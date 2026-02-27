Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki uzyskali naukowcy porównując krew stulatków z krwią młodszych osób?

Na czym polegały metodologie zastosowane w badaniu długowieczności stulatków?

Co wyróżnia profile białkowe stulatków w kontekście starzenia się?

Jakie znaczenie ma redukcja stresu oksydacyjnego dla długowieczności?

W jaki sposób zmiany w macierzy zewnątrzkomórkowej wpływają na zdrowie stulatków?

Jakie czynniki poza genetyką mogą wpływać na osiągnięcie długowieczności?

Pierwsze szwajcarskie badanie na tak dużą skalę poświęcone stulatkom zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu w Lozannie. Wyniki opublikowano właśnie w czasopiśmie medycznym „Aging Cell”.

Krew stulatków rzuca światło na mechanizmy długowieczności. Co ustalili naukowcy?

W ramach badania pod nazwą „Swiss 100” naukowcy porównali profile krwi stulatków z profilami osiemdziesięciolatków, a następnie z wynikami osób w wieku od 30 do 60 lat. We krwi stulatków zidentyfikowali dużą liczbę białek, których profil wydaje się powiązany ze spowolnionym starzeniem się.

W przypadku seniorów powyżej setnego roku życia aż 37 białek wykazywało profil zaskakująco zbliżony do osób znacznie młodszych. Było to widoczne głównie w zakresie wyjątkowo niskich markerów stresu oksydacyjnego. Co najmniej trzy ze zidentyfikowanych białek biorą udział w regulacji macierzy zewnątrzkomórkowej, czyli sieci białek i cukrów, takich jak kolagen czy elastyna, wypełniających przestrzeń między komórkami. Pozostałe białka mogą odgrywać rolę w ochronie przed nowotworami lub uczestniczyć w metabolizmie lipidów i glukozy.