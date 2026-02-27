Na wpis ten zareagował były premier Mateusz Morawiecki. „Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?” – napisał Morawiecki, nawiązując do reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które w rządzie Morawieckiego kontrolowała Solidarna/Suwerenna Polska. Zarzuty, że reforma wymiaru sprawiedliwości narusza zasady praworządności doprowadziły, w czasie rządów PiS, do zablokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Z kolei ustawa o IPN, o której pisze Morawiecki to nowelizacja ustawy z 2018 r., z której rząd po kilku miesiącach się wycofał pod presją USA. Ustawa wprowadzała karę do 3 lat więzienia za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Przepisy krytykowano m.in. jako godzące w wolność badań nad historią Holokaustu – oprócz USA protestował przeciw nim też Izrael.

„W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie – ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie. Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie” – dodał Morawiecki.

Na wpis Morawieckiego zareagował Zyska, były sekretarz stanu w rządzie Mateusza Morawieckiego. „Panie pośle Patryku Jaki, przyznaję, że odwagi Panu nie brakuje, ale to nie wystarczy, żeby być mężem stanu. Dobrze, że bierze Pan przykład z Mateusza Morawieckiego i spotyka się ze studentami. Wskazana jest praca nad rozwojem osobistym. Klasy Mateusza Morawieckiego jednak Pan nie osiągnie” – napisał były sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska.

Z kolei Stachowiak-Różecka, była kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia napisała: „W polityce chyba bardziej niż gdzie indziej liczy się działanie drużynowe i lojalność. Różniliśmy się z Suwerenną w różnych sprawach, ale jakoś przez kilka lat tworzyliśmy wspólny rząd – daliśmy radę. Zostaliście (koledzy z Suw) przyjęci do PiS nie by nas zmieniać, lecz by z wspólnych doświadczeń wyciągnąć wnioski i WSPÓŁPRACOWAĆ. Czy naprawdę warto, dla dobrego samopoczucia jednego z Waszych kolegów dezawuować dorobek kilku lat dobrego rządu?” – zapytała.