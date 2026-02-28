Gdy pierwsze rakiety spadły na irańskie miasta, Donald Trump w mediach społecznościowych opublikował kilkuminutowe nagranie, w którym przedstawił podjęcie w Iranie działania oraz poinformował o celach amerykańskiej armii.

Pełna treść oświadczenia Donalda Trumpa:

Przed chwilą siły zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły wielkie operacje bojowe w Iranie. Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu – brutalnej grupy bardzo twardych, strasznych ludzi. Jego groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym żołnierzom, naszym bazom za granicą oraz naszym sojusznikom na całym świecie. Przez 47 lat irański reżim skandował „Śmierć Ameryce” i prowadził nieustanną kampanię rozlewu krwi oraz masowych mordów, wymierzoną w Stany Zjednoczone, naszych żołnierzy oraz niewinnych ludzi w wielu, wielu krajach.

Donald Trump: Iran jest największym na świecie państwowym sponsorem terroru

Jednym z pierwszych działań reżimu było wsparcie brutalnego przejęcia ambasady USA w Teheranie i przetrzymywanie dziesiątek amerykańskich zakładników przez 444 dni. W 1983 roku irańskie siły pośrednie przeprowadziły zamach na koszary marines w Bejrucie, w którym zginęło 241 amerykańskich żołnierzy. W 2000 roku wiedzieli o ataku na USS Cole i prawdopodobnie byli w niego zaangażowani. Wielu ludzi zginęło. Irańskie siły zabiły i okaleczyły setki amerykańskich żołnierzy w Iraku. W ostatnich latach pełnomocnicy reżimu przeprowadzali niezliczone ataki na amerykańskie siły stacjonujące na Bliskim Wschodzie, a także na okręty wojenne i statki handlowe USA na międzynarodowych szlakach żeglugowych. To był masowy terror i nie będziemy tego dłużej tolerować.