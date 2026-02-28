Samoloty na ziemi. Potężne zakłócenia w rozkładach lotów

LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu do najbliższej środy. – Decyzję o ich wznowieniu podejmiemy zależnie od tego, jak rozwinie się sytuacja. Ze względu na bezpieczeństwo operacji zawrócony został również samolot lecący z Warszawy do Dubaju – powiedział „Rzeczpospolitej” Krzysztof Moczulski, rzecznik polskiego przewoźnika.

Sobotni rejs dubajskich linii Emirates z Dubaju wylądował w Warszawie, i to nawet 20 minut przed czasem. Nie wróci jednak do Dubaju zgodnie z planem z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Z kolei poranny rejs Qatar Airways z Dohy do Warszawy początkowo był poważnie opóźniony, a ostatecznie jego przylot odwołano. Odwołane są także wszystkie rejsy do i z Polski linii Air Arabia i Flydubai.

Air France i KLM odwołały wyłącznie połączenia sobotnie, czyli z 28 lutego. British Airways i Iberia zawiesiły rejsy do 3 marca.

„Wizz Air potwierdza, że w związku z eskalacją sytuacji bezpieczeństwa w Iranie linia zawiesza ze skutkiem natychmiastowym wszystkie loty do i z Izraela, Dubaju, Abu Zabi oraz Ammanu – do 7 marca włącznie. Linia na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń i pozostaje w stałym kontakcie z władzami lokalnymi i międzynarodowymi, agencjami ds. bezpieczeństwa lotniczego, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz właściwymi organami administracji państwowej. Decyzje operacyjne będą nadal weryfikowane, a rozkład lotów może ulec zmianie wraz z rozwojem sytuacji. Pasażerowie z rezerwacjami objętymi zmianami zostaną poinformowani bezpośrednio i otrzymają informacje o dostępnych możliwościach” – mówił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.