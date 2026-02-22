Ten program jest jakby skrojony pod Airbusa. Już dzisiaj każdy jego samolot ma części wyprodukowane w Polsce. A europejskie konsorcjum ma u nas ponad 50 dostawców. I poszukuje kolejnych. Program SAFE te poszukiwania przyspieszy.
– Dla nas Polska jest krajem strategicznym, więc i ambicje mamy znacznie większe, w tym także, jeśli chodzi o przemysł obronny. Dla Airbusa SAFE to wielka szansa, bo mamy produkty w branży obronnej, które są w stanie wypełnić luki, jakie są obecnie w europejskich systemach. Dlatego jesteśmy skłonni do rozszerzenia kontaktów z polskim przemysłem. Najlepszym dowodem jest współpraca przy budowie helikoptera H145, tak, aby wspólnie przedstawić konkurencyjną globalnie ofertę. Z PGZ mamy już partnerstwo w tym projekcie – mówi Johan Pellisier, prezes Airbus Europe.
W Warszawie działa regionalne centrum MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul – konserwacja, naprawa i remonty generalne). To kompleksowe usługi serwisowe świadczone dla samolotów tego producenta, obejmujące przeglądy techniczne, naprawy konstrukcyjne, serwis komponentów oraz wsparcie inżynieryjne w celu zapewnienia zdatności do lotu, bezpieczeństwa i maksymalizacji czasu pracy maszyn dla C295 (Casa), obsługujące nie tylko polskie samoloty, ale również maszyny, np. z Finlandii, Czech czy Kazachstanu.
Pod koniec 2025 podpisany został kontrakt na modernizację 16 polskich maszyn, największej takiej floty C295M w Europie, związany z osiągnięciem połowy cyklu eksploatacyjnego (Midlife Upgrade). Modernizacja dwóch pierwszych samolotów odbywa się w zakładach Airbusa w Hiszpanii, ale pozostałych 14 maszyn już w zakładach Airbus Poland. Podczas tych prac C-295M zostaną wyposażone w najnowsze systemy awioniczne, będą miały większe możliwości operacyjne, m.in. dzięki modernizacji systemów identyfikacji swój-obcy, łączności radiowej i satelitarnej, obrony własnej oraz zwiększenie możliwości zrzutu skoczków spadochronowych. Airbus zwiększył również z 40 do 60 proc. zakres produkcji struktur dla C295 realizowanych w naszym kraju.
Airbus bardzo chciałby dostarczyć Polsce maszyny transportowe A400M Atlas i latające cysterny A330 MRTT. – Nie mogę komentować zaawansowania rozmów. Gdyby Polska wybrała MRTT, jesteśmy zdecydowani wybudować tam centrum obsługi MRO.
– Polsce oferujemy MRTT i A400M jako platformy wielozadaniowe, ale również śmigłowce H145 do szkolenia pilotów oraz duży, dwusilnikowy H225. One mogą wypełnić luki w zdolnościach obronnych, które Polska chce i potrzebuje uzupełnić. Patrzymy więc na program SAFE jako pozytywną szansę dla nas – nie ukrywa Johan Pellisier.
Czytaj więcej
Program SAFE stawia przed Polską konkretne pytanie: czy w długim horyzoncie taniej jest pożyczać...
Na polskim rynku bardzo aktywny jest brazylijski Embraer, który bardzo chciałby sprzedać polskiej armii. Na tym polu również rywalizują ze sobą Airbus i brazylijski Embraer, który bardzo chce zainteresować Polskę swoim C-900 Millennium. Ta maszyna jest bądź będzie (umowy zostały podpisane) we flotach 8 krajów europejskich, w tym Czech, Węgier i Litwy.
– Nasze produkty nie są porównywalne, chociaż w niektórych krajach w Europie konkurujemy o ten sam budżet – przyznaje Johan Pellisier. Nasza maszyna jest w stanie dolecieć do Grenlandii bez konieczności zatrzymywania się na tankowanie, oczywiście gdyby była taka potrzeba. Obie maszyny to strategiczne samoloty transportowe. Nasz jest w stanie wylecieć z Francji rano do Afryki, wykonać misję i wrócić do kraju tego samego dnia. Embraer tego nie jest w stanie zrobić. Nie spełniamy tych samych potrzeb, ale na niektórych rynkach ze sobą konkurujemy. Na innych jest miejsce na obie maszyny – przyznaje Johan Pellisier.
W sytuacji, kiedy dostępne będą środki z SAFE i wymóg, aby 80 proc. ich wykorzystania pochodziło z zakładów europejskich, Airbus będzie miał dodatkowe argumenty. – Nasze produkty muszą spełniać warunki i pomagać krajom europejskim zapełnić braki w obronności. Nasze platformy są zaprojektowane w Europie. I nie ma dzisiaj nieeuropejskich platform, które spełniałyby te warunki.
Czytaj więcej:
W 2025 roku mocno usiedliśmy do analiz możliwości rozszerzenia współpracy między [[airbusem i Polską||Airbusem a Polską||ortografia|gramatyka||Nazwę własną "Airbus" piszemy wielką literą. Poprawna konstrukcja składniowa to "między... a...".]]. Już zwiększyło się zatrudnienie – z 800 do 900 osób. Największy przyrost kadr nastąpił w gdańskim NavBlue, firmie informatycznej zajmującej się operacjami lotniczymi, gdzie liczba zatrudnionych wrosła z 80 do 120 osób – mówi Johan Pellisier.
Z planów Airbusa wynika także, że w Polsce powstanie [[IT-hub||hub IT||leksyka|konwencja redakcyjna||Zalecana forma zapisu dla tego typu zapożyczeń, bardziej naturalna dla języka polskiego.]] oraz centrum cyberbezpieczeństwa dla całej grupy. Polacy mają być także zaangażowani w przyszłościowe programy Airbusa, czyli samolotu–platformy bojowej Future Combat Air System (FCAS) oraz dużego samolotu bezzałogowego Eurodrone (MALE RPAS).
– W 2025 roku w kwietniu zorganizowaliśmy „objazdówkę” , namawiając polskie firmy, by włączyły się do naszego łańcucha dostaw. Ich współpraca z nami wygenerowała już pośrednio 10 tys. miejsc pracy. Natomiast nasze ambicje sięgają 1900 bezpośrednich miejsc pracy pod koniec tej dekady. Stawiamy na wzrost organiczny, taki jak to jest w przypadku NavBlue i centrum inżynieryjnego, , ale także planujemy zwiększyć zakupy. W 2025 roku komunikowaliśmy o wartości zakupów na poziomie 500 mln dol. Ale to już przeszłość i dotyczy 2023 roku. W 2024 było to już o 100 mln dol. więcej. Za 2025 r. nie mam jeszcze wyników. Pod koniec dekady ma to być 700 mln dol. I nie ukrywam, że intensywnie poszukujemy nowych dostawców – dodaje Johan Pellisier.
Polskie Porty Lotnicze (PPL) zyskały dostęp do linii kredytowej wartej 3,3 mld zł. Pieniądze umożliwią wprowadz...
Parlament Europejski opowiedział się za zmianami, które mogą znacząco wpłynąć na podróżowanie tanimi liniami lot...
Cztery lata wojny Putina skutkowały dla Rosyjskich Dróg Żelaznych (RŻD) utratą blisko jednej piątej przewozów to...
Zamknięcie przelotu nad Syberią liniom europejskim było pierwszym krokiem Rosjan do zarządzania transportem lotn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas