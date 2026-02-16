„Ten model komunikacyjny jest całkowicie nowy. Jego celem jest nie tylko dotarcie do czytelników, ale również do algorytmów. Nie jesteśmy wprawdzie w stanie udowodnić dokładnych rosyjskich intencji, ale skala i struktura zawartości tych komunikatów wyraźnie wskazują, że nie chodzi wyłącznie o fizycznych odbiorców i naprawdę budzą zaniepokojenie. W latach 2024-2025 liczba wzmianek na temat drogi transportowej przez Arktykę wzrosła o 238 proc. Tymczasem liczba fizycznych odsłon zmniejszyła się w tym czasie o 31 proc. To z kolei może oznaczać położenie nacisku na zasugerowanie konkretnych odpowiedzi, powtarzającą się narrację wspieraną przez AI. W ten sposób preferowany przez Kreml przekaz dociera codziennie do kilku tysięcy odbiorców” – czytamy w opracowaniu Shulta i Wachruszewej.

Czytaj więcej Morski Arktyczna trasa chińskiej elektromobilności Chiny mają nadzieje, że trasa arktyczna umożliwi masowe przewozy akumulatorów z Chin do Europy.

Analitycy rozbierają rosyjską argumentację na czynniki pierwsze. Zaczynają od przyspieszenia w handlu międzynarodowym. „To czysta teoria, ponieważ wodną drogą handlową prowadzącą przez Arktykę są zainteresowani praktycznie tylko sami Rosjanie. W latach 2022-2024 nie przepłynęły tamtędy jakiekolwiek zagraniczne jednostki. W 2025 r. odnotowano jeden kurs – z Chin do Wielkiej Brytanii. Większość jednostek korzystających z tej drogi (85 proc.) to transport rosyjskiej ropy i gazu, a wolumen tego transportu cały czas maleje. Całkowita wielkość przewozów stanowi jedynie połowę tego, co wcześniej Rosjanie oficjalnie planowali. Jest to efekt sankcji wprowadzonych w 2022 r. przez Zachód po rosyjskiej inwazji na Ukrainę”.

Rosjanie zapewniają, że tylko oni posiadają odpowiednie technologie

Inna narracja polega na przekonywaniu, że Rosjanie i tylko Rosjanie posiadają narzędzia i technologie zapewniające drożność tych szlaków transportowych. Delikatnie mówiąc, jest to nadużycie i przesada. Rosyjskie stocznie nie są dzisiaj w stanie wyprodukować nowoczesnych lodołamaczy zapewniających drożność dróg transportowych. Nie mówiąc już o tym, że nie mają na to funduszy.

Dzisiaj z arktycznych korytarzy korzysta przede wszystkim rosyjska flota cieni. W 2025 r. było 100 takich rejsów, w 2024 – już tylko 13. Ponad jedna trzecia z tych jednostek to tankowce z ropą, „budżetowo” ubezpieczone, nieprzystosowane do operowania w warunkach arktycznych. To z kolei znacząco podwyższa ryzyko wycieków ropy w regionie, gdzie możliwości przeprowadzenia akcji ratunkowej są ograniczone z powodu braku infrastruktury.

Rosjanie nie podają, do ilu wypadków doszło na tych trasach. Z dostępnych źródeł wiadomo jednak, że tylko w 2025 r. było ich kilkanaście. Jednostki wpadały na siebie, wpływały na mielizny, a nawet grzęzły w lodzie i to np. we wrześniu, kiedy zamarznięta warstwa wody jest najcieńsza. Występuje tutaj więc podwyższone ryzyko wydłużenia czasu podróży, nie mówiąc już o zagrożeniu bezpieczeństwa transportu i niemożności określenia czasu, ile taka podróż miałaby potrwać.