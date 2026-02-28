Donald Trump
Gdy pierwsze rakiety spadły na irańskie miasta, Donald Trump w mediach społecznościowych opublikował kilkuminutowe nagranie, w którym przedstawił podjęcie w Iranie działania oraz poinformował o celach amerykańskiej armii.
Przed chwilą siły zbrojne Stanów Zjednoczonych rozpoczęły wielkie operacje bojowe w Iranie. Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez eliminację bezpośrednich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu – brutalnej grupy bardzo twardych, strasznych ludzi. Jego groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym żołnierzom, naszym bazom za granicą oraz naszym sojusznikom na całym świecie. Przez 47 lat irański reżim skandował „Śmierć Ameryce” i prowadził nieustanną kampanię rozlewu krwi oraz masowych mordów, wymierzoną w Stany Zjednoczone, naszych żołnierzy oraz niewinnych ludzi w wielu, wielu krajach.
Jednym z pierwszych działań reżimu było wsparcie brutalnego przejęcia ambasady USA w Teheranie i przetrzymywanie dziesiątek amerykańskich zakładników przez 444 dni. W 1983 roku irańskie siły pośrednie przeprowadziły zamach na koszary marines w Bejrucie, w którym zginęło 241 amerykańskich żołnierzy. W 2000 roku wiedzieli o ataku na USS Cole i prawdopodobnie byli w niego zaangażowani. Wielu ludzi zginęło. Irańskie siły zabiły i okaleczyły setki amerykańskich żołnierzy w Iraku. W ostatnich latach pełnomocnicy reżimu przeprowadzali niezliczone ataki na amerykańskie siły stacjonujące na Bliskim Wschodzie, a także na okręty wojenne i statki handlowe USA na międzynarodowych szlakach żeglugowych. To był masowy terror i nie będziemy tego dłużej tolerować.
Od Libanu po Jemen oraz od Syrii po Irak reżim uzbrajał, szkolił i finansował terrorystyczne milicje, które zalały ziemię krwią i zniszczeniem. To pełnomocnik Iranu – Hamas – przeprowadził potworne ataki 7 października na Izrael, mordując ponad 1000 niewinnych osób, w tym 46 Amerykanów, oraz biorąc 12 naszych obywateli jako zakładników. To było brutalne. Coś, czego świat nigdy wcześniej nie widział.
Iran jest największym na świecie państwowym sponsorem terroru i całkiem niedawno zabił dziesiątki tysięcy własnych obywateli na ulicach podczas protestów. Zawsze było polityką Stanów Zjednoczonych, a w szczególności mojej administracji, aby ten terrorystyczny reżim nigdy nie posiadał broni nuklearnej. Powiem to jeszcze raz: on nigdy nie będzie mieć broni nuklearnej.
Dlatego w operacji „Midnight Hammer” w czerwcu ubiegłego roku zniszczyliśmy program nuklearny reżimu w Fordow, Natanz i Isfahanie.
Po tym ataku ostrzegliśmy ich, aby nigdy nie wznawiali swoich złośliwych dążeń do broni nuklearnej, i wielokrotnie próbowaliśmy zawrzeć porozumienie. Próbowaliśmy. Chcieli to zrobić. Nie chcieli tego zrobić. Znowu chcieli to zrobić. Nie chcieli tego zrobić. Nie wiedzieli, co się dzieje. Chcieli jedynie czynić zło.
Ale Iran odmówił, tak jak odmawia od dekad. Odrzucili każdą możliwość wyrzeczenia się swoich ambicji nuklearnych i nie możemy już tego dłużej znosić.
Zamiast tego próbowali odbudować swój program nuklearny i kontynuować rozwój rakiet dalekiego zasięgu, które mogą dziś zagrażać naszym bardzo dobrym przyjaciołom i sojusznikom w Europie, naszym żołnierzom stacjonującym za granicą, a wkrótce mogłyby dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo ten reżim czułby się ośmielony, gdyby kiedykolwiek posiadał i był uzbrojony w broń nuklearną jako narzędzie do realizacji swoich celów.
Z tych powodów siły zbrojne Stanów Zjednoczonych prowadzą masową i trwającą operację, aby powstrzymać tę bardzo nikczemną, radykalną dyktaturę przed zagrażaniem Ameryce i naszym kluczowym interesom bezpieczeństwa narodowego. Zniszczymy ich rakiety i zrównamy z ziemią ich przemysł rakietowy. Zostanie całkowicie, ponownie, unicestwiony.
Zniszczymy ich marynarkę wojenną. Dopilnujemy, aby terrorystyczni pełnomocnicy w regionie nie mogli już destabilizować regionu ani świata i atakować naszych sił, ani używać ładunków wybuchowych improwizowanych, tak zwanych bomb przydrożnych, by tak poważnie ranić i zabijać tysiące ludzi, w tym wielu Amerykanów.
I zapewnimy, że Iran nie zdobędzie broni nuklearnej. To bardzo proste przesłanie. Oni nigdy nie będą mieć broni nuklearnej.
Ten reżim wkrótce przekona się, że nikt nie powinien rzucać wyzwania sile i potędze Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Zbudowałem i odbudowałem nasze wojsko podczas mojej pierwszej kadencji i nie ma na świecie armii nawet zbliżonej pod względem siły, mocy i zaawansowania. Moja administracja podjęła wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować ryzyko dla personelu USA w regionie. Mimo to – i nie mówię tego lekko – irański reżim chce zabijać. Życie odważnych amerykańskich bohaterów może zostać utracone i możemy ponieść straty. Tak bywa na wojnie. Ale robimy to nie tylko dla teraźniejszości. Robimy to dla przyszłości i jest to szlachetna misja.
Modlimy się za każdego żołnierza, który bezinteresownie ryzykuje życie, aby Amerykanie i nasze dzieci nigdy nie byli zagrożeni przez Iran uzbrojony w broń nuklearną. Prosimy Boga o ochronę wszystkich naszych bohaterów w niebezpieczeństwie i ufamy, że z Jego pomocą kobiety i mężczyźni naszych sił zbrojnych zwyciężą. Mamy najlepszych na świecie i oni zwyciężą.
Do członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, sił zbrojnych i całej policji mówię dziś wieczorem: musicie złożyć broń i otrzymacie pełny immunitet, albo – w przeciwnym razie – czeka was pewna śmierć. Złóżcie broń. Zostaniecie potraktowani sprawiedliwie i z pełnym immunitetem, albo czeka was pewna śmierć.
Na koniec, do wielkiego i dumnego narodu Iranu mówię dziś: godzina waszej wolności jest blisko. Pozostańcie w schronieniu. Nie wychodźcie z domów. Na zewnątrz jest bardzo niebezpiecznie. Bomby będą spadać wszędzie. Gdy zakończymy działania, przejmijcie swój rząd. Będzie należał do was. To prawdopodobnie wasza jedyna szansa na pokolenia.
Przez wiele lat prosiliście Amerykę o pomoc, ale jej nie otrzymaliście. Żaden prezydent nie był gotów zrobić tego, co ja jestem gotów zrobić dziś wieczorem. Teraz macie prezydenta, który daje wam to, czego chcecie, więc zobaczmy, jak odpowiecie. Ameryka wspiera was przytłaczającą siłą i niszczycielską potęgą. Teraz jest czas, aby przejąć kontrolę nad swoim losem i uwolnić dostatnią i wspaniałą przyszłość, która jest w waszym zasięgu. To moment działania. Nie pozwólcie, by przeminął.
Niech Bóg błogosławi odważnych mężczyzn i kobiety Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Dziękuję.”
