po zakończeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego Robert Telus – były minister rolnictwa i poseł Prawa i Sprawiedliwości – został przywrócony w prawach członka partii.

Robert Telus został odwieszony w prawach członka PiS. „Prezes Kaczyński musiał to sprawdzić”

W rozmowie z „Faktem” Robert Telus – poseł PiS, który w październiku ubiegłego roku został zawieszony w prawach członka partii – przekazał, że władze ugrupowania cofnęły tę decyzję. – Zostałem odwieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Od początku wiedziałem, że jestem niewinny i w tej sprawie nie ma i nie było żadnych zarzutów – powiedział dziennikowi, zaznaczając, że „ciężar odpowiedzialności politycznej”.

Polityk zdradził także, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim zarówno przed odwieszeniem, jak i po nim. – Prezes nie miał wątpliwości – ufał, że wszystko jest w porządku, ale musiał to sprawdzić. Jest pod tym względem bezwzględny – jeśli zrobiłbym coś nie tak, już nie byłoby mnie w partii – podkreślił