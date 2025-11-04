Lekceważący stosunek KOWR do problemu z działką pod CPK

Za sprawą publikacji portalu Wirtualna Polska z zeszłego tygodnia, w mediach głośno zrobiło się o sprzedaży 160-hektarowej działki pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Transakcja o wartości ponad 22 milionów zł została przeprowadzona tuż przed końcem kadencji PiS, a działka ta ma kluczowe znaczenie dla inwestycji. W sprawę zamieszani są byli ministrowie rolnictwa – Robert Telus i Rafał Romanowski – którzy zostali zawieszeni w prawach członka ugrupowania. Sprawa ta jest jednym z pierwszych poważnych kryzysów wizerunkowych PiS po utracie władzy.

W ubiegłym tygodniu WP opublikowała także artykuł, w którym portal zauważa, że mimo iż politycy koalicji rządzącej ostro krytykują swoich poprzedników za aferę wokół działki pod CPK, to w rzeczywistości niewiele w tej sprawie odbywa się zgodnie z procedurami. Z publikacji wynika między innymi, że 30 lipca 2025 r. – a więc dopiero po niemal 600 dniach od przejęcia władzy przez Donalda Tuska – do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie złożone przez zarząd CPK dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników KOWR.

Ustalenia WP mówią także, że KOWR okłamywał Centralny Port Komunikacyjny w sprawie 160-hektarowej działki strategicznej dla budowy nowego lotniska aż do kwietnia 2024 r. – dopiero 5 kwietnia 2024 r. KOWR po raz pierwszy oficjalnie przyznał bowiem, że sprzedał ten teren.

Wirtualna Polska wskazuje na lekceważący stosunek KOWR do problemu z działką w Zabłotni, powołując się na świadczące o tym dokumenty. Portal zaznacza, że 25 lutego 2025 r. prezes CPK Filip Czernicki napisał do Henryka Smolarza – dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – domagając się od niego informacji o statusie działań zmierzających do ewentualnego odkupu nieruchomości objętych umową sprzedaży z obrębu Zabłotnia. Pismo to trafiło także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Henryk Smolarz nie odpowiadał na dokument przez pół roku. Nie pomogły też monity z ponowieniem prośby o odpowiedź – miały one zostać wysłane 17 kwietnia, 13 czerwca i 8 sierpnia. Dopiero 20 sierpnia 2025 r. Smolarz odpowiedział na pismo Czernickiego. W rozmowie z WP Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że – jak zaznaczono – „pomimo wcześniejszej, intensywnej korespondencji prowadzonej przez spółkę CPK z KOWR” Maciej Lasek został oficjalnie poinformowany o sprzedaży ziemi w Zabłotni dopiero 5 kwietnia 2024 r. Wówczas zlecił on weryfikację sytuacji faktycznej i prawnej działki nr 87/1. „Na polecenie Pełnomocnika Rządu ds. CPK, po przeanalizowaniu sytuacji, zarząd spółki CPK prowadził wielomiesięczną korespondencję z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w powyższej sprawie. Niestety, pomimo wielu prób, nie udało się dojść do porozumienia” – przekazała Anna Szumańska, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury, cytowana przez Wirtualną Polskę.

Mimo że jednocześnie trwała wewnętrzna kontrola dokumentów będących w posiadaniu CPK, to dopiero 30 lipca 2025 r. – a więc 595 dni po przejęciu władzy przez Donalda Tuska – do Prokuratury Krajowej trafiło zawiadomienie złożone przez zarząd CPK dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników KOWR. I choć mogłoby wydawać się, że sprawa nabierze wówczas tempa, przez kolejne tygodnie zawiadomienie krążyło między różnymi szczeblami prokuratury.