Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kłopotliwa wolna wola

Nauka może opowiadać się za determinizmem. Jednak kolejne eksperymenty pokazały, że porzucenie wiary w istnienie wolnej woli czyni nas gorszymi ludźmi.

Publikacja: 27.02.2026 15:10

Kłopotliwa wolna wola

Jarek Gryz

Filozofom coraz trudniej zarobić na chleb, bo naukowcy już od lat starają się zastępować filozoficzne rozważania badaniami empirycznymi. Jeszcze w XX wieku wielu filozofów rościło sobie prawa do uprawiania nauki. Niemniej niektóre problemy metafizyczne wciąż opierały się naukowej ingerencji, szczególnie gdy w niektórych aspektach łączyły się z problematyką moralną, czyli etyką. Ale i to powoli się zmienia. Dwa lata temu ukazały się niemal jednocześnie dwie napisane przez neurobiologów książki stawiające kategoryczne tezy dotyczące istnienia wolnej woli i, co ciekawe, są one całkowicie przeciwstawne.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Plus Minus
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne
Plus Minus
„Monolok”: W poszukiwaniu opowieści
„Karakum”, tw. Arif Nezih Savi, Laimes Kudikis, dyst. Granna
Plus Minus
„Karakum”: Wielbłąd dla początkujących
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
„Troll 2”, reż. Roar Uthaug, dystr. Netflix
Plus Minus
„Troll 2”: Tak się robi soft power!
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama