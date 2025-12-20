Rosja przyspiesza przygotowania do ataku na państwa NATO. Kraje bałtyckie czeka okupacja?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kraje Rosja planuje zaatakować w pierwszej kolejności?

Dlaczego Rosja przyspieszyła przygotowania do potencjalnych działań militarnych w Europie?

Jakie motywy stoją za wyborem państw bałtyckich jako pierwszych celów agresji?

W jaki sposób Rosja postrzega Polskę w kontekście planowanych działań zbrojnych?

Z ustaleń wywiadu wynika, że Rosja skróciła harmonogram przygotowań do potencjalnych działań militarnych w Europie. Budanow powiedział, że Rosja początkowo planowała przygotować się do działań w Europie do 2030 roku, ale plany te zostały teraz zrewidowane do wcześniejszego terminu – 2027 roku.

Państwa bałtyckie jako pierwsze cele

Na pytanie dziennikarza, czy pierwszymi celami Rosji będą państwa bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia , szef ukraińskiego wywiadu odpowiedział twierdząco.

Jego zdaniem to, że Moskwa wybrała państwa bałtyckie jako cel kolejnej agresji, wynika z „głębokiej traumy historycznej i psychologicznej”.

– Odpowiedź leży w głębokiej traumie historycznej i psychologicznej – w rosyjskim światopoglądzie. Nazywam to bólem fantomowym. Z ich perspektywy wszystko ma sens. Tak właśnie postrzegają świat: północ-południe, zachód-wschód – mówił Budanow.