Jarosław Kaczyński kieruje sprawę Mateusza Morawieckiego do partyjnej komisji etyki

Prezes Jarosław Kaczyński zdecydował się skierować do partyjnej komisji etyki sprawy posłów PiS: byłego premiera Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyski i Mirosławy Stachowiak-Różeckiej.

Aktualizacja: 27.02.2026 15:06 Publikacja: 27.02.2026 14:37

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński

Artur Bartkiewicz

Posłom zarzucono naruszenie wydanego przez kierownictwo PiS „zakazu wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji”. O sprawie poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek. 

„Wypowiedzi i wpisy innych członków partii, w tym sprawa pana Patryka Jakiego, są wciąż analizowane ze względu na złożony kontekst.  Do komisji etyki trafiła już wcześniej sprawa pana Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych” – dodał Bochenek. 

Czego dotyczy „sprawa Mateusza Morawieckiego”, o której pisze Rafał Bochenek?

Sprawa Mateusza Morawieckiego, a także posłów Zyski i Stachowiak-Różeckiej to pokłosie wpisu, jaki umieścił w serwisie X Patryk Jaki.  Jaki zamieścił w serwisie nagrania, na których – w czasie spotkania ze studentami – odpowiada na pytania, sugerując m.in., że PiS wyciągnął wnioski z błędów popełnionych w czasie sprawowania rządów, gdy premierem był Mateusz Morawiecki.

Na wpis ten zareagował były premier Mateusz Morawiecki. „Skoro obecnie jesteś ekspertem i znasz remedium na każdy problem, to powiedz: jak poszła sztandarowa reforma sądownictwa? No i jak przysłużyła się Polsce Twoja ustawa o IPN?” – napisał Morawiecki, nawiązując do reform wymiaru sprawiedliwości przeprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które w rządzie Morawieckiego kontrolowała Solidarna/Suwerenna Polska. Zarzuty, że reforma wymiaru sprawiedliwości narusza zasady praworządności doprowadziły, w czasie rządów PiS, do zablokowania wypłaty Polsce środków z Funduszu Odbudowy. Z kolei ustawa o IPN, o której pisze Morawiecki to nowelizacja ustawy z 2018 r., z której rząd po kilku miesiącach się wycofał pod presją USA. Ustawa wprowadzała karę do 3 lat więzienia za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy. Przepisy krytykowano m.in. jako godzące w wolność badań nad historią Holokaustu – oprócz USA protestował przeciw nim też Izrael.

„W naszej polityce wobec UE wszystkie istotne decyzje były akceptowane przez kierownictwo polityczne PiS. Łatwo się krytykuje z loży recenzentów-szyderców, nawet będąc w rządzie – ciężej wziąć za coś odpowiedzialność, nawet jeżeli czasem popełni się też błędy. Dopiero gdy cokolwiek się robi, to w ogóle jest szansa na ich popełnienie. Od dłuższego czasu zajmujecie się głównie krytykowaniem – i to nie Donalda Tuska, a dorobku rządu PiS z lat 2015-2023. Rządu, w którym sami byliście. To właśnie dlatego od wygranych wyborów prezydenckich tak bardzo spada nam poparcie” – dodał Morawiecki.

Na wpis Morawieckiego zareagował Zyska, były sekretarz stanu w rządzie Mateusza Morawieckiego. „Panie pośle Patryku Jaki, przyznaję, że odwagi Panu nie brakuje, ale to nie wystarczy, żeby być mężem stanu. Dobrze, że bierze Pan przykład z Mateusza Morawieckiego i spotyka się ze studentami. Wskazana jest praca nad rozwojem osobistym. Klasy Mateusza Morawieckiego jednak Pan nie osiągnie” – napisał były sekretarz stanu w resorcie klimatu i środowiska. 

Z kolei Stachowiak-Różecka, była kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia napisała: „W polityce chyba bardziej niż gdzie indziej liczy się działanie drużynowe i lojalność. Różniliśmy się z Suwerenną w różnych sprawach, ale jakoś przez kilka lat tworzyliśmy wspólny rząd – daliśmy radę. Zostaliście (koledzy z Suw) przyjęci do PiS nie by nas zmieniać, lecz by z wspólnych doświadczeń wyciągnąć wnioski i WSPÓŁPRACOWAĆ. Czy naprawdę warto, dla dobrego samopoczucia jednego z Waszych kolegów dezawuować dorobek kilku lat dobrego rządu?” – zapytała. 

Już dwa tygodnie temu konflikt wewnętrzny w PiS przeniósł się do przestrzeni publicznej

Wniosek o skierowanie sprawy Morawieckiego, Zyski i Stachowiak-Różeckiej do partyjnej komisji etyki to pokłosie wcześniejszego publicznego sporu, jaki wybuchł w PiS na tle rywalizacji dwóch frakcji w partii – polityków skupionych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego (tzw. harcerze) oraz frakcji krytycznie podchodzącej do dorobku rządu Morawieckiego, opowiadającej się za większym zwrotem ugrupowania w prawo, czyli tzw. maślarzami. Do tej ostatniej frakcji należą byli politycy Suwerennej Polski na czele z Patrykiem Jakim, a także m.in. były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek, były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin czy europoseł Tobiasz Bocheński.

Przed dwoma tygodniami spór wybuchł w przestrzeni publicznej, po tym, jak popierający Morawieckiego były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wdał się w spór z przedstawicielem frakcji maślarzy, Sebastianem Kaletą. Kaleta przerwał wypowiedź Terleckiego dla TVN, gdy były wicemarszałek Sejmu odpowiadał na pytanie, czy Zbigniew Ziobro, w związku z nieobecnością w kraju (uzyskał azyl na Węgrzech) powinien stracić znaczną część poselskiego uposażenia. Terlecki pytany potem o zachowanie Kalety stwierdził, że była to „gówniarzeria”. W odpowiedzi politycy obu frakcji zaczęli publikować w serwisie X wpisy popierające Terleckiego bądź Kaletę.

Po kolejnych wpisach polityków PiS prezes tej partii, Jarosław Kaczyński, na swoim koncie w serwisie X opublikował wpis, w którym wezwał do zakończenia publicznej dyskusji i zagroził, że „każdy, kto zabierze w niej głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS”. Zagroził też, że przełoży się to również na przyszłą pozycję na listach wyborczych.

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

