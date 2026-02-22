Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są ambicje Airbusa na polskim rynku lotniczym po wygraniu przetargu na A220 dla LOT-u?

Jak program SAFE wspiera działania Airbusa, nawet gdy Polska nie jest jego uczestnikiem?

Jakie strategiczne partnerstwo Airbus rozwija z polskim przemysłem obronnym i jakie są jego potencjalne korzyści?

Jaką rolę odgrywa polskie centrum MRO Airbusa w konserwacji i modernizacji samolotów?

Jakie są potencjalne konkurencyjne propozycje Airbusa dla polskiej armii, w kontekście rywalizacji z Embraerem?

Jakie są plany rozwoju i rozszerzenia działalności Airbusa w Polsce w nadchodzących latach?

Ten program jest jakby skrojony pod Airbusa. Już dzisiaj każdy jego samolot ma części wyprodukowane w Polsce. A europejskie konsorcjum ma u nas ponad 50 dostawców. I poszukuje kolejnych. Program SAFE te poszukiwania przyspieszy.

Dla Airbusa SAFE to wielka szansa

– Dla nas Polska jest krajem strategicznym, więc i ambicje mamy znacznie większe, w tym także, jeśli chodzi o przemysł obronny. Dla Airbusa SAFE to wielka szansa, bo mamy produkty w branży obronnej, które są w stanie wypełnić luki, jakie są obecnie w europejskich systemach. Dlatego jesteśmy skłonni do rozszerzenia kontaktów z polskim przemysłem. Najlepszym dowodem jest współpraca przy budowie helikoptera H145, tak, aby wspólnie przedstawić konkurencyjną globalnie ofertę. Z PGZ mamy już partnerstwo w tym projekcie – mówi Johan Pellisier, prezes Airbus Europe.

W Warszawie działa regionalne centrum MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul – konserwacja, naprawa i remonty generalne). To kompleksowe usługi serwisowe świadczone dla samolotów tego producenta, obejmujące przeglądy techniczne, naprawy konstrukcyjne, serwis komponentów oraz wsparcie inżynieryjne w celu zapewnienia zdatności do lotu, bezpieczeństwa i maksymalizacji czasu pracy maszyn dla C295 (Casa), obsługujące nie tylko polskie samoloty, ale również maszyny, np. z Finlandii, Czech czy Kazachstanu.

Pod koniec 2025 podpisany został kontrakt na modernizację 16 polskich maszyn, największej takiej floty C295M w Europie, związany z osiągnięciem połowy cyklu eksploatacyjnego (Midlife Upgrade). Modernizacja dwóch pierwszych samolotów odbywa się w zakładach Airbusa w Hiszpanii, ale pozostałych 14 maszyn już w zakładach Airbus Poland. Podczas tych prac C-295M zostaną wyposażone w najnowsze systemy awioniczne, będą miały większe możliwości operacyjne, m.in. dzięki modernizacji systemów identyfikacji swój-obcy, łączności radiowej i satelitarnej, obrony własnej oraz zwiększenie możliwości zrzutu skoczków spadochronowych. Airbus zwiększył również z 40 do 60 proc. zakres produkcji struktur dla C295 realizowanych w naszym kraju.